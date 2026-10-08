Litio: CAEM pidió fortalecer proveedores para ampliar el desarrollo minero

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, durante su exposición en la apertura del 15º Seminario Internacional del Litio.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola , participó en la apertura formal del 15º Seminario Internacional del Litio , en la provincia de Jujuy . Allí destacó el crecimiento de la industria y planteó la necesidad de profundizar el desarrollo de proveedores , para que los beneficios de la minería alcancen a más regiones del país.

Cacciola compartió la inauguración con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir ; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero ; la secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio y diputada nacional, Fernanda Ávila ; y el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez . También participaron Exequiel José Lello Ivacevich , presidente de JEMSE y del Comité Honorario 2026 de Litio en Sudamérica, y Mercedes Rodríguez , directora de Relaciones Institucionales de Panorama Minero.

Durante su exposición, el titular de CAEM sostuvo que el presente de la industria del oro blanco debe analizarse desde un propósito central: generar desarrollo a partir de las oportunidades que abre la minería del país. En esa línea, subrayó la creación de empleo de calidad, la capacitación de los recursos humanos y la consolidación de empresas proveedoras capaces de responder a una industria cada vez más exigente.

“Estamos involucrados en un proceso de desarrollo de proveedores muy fuerte”, afirmó Cacciola. Según explicó, el desafío incluye acompañar a las empresas para que cumplan con los requerimientos de las operadoras mineras en materia de compliance, certificaciones, calidad y competitividad.

El desarrollo de proveedores fue el eje del discurso del titular de CAEM ante referentes del sector del litio.

Integración regional

Cacciola valoró de manera especial la integración regional que lograron las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Estas provincias construyeron una agenda común en torno al litio, el empleo y el fortalecimiento de proveedores. Para el presidente de CAEM, esa articulación implica un cambio significativo y demuestra que es posible trabajar con objetivos compartidos para potenciar el impacto económico y social de la actividad.

El dirigente consideró que esa visión puede extenderse. Ratificó la importancia de acompañar las prioridades de las provincias productoras en materia de empleo y contratación local, pero sostuvo que el crecimiento de la minería debe ofrecer oportunidades al conjunto del país.

“El país tiene que beneficiarse de la minería, del litio en este caso en particular, que está avanzando muy fuertemente, y ojalá pronto también del cobre”, afirmó el presidente de la cámara minera.

Con ese horizonte, Cacciola convocó a seguir creando espacios que acerquen a las empresas mineras con potenciales proveedores argentinos. “Estamos muy comprometidos para que esta integración regional lograda sea ampliada y pueda comprender también a provincias que están deseosas de ser proveedoras de la actividad minera”, expresó.

De un país con minería a un país minero

Finalmente, Cacciola destacó que el crecimiento de la cadena de valor será fundamental para consolidar a la minería como una actividad de alcance nacional y cerrar la brecha entre el potencial geológico argentino y su desarrollo productivo.

El desafío, resumió el directivo de CAEM, es avanzar para que en los próximos años la Argentina sea reconocida “no como un país con minería, sino como un país minero definitivamente”.