Se adjudicó a Losi-Rovella la construcción del bypass de Añelo

El Gobierno de Neuquén envió un proyecto de ley a la Legislatura provincial para ratificar el acuerdo por el Bypass de Añelo.

El Fideicomiso figueroa y ormaechea confirmó la adjudicación de la obra vial a la Unión Transitoria (UT) integrada por las constructoras Luis Losi S.A. y Rovella Carranza S.A. , lo cual marca un hito en la colaboración público-privada para el despliegue de infraestructura clave para vinculada a las zonas de actividad en Vaca Muerta.

Así quedó establecido durante un acto, realizado hoy jueves 9 de abril, reunió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa , y al ministro de Economía provincial, Guillermo Koenig con Carlos Ormachea , presidente de la CEPH y chairman de Tecpetrol, en representación del Fideicomiso. En tanto que León Zakalik , presidente de Rovella Carranza S.A., estuvo presente en nombre del consorcio Losi–Rovella.

El proyecto comprende el nuevo tendido y la repavimentación de las rutas provinciales N° 8 y N° 17, junto a la construcción del denominado Camino de la Tortuga, nexo estratégico que vinculará ambas vías. Esta configuración permitirá derivar el tránsito pesado fuera del casco urbano de Añelo, con un impacto directo en la seguridad vial y en la eficiencia logística del suministro hidrocarburífero.

“Estamos avanzando en un esquema innovador de articulación público-privada que nos permite ordenar el tránsito en una de las zonas más dinámicas de la provincia. Con la circunvalación de Añelo, que se complementa con nuevas obras y más de 70 kilómetros de intervención total, buscamos que el tránsito pesado deje de atravesar la localidad, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos”, expresó el gobernador.

figueroa y ormaechea El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de la CEPH, Carlos Ormachea, anunciaron la adjudicación de la obra del bypass de Añelo.

“Este desarrollo se integra a un plan más amplio que incluye repavimentaciones, nuevas conexiones y rutas alternativas para optimizar la circulación en toda la región. Estamos ordenando la infraestructura para acompañar el crecimiento, agilizar la logística y garantizar que cada obra impacte directamente en la vida cotidiana de los neuquinos”, concluyó.

Las petroleras que financian la obra

Un consorcio de diez operadoras líderes financia el emprendimiento a través del Fideicomiso Bypass de Añelo, en el marco de un acuerdo histórico con Neuquén: Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total Austral, Vista Energy e YPF.

"La obra del bypass es estratégica porque mejorará la fluidez del tránsito en el corazón de Añelo y aportará mayor seguridad a los corredores viales," afirmó Carlos Ormachea. El directivo destacó, además, que el inicio de los trabajos es el resultado directo del esfuerzo conjunto de las petroleras: "Estamos cumpliendo con los plazos previstos, ejecutando la obra que planificamos gracias a la sinergia de toda la industria."

La adjudicación a la UT Losi–Rovella Carranza es resultado de un proceso de licitación de precios en el que se recibieron nueve ofertas, resultando la propuesta del consorcio la mejor valorada por su competitividad económica y su solidez técnica. La obra será ejecutada con un cronograma de 18 meses corridos, con una fecha estimada de finalización en octubre de 2027.