En Estados Unidos aseguran que "hay apetito por Vaca Muerta"

"Recibimos muchas consultas, no tanto a nivel comercial, sino son más a nivel regulatorio o institucional, en el sentido de que las empresas quieren entender más el contexto macro, quieren entender el riesgo, que básicamente significa ir a hacer negocios a Argentina. Y hay ciertas señales que da el mercado argentino de positivas y otras a veces no son tan positivas", dijo María Miná , presidenta del Instituto Argentino de Petróleo y Gas Houston, tras el tradicional Cocktail de cierre de la Offshore Technology Conference (OTC).

El evento, que tuvo lugar en el hotel Hilton de Greenway Plaza, fue uno de los más concurridos de lo últimos años. En ese contexto y ante el foco de a industria que se posa en Latam en medio de un mundo convulsionado por conflictos militares y demandas de energía, Miná explicó que si se compara el proceso de Brasil y Guyana, principales desarrollos del Cono Sur americano, "Argentina, a diferencia de esos países tiene Vaca Muerta. Y el potencial de Vaca Muerta es un potencial único. Y creo que ahí está la clave. Argentina aún sigue siendo, a pesar de todo, un mercado tentador".

WhatsApp Image 2024-05-09 at 17.47.52 (1).jpeg

MIná explico que Argentina no deja de ser un país latinoamericano, "con la incertidumbre típica", pero consideró que en base a la interacción empresas, estamento político local e inversionistas que consulta, "hay un apetito; un interés por permanecer, por no irse porque el Gobierno de turno no tiene regulación tan a favor, sino tratar de permanecer y apostar al largo plazo, "porque en esta industria es todo a largo plazo".

YPF generó expectativas

"Nos pasa que cuando ayudamos a instituciones argentinas o, sobre todo a autoridades argentinas, cuando quieren venir acá a hablar, nosotros generamos ese espacio y la convocatoria que tienen es enorme", resaltó Miná, y recordó la vista del CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, para el CeraWeek, que se hizo en marzo pasado "tuvimos más de 150 personas anotadas. la realidad es que la gente se fue muy contenta porque lo que quería era eso, quería tener un input de cuál es el plan de YPF, en qué se va a basar".

Respecto a esa conferencia en la que Marín realizó una suerte de presentación internacional sobre el futuro de la compañía de capitales nacionales, Miná dijo: "explicó el plan de 4 años con foco en Vaca Muerta, el esquema económico que se necesita, etc. Fue súper bien recibido porque en esta era de nuevas tecnologías e información digital no hay como la interacción en persona, no hay como el vivo de tener al CEO de YPF contándote cuál es el plan y cuál es el proyecto para la compañía en estos próximos cuatro años. Eso, evidentemente, la gente lo valora mucho".

Miná también destacó "el empuje de Pan American Energy con las pequeñas y medianas empresas", que en el marco del programa Pymes de PAE trae a Houston empresas de las cuenca en las que opera para fomentar el fortalecimiento de sus proveedores.

"En esta oportunidad hay mínimo 50 personas de pymes que vienen con la comitiva de Pan American y sin duda eso demuestra el interés que hay, o sea, porque no vendrían si no hay un mercado para eso. Así que sin duda eso demuestra el interés de Houston y de la gente de acá, de Estados Unidos, en las empresas argentinas. Por supuesto, el contexto socio económico que se vive hoy por hoy creo que ayuda a ese contexto a dar un poco más como de esperanza, si querés, económica, por ponerlo de alguna forma. Y creo que eso sin duda incentiva a que cada vez haya más gente viniendo a estos eventos y participando en la OTC", dijo la presidenta del IPAGH.

Becas para estudiantes en EEUU

Durante el Cocktail, IAPGH resaltó los resultados de su programa de becas para estudiantes argentinos que quieran cursar niveles de postgrado en EEUU. "Ya está abierta la inscripción para interesados", comentó Miná. El programa de becas, que es específico para profesionales argentinos y requiere ser ciudadano argentino y tener un título de grado.

"Y lo que tenés que aspirar es a tener un máster o un PhD o un estudio de posgrado en alguna universidad que esté en Estados Unidos, y tiene que ser un posgrado relacionado a la energía" dijo Miná y agregó: "La idea de esto, básicamente, es ayudar a profesionales argentinos a tratar de que puedan completar sus estudios acá. Y este año, vamos a otorgar siete becas, igual que el año pasado. Y bueno, es definitivamente un programa del cual estamos muy orgullosos, porque hay mucho impacto en la vida de los chicos y de sus familias también".

Para postularse a las becas: https://fulbright.edu.ar/course/beca-fulbright-iapg-houston/