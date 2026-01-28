El Perdido, el proyecto que rompe la inercia del cobre en Mendoza

El Perdido inició este mes su programa de perforación diamantina de fase 1 en un sistema tipo pórfido. Foto: prensa Mendoza

La minería metalífera en la provincia de Mendoza atraviesa un punto de inflexión. Tras años de complejos debates legislativos y técnicos, el proyecto El Perdido se posiciona hoy como la punta de lanza de una nueva era industrial. En estos días, la operadora canadiense Kobrea Exploration Corp. confirmó el inicio formal de su campaña de perforación diamantina en el departamento de Malargüe, marcando el regreso efectivo de la inversión extranjera directa (IED) a gran escala en el sector del cobre mendocino.

Este proyecto se integra en el ambicioso Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) , una región que los geólogos consideran una extensión natural de las ricas franjas metalogénicas chilenas. La importancia estratégica de El Perdido radica en su capacidad para validar la existencia de sistemas de pórfidos de cobre, oro y molibdeno , minerales críticos para la transición energética global.

Avances operativos: Exploración en tiempo real

Esta semana, la campaña de exploración alcanzó sus primeros hitos críticos. Los equipos técnicos ya superaron los 250 metros de profundidad en los primeros sondajes. El plan de trabajo estipula una meta inicial de 2.500 metros de perforación, distribuidos estratégicamente para mapear la mineralización del subsuelo.

"El inicio de la perforación en El Perdido representa el cumplimiento de nuestro compromiso con Mendoza y el primer paso para descubrir un sistema de pórfido de clase mundial", destacó recientemente James Anderson, CEO de Kobrea.

Según los informes técnicos, cada pozo alcanzará una profundidad promedio de 500 metros. Estos testigos de roca permitirán a los laboratorios determinar la ley de corte del mineral y la viabilidad económica del yacimiento.

image El Perdido podría incorporarse a la cartera de proyectos estratégicos que consolidan el rol de Malargüe. Foto: prensa Mendoza

Inversión y tracción de la cadena de valor local

El despliegue operativo en Malargüe moviliza recursos financieros significativos. Kobrea Exploration Corp. proyecta una inversión de US$ 5 millones para esta fase de exploración avanzada. No obstante, esta cifra forma parte de un paquete de inversión global de US$ 20 millones destinado a su cartera de activos en la región para el bienio 2025-2026.

La nota distintiva de este proceso reside en la integración de la cadena de valor local. Para la apertura de los 15 kilómetros de caminos de acceso y la logística del campamento, la empresa priorizó la contratación de pymes malargüinas. Este enfoque busca demostrar que la minería genera beneficios tangibles inmediatos a través de la demanda de servicios especializados.

Rigor ambiental y cumplimiento normativo

El proyecto opera bajo la vigilancia permanente de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA). Este organismo realizó inspecciones integrales durante diciembre de 2025 y enero de 2026, verificando tres pilares fundamentales:

Manejo de residuos: Protocolos estrictos para desechos industriales y domésticos.

Protocolos estrictos para desechos industriales y domésticos. Protección arqueológica: Salvaguarda de sitios con valor patrimonial detectados en la prospección.

Salvaguarda de sitios con valor patrimonial detectados en la prospección. Cumplimiento de la Ley 7722: Garantía absoluta de que no se utilizan sustancias químicas prohibidas (cianuro, mercurio o ácido sulfúrico) en esta etapa exploratoria.

El éxito de El Perdido funcionará como un indicador clave para los otros 34 proyectos que integran el distrito. Si los resultados de las leyes de cobre cumplen con las expectativas geofísicas, Mendoza consolidará un polo minero capaz de competir con los estándares de San Juan o Catamarca.