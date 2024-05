"Así como está planteado, el RIGI presenta competencia desleal"

Para el ejecutivo argentino, el advenimiento de Javier Milei a la presidencia del país genera "algunas expectativas favorables y algunas inquietudes también, como siempre para la industria fabricante de equipamiento. Es un núcleo de proveedores que genera empleo de más de 100.000 personas en todo el país, puestos de alto valor agregado, lo cual en términos reales genera más empleo que las operadoras y que las empresas de servicios juntos, pero a veces no está tan visibilizada".

El sector industrial alarmado por el RIGI

Brkusic manifestó que en el sector de empresas que representa "hay inquietudes" respecto al tratamiento y probable aprobación del capítulo para grandes inversiones RIGI.

"Por un lado, nos parece muy oportuno el tema de potenciar las inversiones. Con algunas cuestiones de fondo que habría que analizar más en profundidad, pero en particular, respecto al sector industrial, tenemos mucha inquietud y una alarma muy importante, porque la gravación arancelaria va de lleno contra el desarrollo el negocio industrial del país y la generación de empleo de calidad, más allá de la operación petrolera en sí".

Y agregó: "Hoy el empleo industrial se da no solamente en los lugares donde la actividad sucede, sino al resto del país. Es la única parte de la cadena que permite federalizar la actividad petrolera y también minera".

En ese sentido, el empresario admitió que se trata de "una cadena que a veces le falta todavía un poco de sinergia real", y destacó que en otros programas de estímulo como en su momento el Plan Gas, el fomento del entramado productivo industrial estaba presente.

"Me parece que es una discusión válida que hay que tener para articular tanto la actividad de las operadoras con la del de industrial a lo largo del país. Y en términos del Estado, me parece que todavía falta una visión un poco más amplia o una visión un poco más comprensiva de los alcances de la actividad. Entendemos de que esta medida del RIGI analiza una parte de las necesidades del sector, lo cual la entendemos y la comprendemos, pero no contempla las necesidades de toda la cadena".

El proyecto de Rolando Figueroa para las pymes

Mientras aún no se conocen los detalles específico y alcances de las iniciativas de fomento pyme que anunció el gobernador Figueroa en el Club del Petróleo de Houston el domingo pasado, quienes asisten a OTC ven con optimismo que se haya puesto la atención en el impacto que un proyecto como el que impulsa el gobierno nacional podría tener en universo industrial argentino.

La iniciativa neuquina para Brkusic "está sujeta a análisis y con expectativas de ver de cómo encontramos una fórmula que sea útil para todos. No tiene que ver una mirada estrictamente de la necesidad de los industriales, sino de toda la cadena".

Para el industrial, el RIGI replica instancias "por las que la industria ya ha pasado. Porque hoy por hoy el RIGI, así como está planteado, está generando competencia desleal para la industria nacional, porque cualquier empresa que sea beneficiaria del régimen e importe una planta paquetizada de tratamiento de gas o lo que fuera, importa la planta sin pagar arancel"

"Mientras que la industria nacional, en cualquier parte del país, ya sea en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén o el Golfo San Jorge, para la fabricación local de esa planta tiene que importar algunos insumos, seguramente, con los cuales tiene que pagar aranceles, con lo cual directamente queda penalizada respecto a competencia", concluyó.