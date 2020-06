"Hay empresas que no cumplen con los acuerdos firmados, no cumplen con el pago de los salarios o pagan los salarios recortados, o toman decisiones de pagar los salarios que quieren, fuera de todo contexto y de todo lo que dice la ley", cuestionó Pereyra. Se refiere a una propuesta de las pymes petroleras de pagar $70 mil a los trabajadores con actividad en yacimiento y $30 mil a los stand by, muy lejos del 60% garantizado por el acuerdo salarial de abril y mayo.