Megaoperación: Shell adquiere ARC Resources por US$16.400 millones para crecer en gas

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Shell en una estación de combustible en San Petersburgo, Rusia. 6 de mayo de 2022. REUTERS/Anton Vaganov/Foto de archivo

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Shell en una estación de combustible en San Petersburgo, Rusia. 6 de mayo de 2022. REUTERS/Anton Vaganov/Foto de archivo

Este lunes, Shell anunció un acuerdo para adquirir a la canadiense ARC Resources , una compañía enfocada en la formación Montney , ubicada en Columbia Británica y Alberta. La operación está valuada en unos US$16.400 millones y apunta a incrementar la producción del grupo y reforzar su negocio de gas natural licuado (GNL).

Se trata del movimiento corporativo más grande de la firma desde la adquisición de la petrolera británica BG en 2016 y responde a la necesidad de sumar reservas en un contexto de maduración de sus activos actuales.

"ARC es un productor de alta calidad, bajo costo y con una baja intensidad de carbono que opera en la cuenca de shale de Montney. Esta adquisición complementa nuestra presencia actual en Canadá y fortalece nuestra base de recursos para las próximas décadas", expresó Wael Sawan, director ejecutivo de Shell. "Esta operación consolida a Canadá como un pilar fundamental para Shell, al tiempo que impulsa la estrategia de la empresa de generar mayor valor con menores emisiones", agregó.

Cómo es la operación entre Shell y ARC

El acuerdo combina efectivo y acciones. Según explicó la corporación en un comunicado, por cada título, los accionistas de la firma canadiense van a recibir 8,20 dólares canadienses en efectivo más 0,40247 acciones de Shell, lo que implica que cerca de un 25% del pago será en dinero y el 75% restante en participación accionaria. Con este esquema, la oferta alcanza un valor de 32,80 dólares canadienses por acción, lo que representa una prima cercana al 20% frente al precio promedio reciente de ARC en el mercado.

"Esto equivale a un valor patrimonial de aproximadamente 13.600 millones de dólares estadounidenses", señalaron desde la compañía anglo-holandesa. A eso se suma la deuda que será absorbida por Shell, estimada en US$2.800 millones, lo que eleva el monto total de la operación a aproximadamente US$16.400 millones.

El financiamiento se dividirá entre unos US$3.400 millones en efectivo y la emisión de acciones por alrededor de US$10.200 millones. El cierre está previsto para el segundo semestre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

Qué gana Shell: más producción y reservas

De acuerdo a información de Reuters, la compra le suma a Shell unos 370.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), sobre una base actual de alrededor de 2,8 millones. Además, incorpora cerca de 2.000 millones de barriles equivalentes en reservas.

A partir de esta adquisición, la firma elevó su expectativa de crecimiento anual de producción del 1% al 4% hacia el final de la década, en comparación con los niveles de 2025. Al mismo tiempo, el objetivo es el de sostener una producción de líquidos en torno a los 1,4 millones de barriles diarios hasta 2030.

Foco en el gas y el GNL

Uno de los puntos centrales de la operación es el gas. ARC produce aproximadamente un 60% de gas y un 40% de líquidos, y sus activos están ubicados en la formación Montney, una de las más importantes de Canadá.

ARC_Asset_Map_20250204-wHarvest-05-scaled Las operaciones de Arc Resources en la formación Montney. (Imagen: Arc Resources)

Esa ubicación es clave porque está cerca de los activos que Shell ya opera en la zona y que abastecen a la planta LNG Canada, donde la empresa tiene una participación del 40%. "Sus operaciones se ubican en la misma región que el yacimiento Groundbirch de Shell en Columbia Británica y el proyecto Gold Creek en Alberta", señalaron en un comunicado.

Proyecciones financieras

Shell estima que la integración va a generar sinergias por unos US$250 millones anuales en el corto plazo. La empresa aseguró que la compra no modifica su plan de inversiones, que se mantiene entre US$20.000 y US$22.000 millones anuales hasta 2028.

Tras el anuncio, las acciones de ARC subieron con fuerza en la Bolsa de Toronto, un 22,2%, mientras que las de Shell mostraron una leve baja en Londres, informó Reuters.