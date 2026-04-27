Megaoperación: Shell adquiere ARC Resources por US$16.400 millones para crecer en gas
La petrolera selló un acuerdo para adquirir ARC y sumar reservas en Canadá. El movimiento aún está sujeto a aprobaciones regulatorias y de accionistas.
Este lunes, Shell anunció un acuerdo para adquirir a la canadiense ARC Resources, una compañía enfocada en la formación Montney, ubicada en Columbia Británica y Alberta. La operación está valuada en unos US$16.400 millones y apunta a incrementar la producción del grupo y reforzar su negocio de gas natural licuado (GNL).
Se trata del movimiento corporativo más grande de la firma desde la adquisición de la petrolera británica BG en 2016 y responde a la necesidad de sumar reservas en un contexto de maduración de sus activos actuales.
"ARC es un productor de alta calidad, bajo costo y con una baja intensidad de carbono que opera en la cuenca de shale de Montney. Esta adquisición complementa nuestra presencia actual en Canadá y fortalece nuestra base de recursos para las próximas décadas", expresó Wael Sawan, director ejecutivo de Shell. "Esta operación consolida a Canadá como un pilar fundamental para Shell, al tiempo que impulsa la estrategia de la empresa de generar mayor valor con menores emisiones", agregó.
Cómo es la operación entre Shell y ARC
El acuerdo combina efectivo y acciones. Según explicó la corporación en un comunicado, por cada título, los accionistas de la firma canadiense van a recibir 8,20 dólares canadienses en efectivo más 0,40247 acciones de Shell, lo que implica que cerca de un 25% del pago será en dinero y el 75% restante en participación accionaria. Con este esquema, la oferta alcanza un valor de 32,80 dólares canadienses por acción, lo que representa una prima cercana al 20% frente al precio promedio reciente de ARC en el mercado.
"Esto equivale a un valor patrimonial de aproximadamente 13.600 millones de dólares estadounidenses", señalaron desde la compañía anglo-holandesa. A eso se suma la deuda que será absorbida por Shell, estimada en US$2.800 millones, lo que eleva el monto total de la operación a aproximadamente US$16.400 millones.
El financiamiento se dividirá entre unos US$3.400 millones en efectivo y la emisión de acciones por alrededor de US$10.200 millones. El cierre está previsto para el segundo semestre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y de los accionistas.
Qué gana Shell: más producción y reservas
De acuerdo a información de Reuters, la compra le suma a Shell unos 370.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), sobre una base actual de alrededor de 2,8 millones. Además, incorpora cerca de 2.000 millones de barriles equivalentes en reservas.
A partir de esta adquisición, la firma elevó su expectativa de crecimiento anual de producción del 1% al 4% hacia el final de la década, en comparación con los niveles de 2025. Al mismo tiempo, el objetivo es el de sostener una producción de líquidos en torno a los 1,4 millones de barriles diarios hasta 2030.
Foco en el gas y el GNL
Uno de los puntos centrales de la operación es el gas. ARC produce aproximadamente un 60% de gas y un 40% de líquidos, y sus activos están ubicados en la formación Montney, una de las más importantes de Canadá.
Esa ubicación es clave porque está cerca de los activos que Shell ya opera en la zona y que abastecen a la planta LNG Canada, donde la empresa tiene una participación del 40%. "Sus operaciones se ubican en la misma región que el yacimiento Groundbirch de Shell en Columbia Británica y el proyecto Gold Creek en Alberta", señalaron en un comunicado.
Proyecciones financieras
Shell estima que la integración va a generar sinergias por unos US$250 millones anuales en el corto plazo. La empresa aseguró que la compra no modifica su plan de inversiones, que se mantiene entre US$20.000 y US$22.000 millones anuales hasta 2028.
Tras el anuncio, las acciones de ARC subieron con fuerza en la Bolsa de Toronto, un 22,2%, mientras que las de Shell mostraron una leve baja en Londres, informó Reuters.
En esta nota