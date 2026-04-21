Vaca Muerta: el bypass de Añelo entra en la recta final

El bypass de Añelo alcanzó un 92% de avance y se encamina a su finalización entre junio y julio. La obra apunta a descomprimir el tránsito pesado que atraviesa la localidad y a mejorar la logística en uno de los corredores más exigidos por la industria hidrocarburífera.

La traza, emplazada sobre las rutas provinciales 7 y 17, permitirá desviar camiones y equipos fuera del ejido urbano, una demanda sostenida tanto por el crecimiento de la actividad como por el impacto en el día a día de los habitantes de la zona.

En ese marco, la ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, destacó: “Estamos muy contentos porque estamos a pocos meses de finalizar esta obra, que es nada más y nada menos que el bypass de Añelo. Viene a ordenar por fin la circulación y el tránsito, que como vemos no para, es constante día y noche”.

md (9) Neuquén acelera obras en Añelo: el bypass llega al 92%. (Foto: Gobierno de Neuquén)

Según detallaron desde la empresa constructora, los trabajos se concentran actualmente en la etapa final, con tareas de pavimento rígido ya avanzadas y la ejecución pendiente de banquinas, señalización horizontal y cartelería. Durante el desarrollo del proyecto se incorporaron mejoras técnicas, entre ellas la ampliación a doble carril por mano en los accesos, con el objetivo de facilitar el ingreso y egreso del transporte pesado, según información oficial.

La obra también busca reducir la siniestralidad en la travesía urbana y acortar los tiempos de traslado para miles de trabajadores que se desplazan diariamente hacia los yacimientos.

Expansión de la red vial

El bypass de Añelo se integra a un esquema de infraestructura que combina inversión mixta. En ese sentido, la provincia avanza en paralelo con la circunvalación petrolera, que incluye la intervención sobre las rutas provinciales 8 y 17 y la construcción del Camino de la Tortuga, un enlace clave que permitirá consolidar un anillo logístico alrededor de Añelo.

A comienzos de abril, el Fideicomiso Figueroa-Ormachea adjudicó esta obra a la Unión Transitoria conformada por Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A., en un proceso licitatorio que reunió nueve ofertas. El proyecto contempla más de 70 kilómetros de intervención total y un plazo de ejecución de 18 meses, con finalización prevista para octubre de 2027.

“Estamos avanzando en un esquema innovador de articulación público-privada que nos permite ordenar el tránsito en una de las zonas más dinámicas de la provincia”, dijo el gobernador Rolando Figueroa. En la misma línea, agregó que el objetivo es que “el tránsito pesado deje de atravesar la localidad, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos”.

El financiamiento corre por cuenta de un consorcio de diez operadoras líderes, entre ellas YPF, Chevron, Shell, Tecpetrol y Pan American Energy, que participan a través del Fideicomiso Bypass de Añelo. “La obra del bypass es estratégica porque mejorará la fluidez del tránsito en el corazón de Añelo y aportará mayor seguridad a los corredores viales”, afirmó Carlos Ormachea, titular de la CEPH y chairman de Tecpetrol, quien destacó la “sinergia de toda la industria” para concretar el proyecto.

El plan en las rutas

El conjunto de obras se inscribe en un plan vial más amplio impulsado para reducir el déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares. Actualmente, la provincia lleva adelante intervenciones sobre 1.161 kilómetros de rutas, incluyendo 374 kilómetros en proceso de repavimentación y otros 787 kilómetros en ejecución o próximos a iniciarse durante este año.