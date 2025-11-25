CADE renovó autoridades y proyecta su agenda para el sector

La Cámara Argentina de la Energía ( CADE ) definió este martes las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2025-2027. La Comisión Directiva nombró a Andrés Cavallari , CEO de Raízen Argentina, como presidente.

La nueva conducción se completa con Sergio Mengoni , de Total Austral, como vicepresidente I; Marcos Bulgheroni , de Pan American Energy (PAE), como vicepresidente II; Julián Escuder , Country Manager de Pluspetrol, como tesorero; y Germán Burmeister , presidente de Shell Argentina, como secretario.

La lista de vocales titulares incluye a Martín Rueda, director general de Harbour Energy; Hugo Eurnekian, presidente y director ejecutivo de Compañía General de Combustibles; Martín Urdapilleta, gerente general de Trafigura Argentina; Pablo Arnaude, director general ejecutivo de DAPSA; y Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix Global Resources.

WhatsApp Image 2023-05-10 at 12.22.35.jpeg Andrés Cavallari asumió como CEO de Raízen Argentina.

El trabajo de la Cámara Argentina de la Energía

Desde su conformación en 2017, CADE reúne a presidentes y CEOs de compañías con presencia en toda la cadena energética nacional, desde la exploración y producción hasta la refinación y comercialización de combustibles. Entre sus empresas socias figuran CGC, PAE, Raízen, Trafigura, Pluspetrol, Phoenix, Shell, Total Austral, Harbour y DAPSA. Además, como parte de sus socios adherentes, se encuentran DLS, Manpetrol, Baker Hughes, Petrominera SA y San Antonio.

"Promovemos la autosuficiencia energética de nuestro país para impulsar su desarrollo económico. En este sentido, la formación de hidrocarburos no convencionales representa una oportunidad única", señalan desde la organización.

Sergio Mengoni, flamante director general de Total Austral y country chair de TotalEnergies en el país Sergio Mengoni, flamante director general de Total Austral y country chair de TotalEnergies en el país.

Aunque su origen estuvo ligado al desarrollo de los hidrocarburos, particularmente petróleo y gas, la entidad -que cuenta con la cooperación técnica e institucional del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG)- amplió su mirada para abarcar el conjunto del sector energético. Se define como un espacio de articulación entre actores de peso, con capacidad para generar consensos y aportar soluciones en un escenario donde la matriz energética se encuentra en plena transición.

Dentro de sus objetivos, CADE plantea la necesidad de consolidar un suministro energético abundante y competitivo, y favorecer el paso hacia un modelo exportador. También, la entidad trabaja para promover reglas estables para atraer inversiones y ampliar oportunidades comerciales en los mercados internacionales.

"Trabajar para asegurar un futuro sostenible a nivel social y ambiental está en las agendas de gobiernos, el sector privado y en cada vez más ciudadanos comprometidos con el medio ambiente. Este camino es posible incentivando la actualización y eficiencia de los procesos productivos, entre otras líneas de acción", indicaron.

Experiencia IDEA - Marcos Bulgheroni.jpg

Comisiones de trabajo

Con esa agenda, la organización estructuró cuatro comisiones que trabajan sobre los temas centrales del mercado energético: Downstream, Upstream, Relaciones Laborales y Estrategia y Asuntos Públicos. Cada una analiza la coyuntura del sector, identifica problemas y elabora propuestas que puedan contribuir al desarrollo de la industria en el corto, mediano y largo plazo.

En cuanto a la transición energética, desde la organización explican que "la industria de hidrocarburos local está comprometida con la reducción de emisiones de carbono" y señalan que "su éxito dependerá, en gran medida, de contar con un marco regulatorio que acompañe esta meta".