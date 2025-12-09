TotalEnergies firmó un acuerdo con Neuquén y relanza el programa "Aguada San Roque Activa 2025"

TotalEnergies firmó este lunes un Convenio Marco de Colaboración con el Gobierno de Neuquén y la Comisión de Fomento de Aguada San Roque para dar continuidad al programa “Aguada San Roque Activa 2025” . El acuerdo fue suscripto por el gobernador Rolando Figueroa , el director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni , y la presidenta de la Comisión de Fomento, Andrea Jaquelina Campo .

Del encuentro participaron además el ministro jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; el intendente de Añelo, Milton Morales; y la gerente de Gestión y Estrategia Social de TotalEnergies, Claudia Borbolla. El programa se desarrollará por segundo año consecutivo en la localidad.

En el mismo acto, la empresa ratificó la continuidad de otras propuestas integradas en su Estrategia de Gestión Social que desarrolla en la provincia en áreas vinculadas a seguridad vial, educación, desarrollo local y acceso a la energía.

“TotalEnergies está presente en Neuquén desde hace más de 30 años y siempre ha buscado ser un socio activo de la provincia, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural, y generando un impacto positivo para todas las comunidades y actores con los que trabajamos”, expresó Mengoni.

El programa Aguada San Roque Activa

Según se informó, la primera edición del programa, realizada en 2024, incluyó talleres de prevención de la violencia familiar y actividades destinadas a fortalecer la participación comunitaria. En su edición 2025 se prevé la realización de 17 talleres vinculados a la prevención de violencias, inclusión digital, sostenibilidad ambiental, educación financiera y desarrollo local.

La ejecución estará a cargo de la Asociación Civil MOIRU, una organización dedicada al desarrollo comunitario y la promoción de los derechos humanos. El Gobierno provincial participará con acompañamiento institucional, mientras que la Comisión de Fomento aportará el soporte logístico y territorial para las actividades.

Seguridad y movilidad

En el eje de seguridad vial, desde 2021 se implementa el Programa VIA junto a la Asociación Civil Minu y con apoyo del Ministerio de Educación de Neuquén, destinado a estudiantes de escuelas secundarias de la capital provincial, Añelo y la Región de los Lagos.

Además, este año se puso en marcha un nuevo programa junto a la Red de Innovación Local y los municipios de Añelo, San Patricio del Chañar, Centenario y Vista Alegre, orientado al diagnóstico de problemáticas de seguridad vial en el corredor Vaca Muerta.

Por otro lado, la empresa participa junto a otras operadoras en la financiación de la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, que conecta las rutas provinciales 8 y 17.

Educación y acceso a la energía

En materia educativa, continuará el programa Energía Joven en escuelas secundarias, en articulación con el Ministerio de Educación de la provincia, con charlas sobre tipos de energía y matriz energética.

También se confirmó la continuidad del programa de Acceso a la Energía, iniciado en 2024, destinado a familias rurales sin conexión a la red eléctrica y cercanas a las áreas operativas. La iniciativa es implementada junto a TotalEnergies Renovables Argentina y la empresa ALP Group, e incluye la instalación de paneles solares y sistemas eléctricos domiciliarios.

A su vez, TotalEnergies también mantiene su participación en el programa de Becas Gregorio Álvarez, una iniciativa del Gobierno de Neuquén dirigida a fortalecer la permanencia, el egreso y la reinserción educativa de jóvenes neuquinos de entre 4 y 35 años, tanto en los niveles obligatorios como en la formación técnica, profesional y laboral.