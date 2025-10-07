Mendoza se prepara para una intensa campaña minera en 2026: ¿Qué proyectos están en marcha?

Mendoza se prepara para una intensa campaña minera 2026 , enfocada principalmente en el sur provincial , un territorio que se consolida como un polo estratégico para la extracción de minerales críticos para la transición energética. El director de Minería, Jerónimo Shantal , confirmó a la prensa local una robusta actividad en exploración y desarrollo de proyectos, aprovechando la ventana climática del verano austral. Este panorama está respaldado por un marco normativo actualizado, enfocado en transparencia y seguridad jurídica , que transformó la percepción de la provincia, pasando de "antiminera" a destino confiable para la inversión.

Diversas iniciativas han asegurado operaciones para la próxima temporada. Entre los proyectos de exploración que garantizan actividad se encuentran El Burrero , Las Choicas y La Adriana , todos operados por Geometales SA (Grupo Pampa Energía).

Por su parte, Cerro Amarillo está inmerso en un proceso de análisis de reperfilamiento para optimizar la ubicación de pozos exploratorios. Un desarrollo significativo es el proyecto Impulsa Mendoza Sostenible, que ha completado la actualización de su informe de impacto ambiental para el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) 1, y ha avanzado en la documentación para la apertura de caminos.

La vanguardia en inversión y desarrollo

La empresa canadiense Kobrea Exploration se posiciona como la más avanzada en la hoja de ruta exploratoria. Su proyecto El Perdido, ubicado en el MDMO I de Malargüe, cuenta con estudios avanzados de geofísica y geoquímica. La inversión proyectada para esta campaña exploratoria de Kobrea asciende a cerca de 6 millones de dólares.

Mario Castelli, presidente de Kobrea Exploraciones Argentina, detalló que los estudios preliminares sugieren la existencia de un gran yacimiento de pórfidos de cobre en El Perdido, aunque solo la perforación confirmará el hallazgo. La empresa posee derechos que abarcan entre 12 y 14 pórfidos de cobre en la región. Además, esperan la aprobación de la segunda tanda de proyectos, que incluye a Cuprum, calificado como una "gran revelación" potencial.

La temporada de exploración está sujeta a las condiciones climáticas, estimándose su inicio en noviembre, una vez finalizadas las nevadas que dificultan el acceso.

Potencial económico y minerales estratégicos

El plan a futuro para la minería mendocina, denominado Plan Pilares, abarca cuatro proyectos de explotación, Potasio Río Colorado y más de 100 proyectos de exploración. Las cifras de inversión son contundentes:

OPEX Anual en Exploración: Aproximadamente 100 millones de dólares .

Aproximadamente . Explotación Conjunta: Proyección de superar los 20.000 millones de dólares.

Shantal anticipó que, en los próximos dos o tres años, la provincia podría poner en operación dos minas de cobre, las primeras en Argentina tras el cierre de Bajo la Lumbrera. Un ejemplo concreto de la inversión prevista es el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que proyecta más de 600 millones de dólares y la generación de 3.900 empleos directos e indirectos durante la construcción.

Mendoza también cuenta con exploraciones en uranio, litio y tierras raras, posicionándola como un proveedor clave de recursos críticos para la transición energética global.

Contexto normativo y empleo

Actualmente, Mendoza cuenta con 38 proyectos mineros aprobados. La fase exploratoria genera alrededor de 50 empleos directos e indirectos por máquina, un indicador de la creciente relevancia del sector en la matriz laboral provincial.

El Director de Minería enfatizó que el cambio de imagen de la provincia es resultado de la modificación del plexo normativo, que garantiza seguridad jurídica y el respeto a las instituciones. La visión estratégica es clara: "Decir sí a la minería, es decir, sí al desarrollo sostenible". En el plano internacional, Mendoza observa con interés el modelo peruano, destacando la importancia del trabajo con las comunidades y la academia.