Mendoza extiende la licitación de 17 áreas petroleras para maximizar inversiones

Instalaciones petroleras convencionales en Malargüe: el objetivo es reactivarlas con inversiones ágiles y eficientes.

La Dirección de Hidrocarburos de Mendoza tomó una decisión estratégica para maximizar inversiones en el sector. Mediante disposiciones firmadas por el director Lucas Erio , se prorrogó el cronograma para la adjudicación de 17 áreas hidrocarburíferas —12 de exploración y 5 de explotación—, con nueva fecha límite el miércoles 11 de febrero de 2026 a las 13 hs.

Esta medida responde a la complejidad del llamado, que abarca convocatoria nacional, provincial e internacional, junto con exigencias técnicas, económicas y financieras propias de la industria petrolera. El objetivo central: permitir que las compañías que ya manifestaron interés avancen hacia ofertas formales, consolidando así el dinamismo inversor que la provincia persigue.

“Esta decisión la tomamos en pleno uso de las facultades que nos otorgan los decretos 1908/2025 y 2241/2025 como autoridad, con el objetivo de resguardar los intereses de la provincia”, explicó Lucas Erio, director de Hidrocarburos. Y agregó: “Debido a la complejidad del procedimiento licitatorio […] decidimos prorrogar las fechas para darles tiempo a las empresas para que puedan presentar oficialmente el interés que nos vienen manifestando por estas 17 áreas”.

image Vista del sur mendocino, donde se concentran la mayoría de las 17 áreas licitadas por exploración y explotación.

Áreas en juego y su distribución estratégica

Las áreas de exploración incluyen:

Atuel Exploración Norte

Atuel Exploración Sur

Boleadero

Calmuco

Chachahuen Norte

CN III Norte

Los Parlamentos

Puesto Pozo Cercado Occidental

Ranquil Norte

Río Atuel

Sierra Azul Sur

Zampal

Por su parte, las áreas de explotación (maduras convencionales) son:

Atamisqui

El Manzano

Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana

Puesto Molina Norte

Puntilla del Huincán

La mayoría se ubica en el sur mendocino (distrito de Malargüe), en las cuencas Cuyana y Neuquina, zonas con antecedentes exploratorios históricos —muchas operadas anteriormente por YPF— pero que requieren operadores más ágiles y eficientes para reactivar producción y reservas.

El Departamento Técnico identificó estas áreas libres de interés exploratorio, mientras el Departamento de Geología aportó informes detallados con antecedentes geológicos, ubicación de pozos existentes y mapas de referencia. Todo el paquete técnico-legal se encuentra disponible para consulta en los correos oficiales: [email protected] y [email protected].

image "Esto genera dinamismo en las inversiones, que es lo que buscamos sostener en la provincia”, destacó Erio.

Manifestaciones de interés concretas y mecanismos de preferencia

Dos iniciativas privadas ya avanzaron significativamente:

Hattrick Energy SAS ejecutó un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) en Atuel Exploración Sur , con inversión de USD 325.000 , lo que le otorga derecho de preferencia en la licitación.

ejecutó un en , con inversión de , lo que le otorga en la licitación. Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada en Río Atuel, declarada de interés público, con propuesta de USD 2,98 millones.

“Quienes impulsaron esas iniciativas pueden realizar la inversión inicial sobre la cual los demás oferentes podrán igualar o mejorar, manteniendo además el derecho a mejorar la oferta. Esto genera dinamismo en las inversiones, que es lo que buscamos sostener en la provincia”, destacó Erio.

image Equipo técnico de la Dirección de Hidrocarburos analiza mapas geológicos para evaluar el potencial de las áreas en licitación.

Nuevo cronograma

El proceso se rige por el Pliego Modelo 2025 (elaborado en julio de 2025), que introduce mayor flexibilidad normativa, seguridad jurídica y estímulos para captar capital. Los plazos actualizados son:

Compra de pliego : hasta el 11 de febrero de 2026 a las 13 hs en Dirección de Hidrocarburos.

: hasta el 11 de febrero de 2026 a las 13 hs en Dirección de Hidrocarburos. Presentación de ofertas : 11 de febrero de 2026 hasta las 13 hs.

: 11 de febrero de 2026 hasta las 13 hs. Apertura de sobre A: 11 de febrero de 2026 a las 15 hs.

Esta estructura busca adjudicar las áreas durante el primer cuatrimestre de 2026, alineándose con la política provincial de reactivar campos convencionales maduros mediante operadores especializados.

Apuesta por la competitividad energética

Mendoza consolida una estrategia energética que combina producción convencional con el potencial no convencional, orientada a generar empleo, diversificar la matriz productiva y fortalecer su rol en el mapa energético argentino. La prórroga no solo responde a necesidades operativas, sino que refuerza la confianza del sector privado en un marco normativo predecible y atractivo.

Con esta extensión, Mendoza demuestra flexibilidad sin perder foco: atraer capital genuino para sostener y crecer su industria hidrocarburífera en un contexto de alta demanda energética nacional e internacional.



Fuente: Gobierno de Mendoza