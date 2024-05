"Los operadores actuales tienen que generar credibilidad en Vaca Muerta"

Bosio contó que más 10 mil empresas pasaron por las actividades de integración y capacitación de la cámara, y en ese sentido destacó la el imán que representa Vaca Muerta, tras la asunción de un gobierno promercado como el de Javier Milei , aunque aseguró que hay otros temas que deben ser considerados o tenidos en cuenta para poder desarrollar la producción no convencional en toda su potencialidad.

"Lo que hay son oportunidades correctas para las empresas correctas", dijo Bossio, para luego agregar que a la hora de analizar lo que pasa. "Es fundamental entender que competimos a nivel global", por lo tanto, hay que saber que el potencial de Vaca Muerta no es suficiente por sí mismo.

Detalló que la industria petrolera es una industria global de competencia global en el cual se conjugan un montón de cosas: "Una es el precio del petróleo, que hace que las inversiones fluyan o no, pero después de eso, está la competitividad como país para generar bajo costo de producción de petróleo. Y cuando hablamos de la competitividad del país, no es solamente una ley, un gobierno, etcétera. Es un conjunto de un montón de cosas que tienen que pasar", dijo Bossio.

EE.UU y la facilidad de emprender negocios

Relató que en diálogo con Figueroa, le explicó que en Estados Unidos todas las ciudades, desde la más chica hasta la más grande, continuamente están promoviendo sus negocios a través de métricas de qué tan fácil es la simplicidad para hacer negocios y qué tan barato sale hacer negocios por una empresa.

Dual simul frac Vaca Muerta YPF No convencional.png El potencial que tiene Vaca Muerta es reconocido a nivel mundial.

"Texas, particularmente, es líder en Estados Unidos en ambos cosas. Se arma una compañía en unos minutos y en una semana tenés la habilitación con todos los controles del Estado. Pero desde el punto de vista de dejarte hacer son los mejores. Y el segundo tema tiene que ver con la parte tributaria. Fundamentalmente, eso es lo que le está faltando a la Argentina", dijo, aunque aclaró que se está en un proceso de transformación.

"El otro tema que tiene Argentina es el timming. A nivel global las oportunidades son para los que están preparados. Al margen de la macroeconomía, también están cuáles son los proyectos del país donde está todo el mundo alineado. En Vaca Muerta hay consenso con respecto a que es algo que va a ser beneficioso para el país, que que hay que desarrollarlo, pero no está el consenso inmediato para desarrollar las cosas que hay que desarrollar. Un ejemplo es el gasoducto. La idea de hacerlo está desde hace muchos años, pasó por varios gobiernos y finalmente, ante una crisis energética, el gasoducto se completó", Bosio, que también es directivo de una operadora multinacional norteamericana.

Y agregó: "cuando llegó el gasoducto (GPNK), pasaron grandes eventos en el mundo en el cual nosotros no estábamos en la mesa. Uno fue la lamentable guerra de Ucrania. Entonces, el desafío es que Argentina tome este camino de abrir la economía, simplificarla y generar la posibilidad de que sea más fácil hacer negocios y después que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy".

La sábana corta de la política

Los proyectos petroleros son de largo plazo y Argentina enfrenta un momento único en ese sentido. Sin embargo, como explicó el experto de Rice University, Francisco Monaldi el viernes pasado, la ventana es una oportunidad cuyo tiempo es cada vez mas corto.

En ese sentido, Bossio aseguró que por su función en la ATCC tiene oportunidad de hablar con dirigentes políticos argentinos y norteamericanos. "Más allá del sector político, entienden esto que está pasando. Hay gente que está muchísimo más comprometida con esto, como por ejemplo la gente de las provincias patagónicas, porque es obviamente gran parte de su PBI. Pero el tema es que al momento de articular la renta petrolera y conjugarla con la macroeconomía, es donde empieza esa crisis en Argentina de decir para dónde vamos. Porque ahí empieza la necesidad de la sábana corta de la política, empieza también un tema de Argentina, de a veces repartirse la torta antes que esté".

SB.jpg Shell conectó sus yacimientos en Vaca Muerta a la red eléctrica provincial.

El advenimiento del libertario Javier Milei como presidente de la Nación Argentina "Generó mucha expectativa", dijo Bossio, "y eso se ve por dos motivos: uno, la personalidad de Milei, que es distinta o disruptiva y tiene bastante conexión con acá, con Estados Unidos; y segundo: porque realmente se ve que hay un giro general del arco político hacia políticas de apertura".

Sin embargo Bossio aclaró que una cosa es que argentina entre en el radar de la geopolítica y otra es tomar riesgos de inversión. "Argentina se percibe como un lugar de riesgo, entonces, el deriskeo pasa por un montón de políticas que puede implementar el Gobierno y que no son inmediatas. Y después, además de eso, el otro tema que es super importante, es entender cuál es la sustentabilidad de esa política en el largo plazo".

Las señales de confianza

Explicó que en la LATAM hay países que se mueven políticamente como un péndulo de derecha a izquierda, lo que implica que muchas empresas norteamericanas tomen decisiones que afectan las inversiones. "En el caso de Argentina, todo es venturoso, Vaca Muerta es super venturoso. Pero es un proceso que no es de un día para el otro. Y creo que dando los pasos correctos, teniendo ese consenso político, que es bastante endeble en Argentina, y a partir de que también se simplifique la manera de hacer negocios en Argentina, yo creo que el cambio va a ir llegando de la mano"

"Los primeros que tienen que generar credibilidad son los operadores actuales, en tanto que confíen y aumenten su CAPEX y eso permita que los grandes inversores vean eso como un estado de confianza. El CAPEX está entre 7 mil millones de dólares en Vaca Muerta, y eso se ha mantenido más o menos estable desde el año pasado. No hay una variación sustancial", añadió Bossio.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN2ZK0UA En 2023 se terminaron 20 pozos por mes en Vaca Muerta. REUTERS/Jessica Lutz

Y señaló: "se está creciendo, pero no es tan sustancial. Cuando vean que esos operadores empiezan a aumentar sustancialmente el nivel de actividad, salen a pedir bonos para financiar esas operaciones, automáticamente va a haber otros jugadores que van a querer estar ahí en Vaca Muerta para ser socios o explotar las partes que todavía no están concesionadas o las nuevas concesiones que se generan. Pero esto es todo un proceso que no es de la noche a la mañana. Lo que sí hay que siempre ser optimista y positivo, porque de esa manera se va generando ese ambiente positivo alrededor de esta posibilidad, que es algo muy concreto que necesitamos todos los argentinos".

El caso de Globant

Optimista, Bossio dijo que Argentina no solo necesita a Vaca Muerta, sino que necesita de todo lo que puede generar riqueza. Incluso, consideró, requiere superar dicotomías que ralentizan sus posibilidades, como industria vs. campo, desarrollo de recursos vs. medioambiente.

"Hay países como Australia que son netamente extractivos, pero a través de esas industrias generaron multinacionales y cadenas de valor increíbles que hoy hacen que Australia sea una de las 15 economías más importantes del mundo, con un PBI per cápita mucho más alto que la Argentina y con la posibilidad de desarrollarse en compañías globales, que al fin y al cabo es lo que cuenta: qué tan global sos a la hora de generar más que tu mercado interno", explicó.

Y puso como ejemplo a uno d eso unicornios tecnológicos de nuestro país: Globant, que es sponsor de la ATCC. "Argentina tiene terribles recursos de talento en un montón de áreas, en ingeniería, en tecnología, y todas esas áreas se pueden multiplicar 20 veces. Y son áreas que van a nacer porque son competitivas, porque hay gente con talentos porque las empresas son muy dinámicas, porque tienen la capacidad de generar mercado externo rápidamente", indicó Bossio.

"Cuando veo que Globant está en cientos de países, tiene miles de empleados, cotiza Nueva York, es una de las cinco empresas más importantes de Argentina. Y si conseguimos 20 empresas más o 100 empresas más como Globant con ese espíritu, Argentina no tiene límites en todo ese sentido", confió.