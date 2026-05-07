Milei anticipó un "Súper RIGI" y prepara su envío al Congreso

El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para crear un “Súper RIGI” , una versión ampliada del actual Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones . El anuncio se realizó a través de su cuenta de X, donde el mandatario mantiene una intensa actividad diaria.

“Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI , el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina. De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos. MAGA. VLLC!”, escribió el jefe de Estado en la red social.

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Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que… — Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026

Qué es el RIGI y cómo se implementó

El RIGI fue creado en 2024 como uno de los pilares de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N.º 27.742). La normativa fue promulgada en julio de ese año y reglamentada el 22 de agosto mediante el decreto 749/2024.

El esquema fue concebido para impulsar proyectos de gran escala a través de un paquete de incentivos fiscales, cambiarios y regulatorios. Desde su implementación, pasó a ocupar un lugar central dentro de la estrategia económica del Gobierno y se consolidó como una de las iniciativas más destacadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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El RIGI hoy: 13 proyectos en marcha

Hasta el momento, el RIGI acumula 13 iniciativas aprobadas, con fuerte presencia de los sectores energético y minero, además de desarrollos industriales y logísticos.

Entre los proyectos más relevantes aparece el parque solar “El Quemado”, impulsado por YPF Luz en Mendoza, que prevé incorporar más de 300 MW de potencia al sistema eléctrico. También sobresale el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), liderado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, orientado a expandir la capacidad exportadora de crudo desde la cuenca neuquina.

En el segmento de gas, el proyecto del consorcio de empresas Southern Energy plantea la instalación de unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías, con una inversión de largo plazo que busca insertar a la Argentina en el mercado global de GNL.

Por su parte, la minería concentra varios de los emprendimientos aprobados. Entre ellos, la expansión del proyecto de litio Rincón en Salta, de Río Tinto, y el desarrollo de Hombre Muerto Oeste, de Galán Lithium, en Catamarca, ambos orientados a la producción de litio grado batería. También se destacan Los Azules, de McEwen Copper, uno de los proyectos cupríferos más ambiciosos del país, y la reactivación de Nuevo Gualcamayo en San Juan, a cargo de la empresa Minas Argentinas.

También se suman el parque eólico de Olavarría, impulsado por PCR junto a Acindar, que prevé incorporar nueva capacidad de generación renovable en la provincia de Buenos Aires, y la ampliación de Veladero, en San Juan, donde el consorcio Minera Andina, integrado por Barrick Gold y Shandong Gold, proyecta una inversión de USD 436 millones para incrementar la producción. A la vez, el proyecto Diablillos, a cargo de AbraSilver, contempla una inversión de USD 764 millones para el desarrollo de un yacimiento de oro y plata entre Salta y Catamarca.

A estos se agregan iniciativas industriales, como la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la localidad bonaerense de San Nicolás, de la firma Sidersa, y proyectos de infraestructura logística como la terminal multipropósito de Timbúes, clave para el comercio exterior, de la mano de la compañía Terminales y Servicios SA.

El último ingreso al RIGI fue la ampliación del proyecto Fénix en Catamarca, operado por Rio Tinto, anunciada a fines de marzo por Caputo.