Taca Taca en la mira: Dependencia logística de Chile para el éxito del proyecto de cobre

Taca Taca es el proyecto de cobre en el cual Salta deposita todas sus expectativas.

Por estos días, en Chile, levantan una bandera de alerta en relación a Taca Taca, proyecto de cobre ubicado en Salta. ¿Cuál es el motivo? Afirman que, pese a la competencia productiva, el éxito de esta mina depende estrechamente de la infraestructura de Chile.

De hecho, la geografía impone una alianza táctica: mientras los puertos atlánticos argentinos se encuentran a casi 2.000 kilómetros de la mina, el terminal de Mejillones se ubica a solo 700 kilómetros.

El plan logístico requiere la construcción de un ramal ferroviario de 5 kilómetros para enlazar el proyecto con la línea existente entre Salta y el norte chileno. Asimismo, el suministro energético aprovechará la integración regional. El proyecto utilizará una nueva línea de transmisión de 122,5 kilómetros que conectará con una red de 345 kV que ya atraviesa el norte argentino hacia Chile. Esta simbiosis técnica reduce los costos operativos y optimiza la salida del mineral hacia los mercados asiáticos.

Competitividad y el nuevo mapa del cobre

La eficiencia económica de la operación resulta sorprendente para los analistas del sector. Con un cash cost de apenas 1,26 US$/lb, Taca Taca emerge como uno de los desarrollos más competitivos del mundo. Andrés González, jefe de Análisis Minero de Plusmining, destaca que el avance de los estudios de ingeniería sitúa a esta cuestión como la prioridad absoluta de First Quantum para la próxima década.

Este proyecto encabeza una lista de inversiones masivas que incluyen la alianza entre BHP y Lundin Mining en el proyecto Vicuña (US$18.100 millones) y el interés de Glencore en El Pachón (US$9.460 millones).

Si este ecosistema de proyectos se concreta, Argentina proyecta una producción anual de 1,5 millones de toneladas de cobre, situándose entre los diez mayores productores globales.

image Varios de los megaproyectos de cobre en Argentina están ubicados cerca de la frontera con Chile.

Sinergia transfronteriza y proveedores

De acuerdo a un informe publicado en el diario La Tercera, para Chile, el auge minero de Argentina no solo representa competencia, sino un mercado de servicios en expansión. La cercanía de los yacimientos argentinos a la frontera abre la puerta para que el ecosistema chileno de proveedores mineros, altamente desarrollado, exporte conocimiento y tecnología.

La falta de capacidad instalada en Argentina obliga a mirar hacia el oeste para cubrir necesidades de mantenimiento, insumos y transporte, consolidando al norte de Chile como el nodo logístico estratégico para el cobre del Cono Sur.

Las miradas en Taca Taca

La minería sudamericana enfrenta un cambio de paradigma con la irrupción de Taca Taca, el megaproyecto que promete posicionar a Argentina en la élite de la producción de concentrado. Bajo la gestión de la canadiense First Quantum, la iniciativa formalizó su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La magnitud de Taca Taca no solo destaca por su inversión, sino por una capacidad operativa que emula a las faenas más emblemáticas de la región. El diseño contempla una mina a cielo abierto con un procesamiento inicial de 40 millones de toneladas anuales. Según las proyecciones técnicas, esta cifra admite una expansión del 50% tras el quinto año.

En términos de producto final, el yacimiento generará un promedio de 291.000 toneladas de cobre por año durante su primera década. En sus periodos de mayor actividad, la producción alcanzará un pico de 323.000 toneladas.

De acuerdo a la nota de La Tercera, para dimensionar este volumen, basta observar los registros de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco): en 2025, yacimientos emblemáticos como Los Pelambres y El Teniente registraron 306.000 y 310.000 toneladas respectivamente. Argentina, que hoy posee una presencia marginal basada en subproductos del oro, busca saltar de sus actuales 150.000 toneladas a las grandes ligas internacionales.