Las claves para que TotalEnergies traiga más inversiones y desarrolle "nuevos Fénix"

El mercado de exportación regional de gas es la principal apuesta de crecimiento de TotalEnergies en la Argentina , aunque, para eso, sostiene que hay que concretar algunos pasos claves tanto en el país como en Bolivia y Brasil .

“Operamos un tercio del gas de Argentina y tenemos potencial de seguir creciendo en producción tanto en Vaca Muerta como en el convencional. Ahora la casa matriz nos pide respirar un poquito porque venimos de poner 700 millones de dólares, pero tenemos prospectos y opciones de desarrollo adicionales hacia el futuro. Existe vida después de Fénix”, afirmó el CEO, Sergio Mengoni.

Condiciones clave en el país

En cuanto a las condiciones que deberían darse en la Argentina, Mengoni dijo que “uno de los puntos claves es la desregulación del mercado, la posibilidad de distribuir dividendos. Eso va a ser clave para tener más Fénix en el futuro. Que se pueda confirmar una desregulación total para que las inversiones puedan seguir viniendo, hoy estamos en un nivel muy favorable a nivel país, con un apoyo muy importante a nivel internacional”.

Por otro lado, pidió bajar “nuestros costos y la carga fiscal para llegar más competitivos a Brasil” en un escenario donde anticipan “precios de la energía hacia la baja” con nuevos proyectos de GNL entrando al 2030.

TotalEnergies y un pedido regional

En su disertación en el Forbes Energy Summit, Mengoni también lanzó reclamos a Bolivia y Brasil. “Es urgente que los países con ductos amortizados bajen sus pretensiones en tarifas de transporte. Hemos trabajado muy bien con Bolivia, hoy existe la regulación, hemos comprobado que se puede desde el punto de vista técnico, hoy estamos transportando gas en firme hacia Brasil vía Bolivia. Pero necesitamos inversiones de infraestructura y que la molécula llegue competitiva a Brasil”.

Con una experiencia de muchos años viviendo en el país del altiplano, el ejecutivo se refirió al reciente cambio político tras 20 años de gobiernos socialistas. “Estoy convencido que se abre una nueva oportunidad para seguir avanzando. No hemos podido hablar todavía con las nuevas autoridades, pero estoy convencido que tienen una visión muy positiva de ese proyecto y saben que hay una competición sana con Paraguay y otras rutas”.

Para Mengoni también hay perspectivas de crecimiento en el mercado local que, sumando a las posibles ventas a Chile, Brasil y el GNL, se podrían agregar más de 100 MMm3/d de producción. “Hay que ser ambiciosos, tenemos que trabajar para que todos los proyectos sean complementarios”.

