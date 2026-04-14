Mendoza presentó en Chile su hoja de ruta para subirse al auge del cobre

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza , Jimena Latorre , llevó la agenda minera de la provincia al escenario internacional. Junto al director de Minería, Jerónimo Shantal , y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza , Sebastián Piña , participó en la CESCO Week Santiago , uno de los encuentros más influyentes del sector minero a nivel global, organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO).

La propia Latorre describió el contexto de su presencia en Chile: "Estamos junto al CEO de Impulsa y al director de Minería en CESCO, el foro internacional que se celebra cada año en Chile, organizado por el Instituto de Estudios del Cobre", señaló la funcionaria.

Un foro estratégico para el futuro del cobre

El evento reunió a líderes empresariales, expertos técnicos y autoridades gubernamentales de toda la región para analizar los desafíos y oportunidades de la industria minera. En ese marco, Latorre integró el Foro de Exploraciones Mineras, un espacio dedicado a comprender el papel de la caracterización de nuevos recursos y reservas minerales en el desarrollo de proyectos.

El panel en el que expuso la ministra mendocina se denominó "Distritos mineros y nuevo atractivo geológico", y fue moderado por Irene del Real, directora de CESCO y académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La instancia contó además con la participación de referentes internacionales: Miguel Tapia, gerente de Exploraciones Greenfield de AMSA; David Hobby, director técnico de Flagship Minerals (Pantanillo); Andrea Aravena, vicepresidenta de Geología de Hot Chili (Costa Fuego); y Michael Meding, gerente general de Los Azules, McEwen Copper.

La visión de Mendoza: exploración madura y sinergia regional

Durante su disertación, Latorre desarrolló la estrategia que la provincia viene ejecutando para posicionarse como un actor relevante en la provisión global de minerales críticos. En sus propias palabras: "He participado en el foro de exploración, particularmente hablando sobre distritos mineros y nuevas oportunidades, explicando cuál es la visión de Mendoza y el trabajo que se viene haciendo para desarrollar nuevos distritos mineros que fomenten una exploración madura para avanzar en la actividad minera, pudiendo posicionar la capacidad productiva de la provincia de Mendoza y también de la Argentina en sinergia con la región para atender las demandas globales de cobre que la transición energética, las nuevas tecnologías y el desarrollo, en síntesis, de la humanidad van a plantear hacia los próximos años".

Embed En la Cesco Week Santiago 2026, participé del panel “Distritos mineros y nuevo atractivo geológico”, un espacio clave para debatir el presente y el futuro de la actividad minera en Latinoamérica. pic.twitter.com/AD9OYp8xQq — Jimena Latorre (@JimehLatorre) April 13, 2026

De acuerdo a la funcionaria, no se trata solo de atraer inversiones puntuales, sino de construir una plataforma exploratoria madura que permita a Mendoza integrarse de forma sostenida a las cadenas de valor globales del cobre, un mineral considerado esencial para la electrificación y la descarbonización de la economía mundial.

Reformas normativas como base de la competitividad

Uno de los ejes centrales de la presentación fue el rol del Estado provincial en la reducción del riesgo no geológico para los inversores. "El riesgo debe ser el propio de la actividad exploratoria, vinculado a encontrar o no recursos en condiciones económicamente viables, pero existen otros factores que desde el gobierno provincial nos propusimos reducir para facilitar las inversiones", afirmó Latorre.

En esa dirección, la ministra repasó el proceso de reformas iniciado hace dos años: la modificación del Código de Procedimiento Minero para agilizar trámites, mejorar la permisología, actualizar catastros y padrones mineros, sistematizar la información disponible y fortalecer la coordinación entre los distintos actores del sistema. Se trata de condiciones que el sector inversor considera indispensables antes de comprometer capital en etapas de exploración de alto riesgo.

Mendoza en la agenda minera regional

La participación mendocina en la CESCO Week no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia deliberada de posicionamiento internacional de la provincia como territorio activo y competitivo en la agenda minera latinoamericana. La integración de visiones regionales durante el foro permitió poner en valor el potencial geológico de Mendoza y debatir esquemas de cooperación que consoliden su inserción en las cadenas de suministro de minerales críticos.

La presencia del equipo provincial en Santiago refuerza además la articulación entre el sector público y privado, y la apuesta por una modernización normativa como condición habilitante para atraer exploración de calidad. En un contexto donde la demanda global de cobre se proyecta en crecimiento sostenido por las próximas décadas, Mendoza busca que su potencial geológico se traduzca en proyectos concretos, inversión productiva y desarrollo regional de largo plazo.