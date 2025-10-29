Mendoza dio un paso clave para convertirse en la primera gran productora de cobre del país

“El primer proyecto que vuelva producir cobre de modo significativo va a estar en Mendoza” , así celebró el secretario de Minería de la Nación la noticia de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge.

Luis Lucero visitó la provincia cuyana y fue el principal orador en la apertura del evento Argentina Mining, donde hubo un clima de euforia por el resultado de las elecciones con varios elogios al gobernador Alfredo Cornejo .

“La palabra RIGI va de la mano con la Argentina casi como la de Messi en cada foro internacional al que viajo. Tenemos una enorme oportunidad que no podemos desperdiciar”, agregó el funcionario, quien también advirtió sobre algunos desafíos a superar.

Entre ellos, destacó las leyes provinciales de compre local que ahuyentan inversiones y pidió un acuerdo para solucionar la problemática de la Ley de Glaciares. “Hay una necesidad mandada por la Constitución de que provincias y Nación concerten y puedan trabajar juntas para garantizar las condiciones que permitan el mayor desarrollo de los recursos naturales”, afirmó.

Nueva Ley de Regalías Mineras

Por su parte, Cornejo comentó varias novedades en materia minera además de la reciente aprobación ambiental de San Jorge, que deberá rubricar la legislatura provincial para que sea lo suficientemente sólido para los inversores.

mineria-cerro-amarillo Mendoza cobre.jpg Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires quieren ser parte del desarrollo minero argentino.

Junto a este proyecto, también se enviará a la legislatura una nueva ley de regalías mineras y la incorporación del Distrito Malargue Occidental 2, mientras que ya comenzaron a trabajar la fase 3. La primera tenía 38 proyectos de exploración, la segunda tiene 27 y la tercera se empieza con 72, aunque es probable q varios queden en el camino.

“La tasa de éxito en exploración siempre es baja. Por eso necesitamos explorar más. Y tener muchos proyectos aprobados. Algunos de ellos van a progresar y darán resultados muy concretos. Hay grandes firmas de la minería a nivel global que están estudiando esos recursos y haciendo alianzas con propietarios locales”, indicó.

“Argentina no ayudó en lo más mínimo al desarrollo de la minería en el país y en Mendoza. No podemos seguir en estos altibajos enormes. El motor de la economía siempre se mira al campo, pero hoy se ha encendido otro motor que es el del petróleo y el gas. Y el tercer motor donde hay demanda y apetito que debe encenderse definitivamente es el de la minería”, concluyó.

En cambio, Lucero eligió cerrar su discurso con una cita del discurso de Javier Milei el último domingo tras el triunfo electoral. “Queremos invitar a la mayoría de los gobernadores a discutir estos acuerdos. Debemos transformar en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Tenemos la oportunidad de empezar a cambIar la Argentina para siempre”.