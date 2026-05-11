Minera revolución en Argentina: el RIGI que sorprende y asusta a Chile

El RIGI captó US$33.876M en minería en 18 meses; Chile no logró ese volumen en una década.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), aprobado en Argentina en julio de 2024, no solo movilizó capitales hacia el país: generó una profunda alarma al otro lado de la cordillera . Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, encendió el debate con una columna que circula en los principales foros del sector: Argentina hace en meses lo que Chile no pudo en años.

La minería representa más del 10% del PBI chileno , con el cobre como mineral insignia. Sin embargo, para Viera Flores, el país trasandino desperdició la última década. Su diagnóstico es categónico: el RIGI cambió las reglas del juego regional.

"Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no logramos en 10 años". Esa frase, escrita por el propio titular de la Cámara Minera chilena, resume la magnitud del impacto. Viera Flores califica al RIGI como "un instrumento de política pública notable" y señala que "es la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global".

image Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile, elogió el modelo RIGI de Milei. Cámara Minera de Chile

Los números avalan su diagnóstico. En apenas 18 meses, el RIGI:

Captó US$33.876 millones en proyectos aplicados

en proyectos aplicados El 73% corresponde a minería de cobre

Cuenta con 12 proyectos ya aprobados y 11 en trámite

Atrajo a gigantes globales como RTZ, BHP, Lundin y First Quantum

"Chile no logró este volumen de inversión nueva en la última década", advierte Viera Flores sin eufemismos.

Ventajas que sedujeron a los grandes jugadores globales

El RIGI ofrece condiciones que el sector minero global considera clave para tomar decisiones de inversión a largo plazo. Según el análisis de Viera Flores, tres pilares explican su éxito:

Invariabilidad tributaria: 30 años para proyectos estándar y 40 años para proyectos estratégicos, como el emblemático Vicuña , en el extremo noroeste de San Juan.

30 años para proyectos estándar y 40 años para proyectos estratégicos, como el emblemático , en el extremo noroeste de San Juan. Libre repatriación de utilidades: la posibilidad de girar ganancias al exterior sin restricciones cambiarias era, hasta la implementación del RIGI, "una barrera histórica de Argentina" para empresas como BHP, Lundin, First Quantum y Rio Tinto.

la posibilidad de girar ganancias al exterior sin restricciones cambiarias era, hasta la implementación del RIGI, "una barrera histórica de Argentina" para empresas como BHP, Lundin, First Quantum y Rio Tinto. Velocidad de aprobación: el Comité Evaluador resuelve en 45 días. En Chile, un proyecto podía esperar meses solo para obtener una Resolución de Calificación Ambiental.

"La velocidad es una ventaja competitiva enorme", subraya el presidente de la Cámara Minera chilena, magíster en Ingeniería Industrial y doctor en Finanzas y Economía Minera por la Universidad Autónoma de Madrid.

51738378000_4a8e01a1cb_c Vicuña, de BHP y Lundin, es el mayor descubrimiento greenfield de cobre en 30 años a nivel global. Secretaría de Minería

Vicuña: la joya que se llevó Argentina

El proyecto Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining, es el símbolo más elocuente del nuevo posicionamiento argentino. Integra los depósitos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, en la frontera sanjuanina con Chile, y opera bajo la categoría especial PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), con beneficios extendidos a 40 años.

Su escala es extraordinaria: 13 millones de toneladas de cobre contenido en recursos, más 25 millones de toneladas inferidas. Lundin Mining lo calificó como "el mayor descubrimiento greenfield de cobre en los últimos 30 años". La inversión comprometida asciende a US$18.000 millones.

"Eso lo gana Milei para Argentina, no Chile", escribió Viera Flores con una franqueza que resonó en toda la industria regional.

El litio, otro frente donde Argentina presiona

Más allá del cobre, el RIGI potenció también el posicionamiento argentino en litio. El país concentra el 30% del Triángulo del Litio sudamericano y cuenta con salmueras de alta concentración: el proyecto Hombre Muerto West registra 883 mg/L, entre los más ricos del mundo.

El proyecto Rincón, de Rio Tinto, con una inversión de US$2.724 millones, figura como referente global en el segmento. Solo la provincia de Salta tiene 35 proyectos de litio en distintas fases de desarrollo.

51737487191_1fedcf3cc7_c Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, integran Vicuña: 13 Mt de cobre y US$18.000M de inversión. Secretaría de Minería

La paradoja argentina: tener no es producir

Viera Flores no escatima en elogios, pero tampoco omite las limitaciones estructurales. Argentina posee reservas extraordinarias pero aún no produce cobre a escala comercial. La primera producción proyectada es Josemaría, hacia 2030.

Con un escenario optimista, entre 2030 y 2035 Argentina podría alcanzar entre 1 y 2 millones de toneladas anuales, lo que la ubicaría como cuarto o quinto productor mundial. Una cifra que, aun así, queda lejos de los 5,4 millones de toneladas anuales que produce Chile hoy.

Otros proyectos de magnitud también esperan su turno: El Pachón, uno de los mayores yacimientos no desarrollados del planeta, y Los Azules, que algunas estimaciones posicionan como el mayor proyecto de cobre de toda Sudamérica.

“El capital es cobarde”

El análisis de Viera Flores no es un simple elogio a Argentina: es una advertencia a las autoridades chilenas. "Milei entendió algo que Chile olvidó: el capital es cobarde y va donde hay certeza. El RIGI no es un regalo a las mineras, es una estrategia de Estado para capturar inversión global".

Su propuesta para Chile incluye tres ejes urgentes: un RIGI a la chilena adaptado a la institucionalidad local, una ventanilla única de permisos y un plan nacional de exploración.

"Chile no perdió el liderazgo minero. Lo que perdió fue la velocidad", concluye. Y agrega con claridad meridiana: "El siglo XXI será el siglo del cobre sudamericano. La pregunta es si seremos los protagonistas o los espectadores".

FUENTE: Cámara Minera de Chile