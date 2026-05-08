Empleo en energía: lanzan programa para jóvenes ingenieros con formación y salida laboral

En un contexto en el que la industria energética busca preparar y sumar nuevos talentos especializados, se abrió una nueva convocatoria destinada a jóvenes profesionales de ingeniería que quieran dar sus primeros pasos en uno de los segmentos más estratégicos del sector: el transporte de gas natural.

La iniciativa corresponde al programa JP26 , impulsado por la transportista de gas TGN, y está orientada a graduados recientes y estudiantes avanzados de distintas ramas de ingeniería que busquen insertarse en un entorno de alta exigencia técnica y operativa.

Requisitos para aplicar a la convocatoria de jóvenes profesionales

La propuesta apunta especialmente a quienes tengan hasta 29 años y se hayan graduado en Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Industrial, Mecánica o Química, con hasta tres años de recibidos. También podrán postularse estudiantes que adeuden hasta tres finales y la tesis. Además, se valorará la disponibilidad para reubicarse en distintas regiones del país. El manejo del idioma inglés no es excluyente para aplicar.

WhatsApp Image 2026-05-08 at 13.52.32 (1) Energía: abren inscripción para un programa de formación dirigido a ingenieros jóvenes

Desde la compañía explicaron que el programa fue diseñado para acompañar a los jóvenes en sus primeras experiencias dentro del sector energético, mediante un esquema de formación técnica, entrenamiento práctico y participación temprana en operaciones clave. “JP26 está pensado para atraer y desarrollar a los rookies que van a liderar el futuro de la energía, con formación, acompañamiento y desafíos reales desde el inicio”, señaló Alejandro Pacini, director de Recursos Humanos de TGN.

Formación técnica y participación en proyectos estratégicos

El programa contempla un recorrido por distintas áreas del negocio con alcance federal, tutorías permanentes junto a referentes técnicos y un esquema de capacitación enfocado tanto en aspectos técnicos como de gestión. A eso se suma la posibilidad de participar activamente en proyectos considerados centrales para la operación de la compañía y una eventual asignación efectiva a vacantes al finalizar el proceso.

La empresa opera más de 11.300 kilómetros de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras, infraestructura que transporta cerca del 40% del gas que circula por los sistemas troncales de la Argentina. Además, mantiene conexiones regionales con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.

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Según indicaron desde la compañía, uno de los objetivos del programa es acercar a los jóvenes profesionales a experiencias concretas dentro de la operación energética nacional, especialmente en áreas vinculadas a mantenimiento, ingeniería, operaciones y gestión de activos.

“Para quienes estudian ingeniería y buscan desafíos de precisión con impacto real, este es el entorno donde el trabajo técnico se transforma en energía que mueve al país”, afirmó Carlos Ranzani, director de Operaciones de la firma.

Empleo para ingenieros jóvenes: una puerta de entrada a la industria energética

La nueva edición de JP26 toma como referencia conceptual el automovilismo y el mundo de los "rookies", en alusión a los pilotos jóvenes que ingresan a categorías de alta competencia. La compañía busca trasladar esa lógica de entrenamiento, precisión y trabajo coordinado al ámbito energético, especialmente entre perfiles ingenieriles.

En paralelo, la firma destacó que mantiene políticas de diversidad e inclusión dentro de sus programas de incorporación de talento. Según datos de la empresa, las últimas convocatorias de jóvenes profesionales alcanzaron una participación femenina del 37%.

Durante 2024, el programa contó con 11 egresados que participaron en proyectos estratégicos y completaron instancias de formación intensiva dentro de la compañía. Para esta nueva edición, la expectativa es incorporar a 10 nuevos talentos.

Cómo postularse

La inscripción permanecerá abierta hasta el 29 de mayo. Los interesados podrán completar el proceso de aplicación a través del siguiente formulario: https://postulacion.typeform.com/to/ymxGpyD3