Reforma laboral en Vaca Muerta: AmCham y gremios en tensión

El oficialismo libertario logró aprobar en el Senado esta madrugada el proyecto de ley reforma laboral . Mientras el debate aún estaba desarrollándose, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) expresó una postura firme sobre la necesidad de reformar el marco legal vigente.

La entidad considera que Argentina mantiene estructuras laborales diseñadas para los años '70 , las cuales no se adaptan a un mundo que cambió por completo. Según AmCham, el resultado de este desfase normativo es evidente: el empleo formal permanece estancado hace décadas y casi la mitad de los trabajadores operan en la informalidad.

Para la cámara empresarial, la propuesta oficial representa un avance hacia la dirección correcta al incentivar la revisión de las relaciones entre empleadores y colaboradores, reducir la litigiosidad y aportar previsibilidad.

“Modernizar no es quitar derechos”, sostuvo la organización, enfatizando que el objetivo radica en generar incentivos para nuevas contrataciones y abrir oportunidades para las nuevas generaciones en un entorno de desarrollo federal.

Desde la industria energética y Vaca Muerta, los principales líderes también respaldan la urgencia de estos cambios para asegurar inversiones a largo plazo. Incluso hay quienes vinculan la modernización laboral directamente con la productividad necesaria para competir con el shale estadounidense.

Resistencia sindical en las cuencas petroleras

A pesar del optimismo corporativo, los gremios del sector hidrocarburífero mantienen una alerta máxima. Durante las últimas semanas, se escucharon voces en contra de la reforma que espera Diputados. La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) rechazó la reforma de manera absoluta, calificándola como un “grave atraso” que atenta contra las vacaciones, las indemnizaciones y la negociación colectiva. Mario Lavia, secretario general de la federación, ratificó su respaldo a las medidas que determine la CGT en defensa del trabajo.

Por su parte, Marcelo Rucci, titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, ya había dejado clara su posición durante el acto de asunción de su nuevo mandato al decir que no apoyarían ninguna flexibilización que afecte la dignidad del trabajador. "Vaca Muerta es posible con los trabajadores adentro", sentenció el dirigente, quien subrayó que el sacrificio de jornadas de 12 horas y la ausencia familiar deben respetarse.

Puntos críticos del proyecto

La normativa, que ya recibió el aval del Senado, introduce cambios técnicos profundos que redefinen la relación laboral en el país:

Período de prueba : Se extiende de 3 a 6 meses, permitiendo a las empresas evaluar con mayor rigor al personal antes de su incorporación definitiva.

: Se extiende de 3 a 6 meses, permitiendo a las empresas evaluar con mayor rigor al personal antes de su incorporación definitiva. Incentivos para Pymes : Las micro y pequeñas empresas podrán descontar hasta el 100% de las contribuciones patronales por 12 meses al contratar nuevos empleados.

: Las micro y pequeñas empresas podrán descontar hasta el 100% de las contribuciones patronales por 12 meses al contratar nuevos empleados. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) : Propone un nuevo esquema para dar previsibilidad ante despidos, aunque sectores del Gobierno neuquino dudan de la aplicabilidad de los bancos de horas en la industria petrolera debido a los tiempos de traslado y la seguridad operativa.

: Propone un nuevo esquema para dar previsibilidad ante despidos, aunque sectores del Gobierno neuquino dudan de la aplicabilidad de los bancos de horas en la industria petrolera debido a los tiempos de traslado y la seguridad operativa. Límites a la litigiosidad: Se establece un tope para el cálculo de intereses en juicios laborales basado en la actualización por IPC más una tasa del 3% anual.

Mientras AmCham y referentes de la industria ven una oportunidad para integrar a la Argentina en cadenas globales de valor, los sindicatos alertan que la reforma busca disciplinar la protesta y debilitar los convenios colectivos. El debate final en la Cámara de Diputados determinará si prima la búsqueda de eficiencia o la defensa de la normativa actual.