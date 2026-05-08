Argentina lanza la Mesa Federal Minera: inversiones por $42.000 millones en juego

Esta semana, el Gobierno nacional, los gobernadores de seis provincias y el sector empresario pusieron en marcha en San Juan un nuevo espacio de articulación público-privada destinado a convertir a la Argentina en una potencia minera regional. El lanzamiento de la Mesa Federal Minera marcó un punto de inflexión en la política sectorial del país.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , quien no evitó la comparación más incómoda para la historia minera argentina: "Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de USD 50.000 millones . Argentina, en comparación, exportaba apenas USD 4.000 millones , es decir, 12 veces menos".

A diferencia del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, -que hace unos meses aseguró "los argentinos somos pelotudos"-, la funcionaria atribuyó esa brecha a "impericia o cuestiones ideológicas de gobiernos pasados" y presentó la nueva mesa como el mecanismo institucional para revertir décadas de oportunidades perdidas.

sturzenegger-entrevistado-en-tn-1724576.jpg El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, consideró que los argentinos “somos unos pelotudos” por no aprovechar las opciones que ofrece la minería.

Qué es la Mesa Federal Minera

Se trata de un espacio formal de coordinación entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado, orientado a promover y facilitar inversiones en la industria minera, con foco especial en cobre y litio.

Participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto a ministros nacionales, legisladores y referentes empresariales del sector.

El RIGI como motor

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que concentra actualmente proyectos mineros por un total de USD 42.000 millones. De ese universo, seis proyectos ya recibieron aprobación, con inversiones comprometidas que superan los USD 7.188 millones.

El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, sintetizó el momento del sector: "En los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la Ley de Glaciares".

WhatsApp Image 2026-05-07 at 18.20.28 Empresarios, sindicalistas y funcionarios nacionales confluyen en la apuesta minera del Gobierno. CAEM

La Ley de Glaciares y la proyección exportadora

La modificación de la Ley de Glaciares fue otro de los instrumentos destacados durante el lanzamiento. Según las estimaciones presentadas en el encuentro, en el marco de esa normativa las exportaciones mineras podrían alcanzar los USD 20.000 millones hacia 2035, más que cuadruplicando los valores actuales.

Cacciola remarcó que ese escenario "generó un contexto ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos", aunque subrayó que el próximo desafío es concreto: "Ahora es tiempo de la gente y del empleo".

Las provincias exigen pasar a la acción

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, puso el foco en la necesidad de traducir el trabajo institucional en resultados tangibles. "Hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país", señaló, y agregó: "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino".

La seguridad jurídica y el ordenamiento macroeconómico fueron señalados por todos los participantes como condiciones indispensables para atraer capitales en las provincias con mayor potencial minero.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 17.25.20 Seis gobernadores respaldaron la iniciativa que busca multiplicar las exportaciones mineras. CAEM

La visión del Gobierno nacional

El ministro del Interior, Diego Santilli, valoró el respaldo transversal de gobernadores y empresarios, y trazó el objetivo de mediano plazo: "El Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado. La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero".

El encuentro contó además con la presencia del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el secretario de Minería Luis Lucero, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Fernando Brun, y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, entre otras autoridades nacionales.

La representación sindical también tuvo lugar: participaron el secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Héctor Laplace, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, señal de que el sector laboral acompaña la apuesta por el crecimiento del sector.