Adiós a la falta de dólares: el cambio histórico de la economía argentina en 2026

La matriz de generación de dólares del país atraviesa un cambio estructural. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , la liquidación conjunta de divisas del agro, la minería y la energía alcanzaría un récord de US$57.168 millones en 2026 , cifra que superaría el máximo histórico de US$56.722 millones registrado en 2022 y que representaría un salto respecto de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

Aunque el agro continúa siendo el principal aportante de divisas, con una proyección de US$34.897 millones, la minería y la energía emergen como los sectores que explican el cambio más relevante en la composición del ingreso de dólares para este año.

Tradicionalmente, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, impulsado por la cosecha gruesa del agro, y luego se enfría en el último tramo. El informe de la BCR señala que la incorporación estructural de la energía y la minería —flujos que no dependen del calendario agrícola— modificaría ese comportamiento histórico: el segundo semestre de 2026 aportaría US$29.793 millones, por encima de los US$27.375 millones del primer semestre.

El reporte precisa que el perfil mensual proyectado para 2026 se sostiene por encima del promedio de los últimos años y no muestra el desplome estacional del último trimestre, típico de los años anteriores, cuando el aporte del agro tiende a reducirse.

Minería, un aportante en expansión

El complejo minero se consolida como un pilar de la balanza cambiaria. La BCR proyecta exportaciones mineras por más de US$9.000 millones para 2026, lo que implica que el sector pasaría a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por el país.

El dinamismo se explica por el crecimiento del litio y por la mejora en los precios internacionales del oro y la plata. El propio informe aporta un dato que confirma la tendencia: en el primer cuatrimestre de 2026 la minería registró ingresos netos por comercio exterior de bienes de US$2.927 millones, un 88% más que en igual período de 2025.

Con importaciones mínimas en relación con sus ventas externas, el sector se consolida, según la BCR, como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que apuntalaría especialmente la liquidación del segundo semestre.

Energía: el año de la mayor producción de la historia

El complejo energético se encamina a un año histórico. La BCR proyecta que Argentina alcanzará la mayor producción de petróleo de su historia, superando el récord de 1998, de la mano de Vaca Muerta, cuya producción no convencional explica cerca del 70% del crudo nacional.

En términos de comercio exterior, se estima que las exportaciones de combustibles y energía superen los US$14.400 millones, lo que dejaría un superávit comercial energético récord superior a US$12.000 millones.

Un factor determinante para sostener esta trayectoria será la puesta en marcha del VMOS, obra que permitirá evacuar 190.000 barriles diarios adicionales. Según el informe, esto garantiza que "el flujo de divisas sea creciente y menos estacional", fortaleciendo la posición externa del país hacia el cierre del año y de cara a 2027.

Un cambio de estructura

Más allá de la magnitud de las cifras, la BCR remarca que la verdadera novedad es el cambio en la composición del ingreso de dólares. Minería y energía, sectores con un flujo de divisas menos dependiente del calendario agrícola, ganan peso relativo frente al agro y le dan a la economía argentina una fuente de dólares más estable y distribuida a lo largo de los doce meses del año.

FUENTE: Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Informativo Semanal, informe "Agro + Minería + Energía: posible liquidación de divisas récord de US$ 57.200 millones en 2026.