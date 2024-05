OTC: lo que dejó el paso de la legión neuquina por Houston

Desde 2016, que +e dice presente en este megaevento. La primera misión impulsada por el entonces gobierno de Jorge Sapag tuvo un enorme trabajo del Centro Pyme, que abrió las puertas a empresas neuquinas. Un acople de intereses que incluso en 2018 tuvo la visita del titular del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra.

Rolando Figueroa Brasil Vaca Muerta Petrobras.jpg Rolando Figueroa se reunió con directivos de Petrobras, que tiene intensiones de inversión en Vaca Muerta.

La pandemia trastocó el panorama y menguó el impulso de las iniciativas privadas hasta este año, en que sin presencia del Centro Pyme, se registró la misión argentina más importante, respaldada por el trabajo fundamental de la Cámara de Comercio Argentino Texana (ATCC), IAPGH, esfuerzos individuales y empresas como PAE, que trajo a varios proveedoras en el marco del programa Pymes PAE.

Los empresarios locales en la OTC

El stand argentino, pobre en diseño y promoción, se convirtió en un centro de actividad febril de empresas argentinas que conversaron entre ellas y recibieron a interesados en nuestro país. El color de otros espacios, principalmente Brasil, contrastaba con el franciscanismo argentino, que sin embargo fue pródigo en reuniones y negocios.

“Mi idea es buscar una tecnología que agregue valor a nuestros servicios”, dijo un empresario que emplea a 700 operarios en la cuenca neuquina, mientras miraba un scanner cerebral de la brasileña Cognittiv.

Stand Offshore Technology Conference (OTC) (2).jpg La OTC es la feria sobre la industria petrolera offshore más importante del mundo.

Un miembro de directorio de una empresa multinacional buscaba maquinaria para tratamiento de cutting. Otro directivo e una empresa británica basada en Neuquén no pisó la OTC pero tuvo reuniones de alto nivel para avanzar con la perforación del pozo exploratorio Argerich. Ese fue el panorama diario de OTC, una feria que ocupa una ciudad, la meca del shale con Permian a la cabeza.

La incógnita Milei y la ley bases

Naturalmente, mientras los argentinos que viven en Houston, analistas y directivos de empresas del mundo tan diferentes como Perú, Ghana o Canadá, preguntaban por Milei, el debate entre los miembros de la variopinta misión nacional debatían sobre el RIGI y sus efectos colaterales en una industria nacional que tiene entre 15 y 20 años de atraso en inversiones de capital, según rebeló una informe de Fundación Mediterránea del año pasado.

Leonardo Brkusic, Director Ejecutivo de Grupo Argentino de Proveedores de Petroleo (Gapp), dijo que si bien “Argentina atraviesa un momento interesante par la industria”, el tema RIGI preocupa porque los aranceles que gravarían las importaciones generarían un diferencial muy importante para los fabricantes locales respecto a los beneficios de los grandes capitales.

Marcelo Guiscardo, presidente del Clúster Mar del Plata, dijo al respecto que el RIGI baja un montón de costos e impuestos que “nos están acosando”, pero destacó que “nosotros, los que trabajamos todos los días en construcción de equipos tenemos el problema de no saber como se va a resolver el problema de los costos que impacta en el mercado local. “Creo que debería haber igualdad de condiciones, y cuando digo eso me refiero a precio y calidad. Tenemos que poder competir en las mismas condiciones que los demás”.

La preocupación es genuina y se repite entre todos los empresarios locales, sobre todo cuando hablan con los representantes de Supply Chain de las operadoras que cruzaron por la OTC, como Pluspetrol, YPF, PAE o Aconcagua.

¿Es posible el millón de barriles?

Esta semana se conoció un informe del experto Nicolás Arceo, en el que reveló que los registros de producción de Vaca Muerta crecieron 27% entre 2019 y 2023. Este número es una suerte de numero áureo que obliga a la pregunta: ¿es posible llegar al millón de barriles en cuatro años?

En 2014 la producción de crudo en a cuenca neuquina rondaba los 420 mil barriles diarios, de los cuales 400 Kb/d provenían de yacimientos convencionales. Actualmente, la producción total de las cuenca se acerca a los 540 Kb/d de los cuales 51% proviene de Vaca Muerta y la proyección a 2028, cuando se debería tocar el millón de barriles, según una consultora internacional que analiza Latinoamérica, sería apenas por encima de 350 Kb/d porque por el declino natural de los campos maduros, la producción convencional de la cuenca aportaría poco menos de 100 Kb/d.

Vaca Muerta YPF Etapas de fracturas fracking punciones (2).JPG Para este año las operadoras proyectan inversiones en Vaca Muerta por más de 9.000 millones de dólares.

Un consultor de una agencia internacional con base en Houston, lo puso en duda. “Vaca Muerta crece de manera sostenida pero al mismo tiempo hay un importante declino de los pozos maduros. Para que Argentina llegue a ese número del millón y se transforme en un país petrolero, debe haber una escalada muy importante en equipos de perforación y completación”, dijo tras mencionar que en vaca Muerta operan 37 torres y 9 sets de fractura.

El punto que ve el experto, y que comparte con dos C level consultados por +e, es que no hay una total alineación de los esfuerzo por parte de los actores de la industria y los diferentes estamentos políticos. “Todavía no se toma dimensión del acortamiento de la ventana”, dijo uno de ellos en off.

Un dato interesante en este sentido lo brindó Ariel Bosio, VP de la ATCC cuando dijo que el Capex de los últimos años se mantuvo estable en 7.000 mil millones de dólares, lo que según entendió revela que ni siquiera las operadoras terminan de abrir la canilla. “Las empresas americanas ven eso con atención y lo evalúan antes de lanzarse al mercado argentino”, dijo a +e.

Hay interés en le petróleo argentino

Hay un claro interés y una intensa promoción de Vaca Muerta. Como dijo Guiscardo, Vaca Muerta es ahora, si Argerich (el proyecto Offshore en la Cuenca Argentina Norte) tiene éxito, “el primer petróleo lo vamos a ver en 2032”.

Marcelo Hirschfeldt, titular de la consultora OilProduction, dijo que es indiscutible que Argentina es el tercer o cuarto país con mayores reservas de petróleo y gas “Ahora bien, pasar esos recursos a reservas y poder desarrollar, es el gran desafío. Yo creo que esto que se está planteando como objetivos, obviamente que tiene muchas barreras”, entre ellas la economía del país, la seguridad jurídica, la viabilidad o la facilidad para importar equipamiento, entre otras.

“Hay mucha tecnología para llevar a Argentina, pero hoy no serían viables económicamente y para poder desarrollar proyectos allá”, dijo y aclaró que si bien se registran avances, sobre todo en la evacuación, “en lo personal me preocupan todas las otras variables, que a veces no son manejables. Entonces entre el discurso y la realidad, te encontrás con otras cosas”.

WhatsApp Image 2024-05-07 at 18.55.44.jpeg La marca Vaca Muerta está ausente en el stand argentino en la OTC 2024.

“Hoy, estamos acá hablando de la expectativa de Vaca Muerta, tenemos un paro por 24 horas, todo parado. Entonces, eso atenta contra el desarrollo”, agregó

Hirschfeldt destacó el trabajo técnico que se está haciendo con Vaca Muerta, aunque comentó que “hay un tema de cantidad de recursos necesarios y un modelo de negocio que le tiene que cerrar a quienes tengan que poner el dinero para poder financiar estos proyectos. Y ahí es donde, en lo personal, yo veo trabajo”.

Hay movimientos en Vaca Muerta

La empresa United Airlines se encuentra en fase de evaluación de un puente aéreo Neuquén - Houston y una empresa norteamericana estaría cerrando con YPF la incorporación de un revolucionario set de fracturas alimentado con gas, y Vista cerró esta semana la llegada de un nuevo taladro de Nabors a la cuenca. Hay voluntad de invertir pero aun persiste una sanción de desacople entre la dirigencia política y los probables inversores.

Mientras tanto en Permian algunos sets de fracturas paran su actividad porque cada etapa de fractura tocó un piso de 10 mil dólares. Esto podría acelerar la llegada de algún set a Neuquén, pero se tienen que dar condiciones y garantías para que, de la mano de la tecnología y la eficiencia, Vaca Muerta desate su fuerza productiva.

Aun falta mucho para ese millón de barriles y las promesas de crecimiento exponencial trastabillan una realidad. Es posible, opinan todos, pero falta que todo lo entiendan y se alineen bajo el mismo objetivo antes que la ventana se cierre.-