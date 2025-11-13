Petrobras concretó el primer contrato de venta de GNL en el polo de Urucu

Brasil abre una nueva etapa en su matriz gasífera con el acuerdo entre Petrobras y Amazonica Energy (Foto: Agencia Petrobras)

Esta semana, Petrobras firmó con Amazonica Energy el primer contrato para la venta de gas natural licuado (GNL) proveniente del yacimiento Urucu , en la Cuenca Sedimentaria de Solimões. El acuerdo prevé la comercialización a pequeña escala de GNL y marca un nuevo avance en la estrategia de aprovechamiento de las reservas de la región amazónica.

El suministro está previsto para comenzar en febrero de 2028 , con un volumen inicial de 100.000 metros cúbicos diarios y un plazo de 10 años, con posibilidad de ampliación, según la evolución del proyecto. El objetivo es llevar gas natural a localidades de difícil acceso en la Región Norte, a través de soluciones logísticas que permitan ampliar la disponibilidad del recurso y reducir las emisiones en zonas remotas de la Amazonía brasileña.

Los detalles del acuerdo entre Petrobras y Amazonica Energy

Petrobras describió el acuerdo como un refuerzo a su papel como "agente de energía y desarrollo regional", consolidando al gas como un componente clave de la matriz energética local. Amazónica Energy, fundada en 2016 y autorizada por la Agencia Nacional de Petróleo y Gas (ANP) para la comercialización del recurso, busca consolidarse como referente del sector hidrocarburífero de Brasil.

El proyecto contempla inversiones de Amazonica Energy en unidades de licuefacción, transporte y regasificación de GNL, además de la expansión del punto de entrega de transporte. Según la empresa, este plan impulsará la generación de empleo e ingresos, la reducción de costos y el desarrollo de la cadena productiva local, junto con un mayor dinamismo para el mercado brasileño de gas natural.

“Este contrato amplía el acceso al combustible en la Región Norte, con soluciones innovadoras que buscan fomentar la economía local, generando beneficios tanto para la zona como para el mercado de gas del país”, señaló Álvaro Tupiassu, gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras.

A su vez, para Marcelo Araújo, director general de Amazonica Energy, la alianza con Petrobras representa un paso decisivo hacia la diversificación del abastecimiento energético en el norte brasileño.

"La puesta en marcha de la terminal de GNL permitirá la provisión de gas natural licuado a industrias, centrales termoeléctricas, GNC para flotas de vehículos y centros logísticos distribuidos a lo largo de las vías fluviales y terrestres, con impactos positivos para el fortalecimiento de la economía regional”, sostuvo el ejecutivo. “Contar con un socio como Petrobras impulsa nuestros esfuerzos y complementa la iniciativa de importantes socios nacionales e internacionales que colaboran activamente con nuestra empresa en este proyecto", agregó.

Urucu, el polo gasífero del Amazonas

El Polo de Urucu, ubicado en el municipio de Coari, es uno de los centros de energía más relevantes de Brasil. Petrobras produce allí petróleo y gas desde 1988, con una producción promedio de 5,1 millones de metros cúbicos diarios, equivalente al 65% del suministro eléctrico de Manaus y de otros cinco municipios del estado de Amazonas.

El complejo también distribuye gas licuado de petróleo (GLP) para uso doméstico, con un promedio de 80.000 cilindros diarios destinados a los estados del norte y parte del nordeste del país.

La operación genera alrededor de20.000 empleos directos e indirectos, incluyendo alrededor de 1.000 trabajadores locales que se trasladan diariamente desde Manaus y Carauari. "A lo largo de los años, Petrobras ha desarrollado más de 1,5 millones de plántulas de especies nativas para la reforestación de la región, y actualmente el 98% de sus áreas de concesión se conservan para garantizar la sostenibilidad ambiental", detallaron desde la empresa a través de un comunicado.

El complejo opera con autosuficiencia energética, utilizando gas natural de producción local y contribuyendo a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.