Cobre: luz verde al primer gran proyecto minero de Mendoza

El proyecto PSJ Cobre Mendocino entra en una etapa crucial : el Gobierno provincial remitirá a la Legislatura de Mendoza la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para su ratificación , tras un extenso proceso técnico, participativo y ambiental. Se trata del primer proyecto de cobre de mediana escala en la provincia y la primera experiencia minera moderna que llega a instancias legislativas bajo el actual marco normativo.

El proceso fue extenso. El gobernador cuyano, Alfredo Cornejo, lo detalló en un posteo en X: “La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino es un paso importante para Mendoza, al cual llegamos después de un proceso serio con la intervención de 16 organismos sectoriales, el trabajo técnico de casi 100 profesionales y con una Audiencia Pública de diez días, con récord de participación ciudadana, y una instancia posterior de presentaciones escritas, donde se incorporaron más de 9.500 aportes al expediente”.

“Se elaboró un informe técnico que da respuesta a todas las intervenciones orales y escritas, consolidando un documento de casi 6.000 páginas de respuesta pública, disponible para consulta de cualquier interesado. Este proyecto representa mucho más que una inversión, es una oportunidad para generar empleo, ampliar la matriz productiva de la provincia y aprovechar nuestros recursos con responsabilidad”, aseguró.

Sin embargo, Cornejo aclaró: “La Declaración no implica una habilitación automática. Es una autorización con condiciones estrictas, controles permanentes y transparencia total. Así garantizamos que el desarrollo avance junto al cuidado del ambiente”.

Camino a la producción

Ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, PSJ Cobre Mendocino se orienta a la producción de insumos críticos para la transición energética global. Es, según especialistas, el proyecto más relevante en su tipo desde Bajo de la Alumbrera.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino contempla una inversión inicial total de US$559 millones para su construcción y puesta en marcha. De este monto, US$15 millones se invertirán de forma inmediata en los primeros 12 meses posteriores a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La fase de construcción se estima entre 18 y 24 meses, y se proyecta un costo operacional (Opex) de US$120 millones por año.

Una vez operativo, el proyecto prevé una producción promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino a lo largo de 16 años de vida útil. Existe la posibilidad de extender esta duración gracias a futuras exploraciones de sulfuros, lo que podría ampliar la capacidad productiva del yacimiento.