Vaca Muerta empuja el petróleo: la extracción no convencional creció 26,9% en agosto

El índice de producción industrial minero (IPI minero) del INDEC registró en agosto de 2026 una suba de 8,4% interanual , y el acumulado de enero a agosto trepó 7,9% frente a igual período del año anterior. Los hidrocarburos tiraron del conjunto. La extracción de petróleo crudo, con un índice de 186,1 (base 2016=100), avanzó 14,4% respecto de agosto de 2025 y acumula una mejora de 16,4% en los ocho meses del año. En el nivel general, el crudo aportó 7,5 puntos porcentuales de incidencia sobre el 8,4% total.

El informe señala que la extracción de petróleo crudo “muestra una suba de 14,4% respecto a igual mes de 2025” y claramente e l no convencional marca el rumbo.

La apertura por tipo de yacimiento explica el fenómeno. En agosto se extrajeron 4.606,2 miles de m³ de petróleo crudo: 1.327,6 miles de m³ convencionales y 3.278,6 miles de m³ no convencionales. El primer segmento retrocedió 8,0% interanual y acumula una baja de 8,8% en el año. El segundo creció 26,9% interanual y 32,7% en el acumulado. Según un cálculo sobre esas cifras, el crudo no convencional ya representa alrededor de 71% del volumen total del mes.

Los números son contundentes y muestran el peso de Vaca Muerta. Con el convencional en baja, el resultado positivo del petróleo depende de la expansión no convencional de la cuenca neuquina.

Gas natural: dos velocidades

De acuerdo al informe del INDEC, el gas natural muestra el mismo patrón, con una intensidad menor. La extracción cayó 1,7% interanual en agosto y acumula una suba de 0,4% en el año, con un índice de 128,5. El volumen del mes alcanzó 4.819,1 millones de m³.

De ese total, 1.448,0 millones de m³ correspondieron al gas convencional, con una baja de 11,2% interanual y de 11,1% en el acumulado. Los restantes 3.371,1 millones de m³ correspondieron al gas no convencional, que subió 3,1% interanual y 6,9% en el acumulado. El segmento no convencional explica casi 70% del gas extraído en agosto. El rubro restó 0,3 puntos de incidencia al nivel general.

Por otro lado, los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural crecieron 4,6% interanual en agosto, con un índice de 141,1. Sin embargo, acumulan una caída de 13,5% entre enero y agosto. Esa diferencia entre el dato mensual y el acumulado sugiere una recuperación reciente tras un arranque de año más flojo.

Para terminar, tomado en bloque, el rubro “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo” marcó un índice de 162,9. Subió 9,2% interanual y 6,2% en el acumulado. Con ese desempeño, resulta clara la tendencia: los hidrocarburos se consolidan como el principal sostén del IPI minero en el mes. La brecha entre los segmentos convencional y no convencional, tanto en petróleo como en gas, define hoy la dinámica del sector.

FUENTE: INDEC