Mendoza: Kobrea Exploration acelera perforaciones en El Perdido

El Western Malargüe Copper Project cubre 73.334 ha en la Faja de Pórfidos Neógenos, uno de los cinturones de cobre más relevantes del Cono Sur.

Kobrea Exploration avanza con decisión en su programa de perforación diamantina en el proyecto El Perdido, ubicado en Mendoza . La compañía completó tres sondajes iniciales, envió las muestras al laboratorio y contrató a Major Drilling Argentina para intensificar los trabajos durante 2026 dentro del Western Malargüe Copper Project.

Estas tierras, que abarcan unas 73.334 hectáreas, se sitúan en la llamada “Faja de Pórfidos Neógenos”, uno de los cinturones metalogénicos más atractivos para el cobre en el Cono Sur . La estrategia de Kobrea consiste en avanzar lo máximo posible antes de la llegada de la temporada húmeda, que limita las operaciones en terreno.

Primeros resultados y detalles técnicos de la campaña

Los tres sondajes diamantinos iniciales (DD26ELP001, DD26ELP002 y DD26ELP003) alcanzaron profundidades reales de 603 metros, 474 metros y 662 metros respectivamente, superando en varios casos los 500 metros planificados. Estos pozos tuvieron como objetivo evaluar y calificar el sistema de pórfido en El Perdido.

A comienzos de marzo de este año, la empresa ya había acumulado 1.739 metros perforados en tres hoyos. Todas las muestras de testigo del primer pozo, y posteriormente las de los siguientes, se enviaron al laboratorio de Alex Stewart International en la ciudad de Mendoza. La compañía aguarda con expectativa los resultados analíticos que validen las observaciones geológicas iniciales.

Uno de los hitos más relevantes ocurrió con el sondaje DD26ELP004. Este pozo tenía una profundidad objetivo de 600 metros y buscaba extender una zona mineralizada con stockwork de pirita-calcopirita-molibdeno detectada en el primer hoyo. Sin embargo, debió abandonarse a los 200 metros por condiciones inestables de roca asociadas a una zona de falla significativa.

A pesar del contratiempo técnico, la observación de calcocita en este pozo representa una señal altamente positiva. La calcocita apareció después de atravesar 128 metros de roca intrusiva lixiviada, recubriendo o reemplazando sulfuros primarios dominados por pirita con menor calcopirita. La enriquecimiento se observó hasta los 168 metros.

“La presencia de calcocita observada en el sondaje DD26ELP004 confirma la existencia de una zona de enriquecimiento supergénico preservada en El Perdido”, señaló Rory Ritchie, vicepresidente de Exploración de Kobrea. Y agregó: “Estamos confiados en que observaremos calcocita en otras áreas, por debajo de la cobertura lixiviada, enriqueciendo la mineralización hipógena de sulfuros”.

Esta interpretación refuerza la tesis geológica de que El Perdido alberga un sistema porfirítico de cobre-oro-molibdeno con potencial de expansión significativa.

image Major Drilling Argentina inició el quinto pozo el 1 de abril. Una tercera plataforma apuntará al sector suroeste del pórfido de El Perdido.

Expansión del programa

Para completar la campaña 2026, Kobrea contrató a la reconocida firma Major Drilling Argentina. Este mes, el equipo inició el sondaje DD26ELP005 desde la plataforma 2, con el objetivo preciso de retomar y completar la meta original del pozo abandonado.

En paralelo, el personal en terreno comenzó la construcción de una tercera plataforma de perforación. Esta nueva ubicación permitirá probar el sector suroeste del sistema de pórfido y ampliar el alcance exploratorio del programa.

El proyecto El Perdido forma parte de un portafolio de siete propiedades que Kobrea tiene opción para adquirir al 100%. El distrito incluye otros blancos prioritarios como El Destino, donde la compañía también desarrolla nuevos objetivos. En marzo, Kobrea ya había anticipado que la perforación continuaría durante abril mientras avanza en la generación de nuevos targets.

Enorme potencial

El Western Malargüe Copper Project se ubica en una posición estratégica, aproximadamente 70 km al oeste de la ciudad de Malargüe y cerca de importantes distritos cupríferos, como El Teniente (Chile). El entorno presenta alteración porfirítica mapeada, intrusiones de cuarzo diorita, stockworks de cuarzo y anomalías geoquímicas de cobre, oro y molibdeno.

Para los inversores especializados en exploración de cobre, el avance de Kobrea representa una nueva etapa de generación de noticias en un proyecto que recién inicia su fase de validación mediante perforación sistemática. Los próximos catalizadores clave serán:

Los resultados analíticos de las muestras enviadas a Mendoza.

La continuidad de la perforación con Major Drilling.

La capacidad de la compañía para ampliar el programa antes de que las condiciones climáticas impongan una pausa.

“Drill hole DD26ELP004 ha confirmado nuestro modelo objetivo. A medida que avanzamos en las fases iniciales del programa de perforación diamantina, con el objetivo de calificar el sistema de pórfido en El Perdido, confiamos en observar calcocita en otras áreas”, enfatizó Ritchie.

El impulso de Kobrea se produce en un contexto favorable para la exploración de cobre en Argentina. El país busca aumentar su producción del metal rojo, impulsado por nuevos marcos regulatorios y el interés global en la transición energética.