El boom de Vaca Muerta ya impacta donde más importa: la generación de dólares

El crecimiento de la producción petrolera empieza a reflejarse en el lugar que Argentina más necesita. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario pone el foco en cómo Vaca Muerta reconvierte el perfil exportador del país.

Durante 2025, la industria alcanzó el mayor nivel de producción de petróleo del siglo, un hito que no solo impacta en el abastecimiento interno, sino que también impulsa las exportaciones , en un contexto donde la oferta comienza a superar la demanda local en determinados momentos del año.

En ese marco, el informe destaca que el desempeño de la Cuenca Neuquina, y particularmente de Vaca Muerta, resulta clave para explicar el salto productivo. Este crecimiento es el principal motor detrás del avance de las exportaciones, que ganan protagonismo en la balanza energética.

Producción de Petróleo Bolsa de Rosario

Producción récord y salto exportador

La producción de petróleo en 2025 registró un incremento del 9,2% respecto al año anterior, con un promedio que superó los 790.000 barriles diarios. Este nivel marca un punto de inflexión para la industria, consolidando un escenario donde las exportaciones energéticas comienzan a ser estructurales.

La tendencia no se detiene. Para 2026, las proyecciones indican que la producción podría superar los 900.000 barriles diarios, lo que implicaría un nuevo récord histórico. Este crecimiento abre mayores oportunidades para expandir los envíos de crudo hacia mercados internacionales.

De concretarse estas previsiones, el volumen anual alcanzaría los 54,5 millones de metros cúbicos, un 16% más que en 2025. Este salto productivo permitiría no solo cubrir la demanda interna, sino también incrementar significativamente el saldo exportable de petróleo.

El rol clave del no convencional

El informe subraya que el crecimiento está liderado casi exclusivamente por el desarrollo no convencional. Desde la irrupción del fracking en 2014, Vaca Muerta transformó la matriz productiva y hoy explica cerca del 70% de la producción petrolera total del país.

Este cambio estructural es contundente si se lo compara con años anteriores: en 2020 el no convencional representaba menos del 25%, mientras que en 2015 no alcanzaba el 5%. Este avance es determinante para sostener el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos.

En contraposición, la producción convencional continúa en retroceso. Para 2026 se espera una caída del 4% interanual, profundizando una tendencia de largo plazo que impacta en la composición de la oferta energética.

Producción de gas Bolsa de Rosario

Gas: crecimiento con matices

A diferencia del petróleo, el gas muestra una dinámica más moderada. En el primer trimestre de 2026, la producción total se ubicó un 1% por debajo del mismo período de 2025, aunque sigue siendo el segundo mejor registro en casi dos décadas.

El segmento no convencional también lidera en este caso, con un crecimiento interanual del 4,8% y una participación del 65% en la producción de gas natural. Sin embargo, la caída cercana al 10% en el segmento convencional limita el crecimiento total del sector.

Aun así, las proyecciones indican que 2026 podría cerrar como el segundo mejor año en 20 años para el gas. Este desempeño mixto influye en el potencial exportador, particularmente en el desarrollo futuro de exportaciones de gas.

Inversiones y futuro exportador

El informe de la Bolsa de Rosario establece que el sector hidrocarburífero atraviesa un momento de expansión sostenida, impulsado por inversiones constantes en producción e infraestructura. Este proceso es clave para consolidar el perfil exportador de la Argentina.

Las obras vinculadas al transporte de petróleo y gas aparecen como un factor determinante para ampliar la capacidad de evacuación. Sin estas mejoras, el crecimiento de las exportaciones energéticas podría enfrentar cuellos de botella en el corto plazo.