Los autos híbridos y eléctricos crecieron 267% en Argentina y ya representan el 16% de los patentamientos

El mercado de autos eléctricos e híbridos en Argentina se incrementó.

Los patentamientos de autos híbridos y eléctricos aceleraron su crecimiento en Argentina y alcanzaron un récord entre enero y septiembre de 2026. En los primeros nueve meses del año se registraron 66.265 unidades con motorización alternativa, un 267,4% más que en el mismo período de 2025, cuando se habían patentado 18.038 vehículos.

El avance se produjo incluso en un contexto de retracción del mercado automotor general, que acumuló una caída del 13,5% en los patentamientos de vehículos 0 km. Así, los modelos híbridos y eléctricos alcanzaron una participación del 16,1% sobre el total de automóviles y comerciales livianos registrados en lo que va del año.

Los datos surgen del informe de electromovilidad de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), elaborado a través de SIOMAA, su Sistema de Información Online del Mercado Automotor.

Los autos eléctricos más patentados en 2026

Aunque el mercado de la electromovilidad reúne tecnologías y fabricantes con dinámicas diferentes, el ranking general de modelos tuvo un líder. El Ford Territory híbrido no enchufable (HEV) encabezó los patentamientos acumulados hasta septiembre, con 7.654 unidades y una participación del 11,6% del segmento.

En segundo lugar se ubicó el Toyota Corolla Cross híbrido, con 5.956 unidades y el 9% del mercado. El podio lo completó el BAIC BJ30 híbrido, que registró 5.357 patentamientos y alcanzó una participación del 8,1%.

La llegada de nuevas marcas y vehículos importados amplió la competencia y modificó la distribución de las ventas.

FOTO DE ARCHIVO: Un vehículo eléctrico Audi se carga en una estación de carga en Drogenbos, Bélgica. 25 de noviembre 2023. REUTERS/Yves Herman/Archivo

Los híbridos convencionales lideran, pero los enchufables son los que más crecen

Por tipo de motorización, los híbridos no enchufables (HEV) conservaron el primer lugar y explicaron el 53% de los patentamientos acumulados de vehículos electrificados entre enero y septiembre.

Sin embargo, el mayor salto correspondió a los híbridos enchufables (PHEV), cuyas ventas crecieron más de 6.500% interanual. Esta tecnología llegó al 22% del mercado y desplazó al tercer puesto a los mild hybrid (MHEV), que representaron el 15%.

Los vehículos 100% eléctricos (BEV) explicaron el 9% de los patentamientos, mientras que los modelos eléctricos de autonomía extendida (REEV) representaron el 1%.

La evolución de cada tecnología no fue pareja. Mientras los híbridos convencionales mantienen el mayor volumen de ventas, los enchufables avanzan desde una base menor, impulsados por la incorporación de nuevos modelos y las condiciones de importación.

Las marcas chinas ganan terreno en el mercado argentino

El origen de los vehículos se convirtió en uno de los principales factores para explicar la transformación del mercado. De acuerdo con el informe de ACARA y SIOMAA, las marcas chinas combinan una participación elevada con fuertes tasas de crecimiento en gran parte de las tecnologías electrificadas.

En los híbridos convencionales, los vehículos de origen chino concentraron el 27% del mercado total y sus patentamientos pasaron de 650 a 17.910 unidades en un año, con un incremento del 2.655%.

En cambio, los híbridos brasileños, que ingresan a la Argentina sin aranceles en el marco del Mercosur, representaron el 19% del segmento y crecieron un 17,6% interanual, de 10.658 a 12.535 unidades.

El cambio también se observa en el liderazgo por marca. Toyota conservó el primer puesto entre los híbridos convencionales, con el 37% del segmento, mientras que BYD se consolidó en las categorías enchufables. La automotriz china concentró el 72% de los patentamientos de eléctricos puros y el 54% de los híbridos enchufables.

En el segmento mild hybrid, Chery encabezó las ventas con el Tiggo 7, que reunió el 29% de esa categoría.

Al considerar todas las tecnologías, Toyota concentró el 19,9% de los patentamientos de vehículos electrificados y BYD alcanzó el 18,5%. Detrás se ubicaron Ford, con el 12,1%; BAIC, con el 8,9%; y Chery, con el 6,9%.

En conjunto, las cinco primeras marcas explicaron el 66% del mercado.

La llegada de nuevos modelos

El informe identifica los beneficios arancelarios para la importación de vehículos extrazona como uno de los principales impulsores de la expansión de la electromovilidad en el país.

En ese marco, el Decreto 1128/2026 modificó el esquema de acceso al arancel del 0% y estableció distintos límites de valor FOB según la tecnología del vehículo. El tope se mantuvo en US$16.000 para los mild hybrid, se elevó a US$18.000 para los híbridos convencionales y enchufables, y llegó a US$35.000 para los eléctricos puros.

El régimen conserva un cupo anual de 50.000 unidades. Además, la Disposición 375/2026 modificó asignaciones previas, mientras que, según el relevamiento, la convocatoria correspondiente al cupo de 2027 todavía se encontraba pendiente.

La continuidad de este esquema será uno de los factores que incidirán sobre la oferta en los próximos meses, en particular para las marcas que dependen de las importaciones desde mercados extrazona.

Más lanzamientos, pero pocos modelos concentran las ventas

Según ACARA y SIOMAA, durante los seis meses analizados se incorporaron 69 modelos electrificados, de los cuales el 65% correspondió a vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables.

Sin embargo, entre abril y septiembre los modelos nuevos sumaron 2.740 unidades, equivalentes al 5,9% de los patentamientos del período. En septiembre, su participación subió al 12,3%.

Además, la demanda estuvo concentrada en un grupo reducido de vehículos. Siete lanzamientos explicaron el 72% de las ventas de los nuevos modelos. Entre ellos se destacaron el BYD Seal U DM-i, con 523 unidades; el Suzuki Swift, con 424; el Chery Tiggo 7 PHEV, con 316; y el Lynk & Co 01, con 221 patentamientos.

En el caso de los eléctricos puros, los 23 modelos incorporados sumaron apenas 146 unidades. En cambio, los vehículos de autonomía extendida comenzaron a ganar presencia: cuatro modelos de Leapmotor, BAIC y Changan totalizaron 478 patentamientos, con el BAIC X55 como uno de los destacados, tras registrar 165 unidades en su primer mes.

La falta de cargadores, un límite para los vehículos enchufables

El crecimiento de los patentamientos convive con una infraestructura de carga todavía limitada. El informe estima que Argentina cuenta con unos 318 puntos públicos o semipúblicos para una flota de alrededor de 19.400 vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables.

La relación es de aproximadamente 61 vehículos por punto de carga, frente a 21 en Chile, 25 en Brasil y un promedio global cercano a 11, de acuerdo con las referencias citadas en el relevamiento.

A esto se suma la concentración territorial: cerca del 70% de la red pública se encuentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La carga domiciliaria permite resolver buena parte de las necesidades de quienes tienen cochera, pero la disponibilidad de cargadores rápidos en rutas y espacios públicos sigue siendo una limitación para extender el uso de vehículos enchufables, especialmente entre quienes no cuentan con estacionamiento propio.

El peso de la electromovilidad en el parque automotor

Pese al salto de las ventas, los vehículos electrificados todavía representan menos del 1% del parque automotor en circulación. La participación del 16,1% corresponde a los patentamientos acumulados de automóviles y comerciales livianos durante los primeros nueve meses del año, no al total de vehículos que circulan en el país.

Para ACARA y SIOMAA, la evolución del segmento dependerá de la continuidad de los incentivos a la importación, la expansión de la infraestructura de carga y el desarrollo de redes de posventa que acompañen la llegada de nuevas marcas.