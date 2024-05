Rolando Figueroa en Houston: la ley bases y "el despegue de Vaca Muerta"

Figueroa dialogó con +e y aclaró que "estamos convencidos de que el tercer y cuarto anillo de la producción hidrocarburífera necesitan ayuda, apalancamiento y estamos dispuestos a financiarlo".

Relajado y en compañía de los ex gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez, y de Chubut, Mariano Arcioni, el mandatario neuquino explicó que el proyecto para pymes que quedarán afuera del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones).

"En virtud de lo que está sucediendo en el país, creímos que era muy importuno no dejar afuera a inversores que quieren comenzar a realizar vinculaciones con la provincia del Neuquén en cuanto a inversiones. Por eso un régimen de inversiones provincial para nosotros es importante. Estamos presentando en los próximos días ese proyecto de ley, como asimismo también estamos presentando un proyecto de ley en virtud de lo que está ocurriendo justamente ahora con la decisión que ha tomado YPF de desprenderse de las áreas maduras. Esos yacimientos maduros necesitan una contemplación muy especial".

"Por un lado sí tenemos el foco en cuanto a adquirir quienes ingresen deben tener espalda como para soportar lo ambiental o bien la participación de YPF tiene que ser garantizando ese pasivo ambiental. Eso nosotros lo tenemos muy en claro, este triángulo que es desde proyecto económico, sustentabilidad social y también el cuidado del ambiente. Y en ese sentido creemos que es prioritaria la mayor participación de pymes neuquinas", agregó el gobernador.

Las ventajas para las pymes de Vaca Muerta

Figueroa aclaró que están evaluando el impacto económico de las medidas porque "pretendemos ser muy competitivos". Las ventajas que planteo ante el auditorio incluye la posibilidad de generar UTEs locales para que las empresas locales, que son alrededor de 1200, pueden pasar del tercer al segundo anillo de la actividad.

"Es importante otorgarle determinadas ventajas. Entonces además de las nuevas inversiones, van a tener el apalancamiento de poder tener una mejora en el costo o en el pago de las regalías. Esto creo que va a ser muy ventajoso y nos va a dar la posibilidad a UTEs neuquinas de poder participar en las licitaciones. Por supuesto, siempre y cuando se respete lo ambiental", que previamente definió como innegociable.

Los proyecto, admitió Figueroa, implican una fuerte de adenda o complementariedad con leyes que buscan defender al entramado pyme neuquino, como la ley del compre. "Es una cuestión integral. Está dentro de esa misma normativa, es como un agregado, una mejora en este caso para ser mucho más competitivos y tener una ventaja de desgravación en las regalías". El nuevo proyecto además obligará a la provincia a contemplar a las empresas que ya están trabajando en campos maduros, sobre todo en la zona de Cutral Co y Rincón de los Sauces.

"Vamos a ver cómo las podemos insertar y vamos a ver quién en definitiva es el que comercializa el petróleo, la mercadería. Hay que analizar diferentes formas de explotación de cada uno de los yacimientos", añadió. Y aclaró: "Eso sí, tienen que ser empresas que cumplan, que estén dentro del compre neuquino".

Ley de Bases y el blindaje a Vaca Muerta

Al ser consultado sobre el "blindaje a Vaca Muerta", que salvaguarda la potestad de la provincia sobre los recursos naturales, Figueroa aseguró que tal como salió de diputados "el capítulo de hidrocarburos nos da una ventaja respecto a la anterior", y tras destacar el trabajo que se hizo para ajustar los alcances de la ley a la realidad de la industria y del desarrollo no convencional , el gobernador aseguró: "creo que va a dar un despegue hacia Vaca Muerta".

Rolando Figueora estuvo acompañado en Houston por los ex gobernadores Omar Gutiérrez y Mariano Arcioni.

"Las provincias somos dueños de los recursos naturales, pero el precio no lo ponemos nosotros cuando lo tenemos que vender. Esto es lo mismo que a uno le digan mira, el auto es tuyo, pero cuando lo querés vender yo te pongo el precio. Entonces, con las reglas de juego que están, nosotros estamos trabajando inteligentemente para sacar beneficios hacia Neuquén. Pero soy optimista en todo lo que se viene. Creo que Neuquén va a ser el faro del país. Para para el año 2030 tenemos que estar generando un producto de más de $33000 millones de dólares al año. Espero que la macroeconomía funcione para que a Neuquén le vaya bien"

Inversiones y actualidad de Vaca Muerta

"Estamos auditando absolutamente todo y vamos a pedir que se active. Pensá que de los 30000 km que tenemos, solo tenemos el 8% en producción con las 47 concesiones que dimos. ¿Qué quiere decir? Que hay todo un marco para para poder exigir de que podamos mejorar. Sobre todo tenemos un gran desafío nosotros, que es esta ventana de tiempo. Esta ventana de tiempo tenemos que aprovechar para monetizar. Entonces por eso estamos acá. Tenemos que atraer otros jugadores que se asocian para poder realmente comenzar a perforar cada una de las áreas", dijo el mandatario provincia.

"Vemos también en todo el gas seco que existe en la zona oeste una gran oportunidad para incluso poder llevar, como decía hoy, gas por cable, poder vender energía eléctrica a Chile. Estamos desarrollando ese campo y estamos promocionando ese campo. Pero sí tenemos que exigir muchísimo más a las empresas. A mí no me gusta cuando la empresa se hizo de un área para simplemente participar como una inmobiliaria. Acá hay que producir, el tiempo nos corre y creo que las condiciones están dadas como para que ahora puedan todos poder producir, pero buscando también la incorporación de nuevos jugadores", aseveró.

Los Toldos I Sur, una de las áreas shale que ExxonMobil pone en venta en Vaca Muerta.

Y respecto al proceso de venta de activos de ExxonMobil, Figueroa recordó que antes de asumir estuvo junto a su antecesor en una reunión con directivos de la empresa norteamericana, "Pero la verdad que me parece que ya tienen decidido una salida y bienvenido", y en ese sentido se esperanzó en que quien compre esos assets "ojalá que se puedan hacer cargo de eso. La verdad que estuvo mucho tiempo paradas eses área. Lo compraron por un valor muy económico y no se dedicaron a trabajarlo desde el vamos. Ojalá que la empresa que lo compre realmente trabaje".

"La provincia ha hecho grandes esfuerzos para el nacimiento de Vaca Muerta", destacó Figueroa, al ser preguntado por los 10 años de desarrollo de los no convencionales al compararlo con otras operaciones globales, como Guyana, que con 3 pozos en casi 3 años de desarrollo produce más que todas las cuencas argentinas.

En ese sentido apuntó al cepo al dólar, la imposibilidad de pagar dividendos a los inversores, y la falta de seguridad jurídica como razones que explican que Vaca Muerta no haya crecido más que lo que es actualmente. "Creo que para el caso específico de Vaca Muerta, y para poder monetizar nuestras reservas, es fundamental que nosotros demos la seguridad a los inversores que también puedan sacar sus dividendos. Pero además, la macroeconomía tiene que estar acomodada y nosotros tenemos que ser muy serios allá Neuquén en este sentido. Yo lo marcaba el otro día que cuando antes se decía cerremos el grifo y no demos más nuestro gas y petróleo, era porque se decía que el gas y el petróleo no iba a alcanzar para muchos años más".

Respaldo al GNL en Río Negro

"Entonces quedémonos con esto que es una gran riqueza. Hoy en día tenemos tanto gas y petróleo, 175 años en gas y 85 años en petróleo con el consumo actual de la Argentina. Pero si no lo monetizamos en los próximos 30 años lo vamos a perder. Entonces tenemos que dar esa seguridad y esas oportunidades para que podamos extraer este gas y este petróleo. Y ojalá ir generando valor agregado dentro de ojalá dentro de Neuquén y por supuesto también dentro de la Argentina. Esto de GNL es un gran paso", dijo para luego defender la opción de Río Negro para el tendido del gasoducto dedicado, los trenes de liquefacción y el puerto de aguas profundas.

Fortín de Piedra, el bloque de Tecpetrol que es el emblema del shale gas en Vaca Muerta.

Dijo que "Sin duda" elige Río Negro. "Porque ya existe la licencia ambiental y ya está claramente que está también la licencia social. aparte ya están ya está reservado por donde va a ir el caño. Hay muchos interesados en trabajar en el puerto y además es la región patagónica creciendo y por sobre todas las cosas, nosotros somos patagónicos también. No importa quien se enoje nosotros hace mucho tiempo que venimos hablando y ahora YPF está en ese sentido. PAE también está entusiasmado con que sea en Río Negro. Las empresas están entusiasmadas con que sean Río Negro. ¿Cuántas veces nos nos han castigado a quienes producimos con la luz, con el gas, con la nafta?".

Gas Cable y tren trasandino

Durante su presentación Figueroa anunció que están trabajando en los que denominó como exportaciones de "gas por cable", en referencia a la exportación al vecino país de energía generada en base a gas. "Vamos a hacer un viaje a Chile. Estamos generando confianza nuevamente, porque la verdad es que hemos fallado sistemáticamente, entonces ahora ellos nos están mirando con otros ojos. El poner nuevamente en marcha la posibilidad de llevar el oleoducto, el gasoducto y poder abastecer a toda la región de mejor manera ha sido positivo. Nosotros tenemos todo un mercado para desarrollar también de poder producir energía a través de nuestro gas seco. Si nosotros directamente esos yacimientos los transformamos en centrales térmicas para exportar energía eléctrica y conseguimos que nos demanden, eso va a ser un buen negocio para nuestro gas seco. Pero creo que es un marco que viene de la mano de la desregulación que se viene. Estamos analizando también todo va de la mano con las represas".

Además destacó que desde el Gobierno Nacional "siempre estuvieron interesados" en una vinculación ferroviaria con Chile. "Sabemos que nos han tratado de contactar empresas para poder analizar y poder vincularse con la construcción de ese ferrocarril trasandino, porque ya Zapala, además de ser punta de rieles, ya tiene un aeropuerto habilitado y además tiene una zona franca. Entonces cambia el escenario".

Deslizó que hay interés de capitales privados, aunque dijo que la provincia está trabajando en "generar puertas" para tener un "estado que sea timón" que pueda garantizar seguridad para esas grandes inversiones que un tendido férreo pueda demandar.