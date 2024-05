Qué se dice de Milei en la OTC de Houston

"No hay problema, puedo esperar unos minutos", dijo el directivo de la feria offshore más importante del mundo. Tras la recorrida protocolar llegó la foto de rigor: formales y posando serios fue la primer imagen, y luego ese flemático directivo alzo su pulgar y pidió a sus acompañantes que se sumaran al gesto de "todo está bien". " Parecen de Milei" , acotó jocoso un alto directivo de una petrolera que opera en el país.

Cuando se apaga el micrófono un CEO, un consultor basado en Houston, un empresario peruano y otro italiano preguntan por el presidente argentino. "¿Cómo lo ve?" o "¿tiene respaldo?" son preguntas que se repiten. En una feria petrolera en la que se mezclan los idiomas y las costumbres, donde un mauritano habla con un francés y un brasileño con un coreano; donde todos balbucean inglés, el idioma de los negocios, Milei llama la atención por el giro radical que representó para una Argentina que vive en los márgenes del mundo.

tag:reuters.com,2024:newsml_KCN36F1DI El presidente Javier Milei posa con Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y dueño de la red social X.

Como dijo Ariel Bosio, VP de la ACTT a +e, "es disruptivo, tiene cercanía con EEUU y es promercado", y eso quienes quieren hacer negocios en un mundo inestable, es una ventana de oportunidad que pueden explorar. Mientras se desarrolla la OTC, a pocos kilómetros de distancia el presidente argentino se reunió con Elon Musk, el Leonardo Da Vinci de esta era, y muchos en Houston lamentaron que no haya participado de un lugar y un evento en el que se sentiría a gusto y porque fue el quien dijo que la recuperación argentina tendría como uno de sus motores a Vaca Muerta.

El rol de la nueva YPF

Una semana antes que la OTC abriera sus puertas estuvo en Houston, Horacio Marín, CEO y Presidente de YPF. Allí resonó una parte del discurso en el que presentó el proyecto de desinversión de campos maduros. Citado por directivos de IAPG Houston, Marín reveló que desde la presidencia argentina le dijeron que la única directiva que había sobre la empresa estatal era hacer negocios como cualquier compañía privada. "Eso es raro" acotó el directivo, porque representa un giro absoluto desde el el dirigismo hacia el "laissez faire".

Incluso, funcionarios del consulado argentino, que aun no han tenido contacto con el ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Diana Mondino debaten sobre el desempeño de Milei mientras confiesan que reciben consultas diariamente sobre Argentina y el escenario económico y político.

Esta situación, en la que gente del mundo de los negocios pregunta por el presidente argentino, toma una dimensión amplificada tras sus encuentros con Musk, que recomendó invertir en Argentina, Donald Trump y empresarios de Estados Unidos.

WhatsApp Image 2024-05-07 at 18.55.44.jpeg La marca Vaca Muerta está ausente en el stand argentino en la OTC 2024.

Incluso, en un reportaje en la cadena NCBC, el billonario Stanley Druckenmiller, líder del fondo inversor Duquense Capital, uno de los mas importantes del mundo, aseguró que Milei “Es el único líder del libre mercado que tenemos hasta el momento en el mundo”, aunque, tal como repiten en los pasillo de la OTC, las dudas están puestas sobre la sostenibilidad del modelo de austeridad que impone a la sociedad.

Druckenmiller dijo no saber cuánto tiempo los argentinos van a darle a Milei pero “por ahora su popularidad se mantiene” y opinó que el Presidente se encuentra “en la cima” y que lo que está haciendo es lo que el país necesitaba: “La Argentina estuvo devastada durante mucho tiempo. Era el octavo país más rico del mundo. Y ahora, no sé, deben estar en el puesto 150. Así que estaba lista para esto. Y tomó a alguien que no está loco pero puede hacer el tipo de reformas necesarias. Es realmente lo contrario de lo que está pasando acá. Estamos evitando el dolor. Y odio ver a la Argentina ser más capitalista que EE.UU.”

Mientras tanto, el colorido frenesí de los stands de países y empresas, sirve como escenario de la diversidad de idiomas, vestimentas africanas o asiáticas, sombreros texanos, trajes, el naranja holandés, la sobriedad británica el verdeamarelho brasileño. Todos anudan negocios y algunos, ponen su atención en el país y preguntan por Milei.