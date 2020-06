Los petroleros exigen el respeto al acuerdo salarial

Las organizaciones sindicales del sector hidrocarburífero salieron a cuestionar a las empresas que no cumplen o han complicado el camino del acuerdo salarial que regía para los haberes de abril y mayo. Mientras se negocia una "Fase 2" de este acuerdo, los gremios apuntaron contra empresas "que optan por el caos en lugar de la paz social y usan para ello al eslabón más débil de la industria hidrocarburífera: los trabajadores".

Así lo expresa un pronunciamiento del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa firmado por su secretario general Guillermo Pereyra. Desde esa entidad gremial consideran que el impacto de la pandemia se morigera y que puede observarse movimiento en los yacimientos, por lo que una crisis de actividad no sería excusa para el pago en tiempo y forma de los sueldos.

La crítica es debido a que las pymes petroleras de Vaca Muerta expusieron que las grandes empresas les deben $8000 millones en servicios prestados, desde diciembre último. La situación más crítica estaría en algunas de las compañías de operaciones especiales. "Veníamos advirtiendo a las empresas que estaban pagando lo que ellos querían, que estaban teniendo un contrato discriminatorio", inició el diálogo Pereyra al aire de LU5.

"No tenemos previsto ningún paro de actividades porque hay empresas que, como dije, están cumpliendo y no tienen porqué pagar los platos rotos. La que no cumple le vamos a pegar muy fuerte", afirmó el dirigente sindical. Es en sintonía con lo que le adelantó a +e: "Hay empresas que se aprovechan de la situación para sacar ventaja. Ha habido intentos de ‘anarquizar’ la cuestión salarial y nosotros, como organización sindical, lo tenemos que frenar", había dicho Pereyra.

En el comunicado elaborado por la Comisión Directiva y el cuerpo de delegados del sindicato conducido por Pereyra se indicó:

1. Informar que se dan por finalizadas las guardias mínimas porque los yacimientos están en plena producción. En este sentido denunciamos que la falta de personal provoca falta de mantenimiento en caminos, que se encuentran intransitables; y falta de mantenimiento en instalaciones de superficie, lo que ha provocado derrames de hidrocarburos que terminan en el los cursos de agua, algo que fue constatado por los organismos de medioambiente de cada provincia. Es un riesgo para la seguridad de todos funcionar con dotaciones mínimas.

2. Requerimos que se garantice el pago de salarios tal como fue acordado con las cámaras empresarias mediante actas homologadas en el Ministerio de Trabajo de Nación.

3. Reclamamos que el personal que cumple funciones en el campo sea rotado y que se cumpla con la asignación de tareas prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo a fin de evitar la sobreasignación y multiplicidad de tareas. Exigimos el fin del hostigamiento al que los trabajadores son sometidos para que suscriban el mal llamado retiro voluntario.

4. Ponemos en conocimiento de las empresas que operan en la cuenca, que el plazo para normalizar los salarios de abril y mayo vence el próximo martes a las 20 hs. Y advertimos que tendremos fuerte presencia en el campo para hacer cumplir el Convenio Colectivo del Trabajo, los acuerdos firmados y las dotaciones completas de trabajo. Ante incumplimiento de las normas accionaremos gremialmente.

En sintonía y por su parte el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa también emitió un pronunciamiento. El gremio cuyo secretario general es Manuel Arévalo subrayó: "Intimamos a los empleadores del sector hidrocarburífero de Neuquén, Río Negro y La Pampa cumplimenten a la mayor brevedad, con todas sus obligaciones legales y convencionales, a fin de garantizar que todos los trabajadores idóneos, jerárquicos y profesionales perciban sus remuneraciones según la normativa vigente y además exigimos que cumplan con el deber de ocupación efectiva, en los casos en que hoy concretamente se necesita, sobre todo respecto del personal de supervisión en materia de Seguridad e Higiene y a los efectos de garantizar el cumplimiento del deber de Seguridad".

"Denunciamos la existencia de un muy grave conflicto colectivo de trabajo que es directa responsabilidad del sector empresario, por cuanto numerosos empleadores del sector han abonado las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores en menos que lo que corresponde por la ley y los acuerdos colectivos homologados y vigentes transgrediendo los principios de solidaridad y justicia social que deben imperar en los graves momentos actuales que vive nuestro país", afirmó el gremio jerárquico.

