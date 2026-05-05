TotalEnergies negocia con Neuquén la conversión a shale del este de San Roque

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de TotalEnergies mientras sale el sol, el día en que la policía antidisturbios francesa hizo retroceder a los trabajadores del sector energético en huelga mientras se

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de TotalEnergies mientras sale el sol, el día en que la policía antidisturbios francesa hizo retroceder a los trabajadores del sector energético en huelga mientras se

HOUSTON. Javier Rielo, Senior VP Americas de TotalEnergies , confirmó en Houston que la francesa está negociando con la provincia de Neuquén la conversión a un esquema de shale de la zona este del bloque San Roque , donde se ubican las ventanas de petróleo y gas/condensado por desarrollar.

La concesión convencional vence a fines de 2027 y la compañía ya presentó a la provincia un plan de inversión que incluye un piloto y un esquema de desarrollo asociado. El anuncio lo hizo aun una entrevista con +e tras su presentación en el Petroleum Club de Houston, al cierre del Bilateral Energy Summit organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC).

“Lo que estamos discutiendo con el gobierno es la ventana de petróleo. La idea es hacer un desarrollo de petróleo en el este de San Roque, donde están las ventanas por explorar; en el oeste, donde está la ventana de petróleo volátil, ya producimos desde Aguada Pichana”, explicó. Y agregó: “Yo querría que el gobierno me la diera mañana, pero las negociaciones son duras: defienden cada punto con uñas y dientes”, agregó. El objetivo de la compañía es cerrarlo dentro de este año.

Rielo, tras reiterar que jamás estuvo en los planes de TotalEnergies dejar el país tras 50 años de historia, también descartó que la compañía participe en la licitación por 15 áreas que el gobernador neuquino, Rolando Figueroa lanzó horas antes en el mismo evento. “No las miramos. Vamos a quedarnos en las cuencas que ya tenemos”, definió.

Una de las cinco filiales más grandes

TotalEnergies opera en la Argentina desde 1978 y, dentro del grupo francés, es una de las cinco filiales más grandes del mundo por operación y expertise. Hoy produce 40 millones de metros cúbicos de gas por día, cerca del 30% del total nacional, un volumen comparable al de toda la producción gasífera de Colombia. “Competimos cabeza a cabeza con YPF y le estamos ganando porque ellos concentraron sus recursos en petróleo”, dijo rielo entre risas.

A nivel global, el balance del grupo es 50% petróleo y 50% gas. “El mandato no es gas. El mandato es producir más hidrocarburos y más limpios”, planteó, despejando la lectura de que TotalEnergies se aleja del crudo. En Brasil, recordó, sus pozos producen hasta 50.000 barriles diarios. “El petróleo no es una mala palabra”, remarcó.

Aguada Pichana Este TotalEnergies electrificación Vaca Muerta.jpg Con una inversión de 33 millones de USD, TotalEnergies puso en funcionamiento una línea de alta tensión en Neuquén.

En ese contexto, Rielo apeló a un dato histórico de la cuenca neuquina y que parece perdido en el tiempo: “El primer pozo horizontal para no convencionales en Vaca Muerta lo perforamos nosotros en 2004. Hoy todos son expertos en Vaca Muerta; en aquel momento no creía nadie”. Antes, entre 1989 y 1990, TotalEnergies había perforado los primeros pozos horizontales en el offshore de Tierra del Fuego, con un récord: 13.000 metros de extensión horizontal desde la costa hasta el reservorio.

“No es el RIGI, es la estabilidad”

La definición política llegó cuando se le preguntó por el régimen de incentivos. “Necesitamos estabilidad más que el RIGI como tal”, planteó. Y comparó con el Plan Houston de fines de los 80 y comienzos de los 90, cuando se lanzaron rondas de licitación con libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de mantener el 70% de las exportaciones fuera del país. “Eso fue lo que motivó la primera ola de inversiones petroleras en la Argentina”, apuntó.

Sobre el RIGI puntualmente, fue duro con un aspecto: “Una cláusula de arbitraje internacional no le sirve para nada al inversor. Nosotros invertimos para tener una buena defensa legal, no para iniciarle una acción legal al Estado o a una provincia. Lo que necesita el inversor es confianza para traer su capital y libertad para retirarlo cuando quiera”. Y planteó que el stock cambiario, todavía bloqueado pese a la liberación del flujo de dividendos a partir de 2025, sigue siendo un problema para las empresas con historia en el país. “El gobierno va a tener que ir cerrándolo. Para cerrar el pasado va a necesitar generar más, y para eso, más inversiones. Es un círculo”, evaluó.

Las tres olas de inversión

Rielo explicó que existen “tres olas” de inversores que necesita Vaca Muerta para escalar. La primera son los argentinos: “Lo primero que mira un extranjero es qué hacen los argentinos. Si los argentinos invierten y confían, esa es la luz verde”. La segunda son los independientes que asumen riesgo: “Continental, por ejemplo. O los que tomaron posiciones en Venezuela en momentos de poca claridad. Toman activos y empiezan a operar”.

La tercera ola es la más exigente. “Argentina no mueve el amperímetro. Mil millones de dólares más o menos por año en Vaca Muerta no es nada para una supermajor que invierte 20.000 millones por año. Hay que multiplicar a los que están dispuestos a poner 500 o 1.000 millones por año, o convencer a los que tienen la billetera más gorda a asignar parte de esas inversiones al país”, planteó.

El shale, “grato e ingrato a la vez”

Rielo definió la economía del shale como “grata e ingrata a la vez”. “El primer pico de producción es fácil: ponés tres pozos con una plantita y pasás a producir 10.000 barriles. El tema es después: mantenerlo o crecer requiere reinversión permanente. No es como un campo tradicional donde metés US$ 2.000 millones de una vez y después produce solo. Acá tenés que reinvertir todo lo que cobrás, y aún más”, planteó.

La ventana, advirtió, se abre en un contexto de turbulencia global. “El Medio Oriente está cada vez más complicado, Rusia y Ucrania también. Hay una geopolítica trastocada, y eso ayuda a la Argentina porque tiene los recursos”. Incluso se refirió a al impacto que representó el ataque iraní a dos trenes de LNG en Qatar: “No nos cambia la ecuación, los proyectos siguen. Como compañía global vamos a mirar la zona desde otro punto de vista, con mayor foco en seguridad”.

El cierre fue para la condición que pone TotalEnergies sobre la mesa. “Yo no le voy a decir al gobierno lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista de inversor, lo que necesito es que todo esto se mantenga. Que no sea un plan que dure un año y al siguiente desaparezca. Que sea política de Estado, que no se vaya con un presidente. Necesitamos continuidad”, remató Rielo.