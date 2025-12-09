Oficial: Vaca Muerta y el litio sustituyen al oro y la plata en la minería de Argentina

El Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) de octubre de 2025, publicado por el INDEC , registró un aumento interanual del 3,7% y un acumulado enero-octubre del +3,3% . La serie desestacionalizada avanzó 0,6% mensual, mientras la tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente estable (-0,0%).

Sin embargo, detrás del número positivo se observan dos realidades completamente distintas: el auge sostenido de la producción no convencional de hidrocarburos y de minerales críticos (especialmente litio) versus el derrumbe histórico de la minería metalífera tradicional.

image

Vaca Muerta vuelve a ser el motor

El bloque “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo” creció 5,6% interanual y acumula +3,4% en 2025. El detalle muestra que el impulso proviene exclusivamente del shale oil:

Petróleo crudo total : +15,6% interanual (índice 169,3; base 2016=100)

: +15,6% interanual (índice 169,3; base 2016=100) Gas natural : -6,9% interanual

: -6,9% interanual Servicios de apoyo (fractura, perforación, etc.): -8,3% interanual

Aunque el informe no desglosa aún convencional vs. no convencional en el cuadro principal, los datos históricos y la tendencia de los últimos 48 meses confirman que el crecimiento del petróleo proviene casi exclusivamente de Vaca Muerta. La producción de petróleo no convencional superó nunca los niveles actuales desde la irrupción del shale en 2018-2019.

image

Litio: el gran ganador del año

Dentro del segmento “Minerales no metalíferos y rocas de aplicación”, la subclase “Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos” (que incluye fundamentalmente carbonato y cloruro de litio) explotó con un salto del +41,8% interanual en octubre y un acumulado del +42,0% en los primeros diez meses de 2025.

Con un índice de 391 puntos (casi cuatro veces el nivel de 2016), el litio se convirtió en el rubro de mayor incidencia positiva del IPI minero entero. En octubre aportó +3,7 puntos porcentuales al crecimiento total del 3,7%, compensando casi por completo las caídas de otros sectores.

En octubre de 2025, los minerales críticos mostraron el desempeño más explosivo del sector minero argentino. La extracción de minerales destinados a la fabricación de productos químicos —categoría que agrupa principalmente el carbonato de litio y el cloruro de litio— registró un aumento interanual del 41,8 % y un acumulado enero-octubre del 42,0 %, según datos oficiales del INDEC.

image

Le siguió la producción de sal (muy vinculada a los nuevos proyectos de extracción directa de litio —DLE—), que creció un 20,9 % respecto de octubre de 2024 y acumula un +10,5 % en el año.

Por su parte, la extracción de rocas ornamentales (granitos, mármoles y travertinos) avanzó un 19,0 % interanual, consolidando la recuperación de este nicho tras varios años de estancamiento.

De esta forma, los tres rubros asociados a la transición energética y a la construcción sostenible concentraron prácticamente toda la incidencia positiva del bloque de minerales no metalíferos y rocas de aplicación, que en su conjunto creció 4,5 % interanual.

image

Oro y plata: colapso histórico

En el extremo opuesto, la extracción de minerales metalíferos registró una caída del 20,8% interanual, la peor desde la pandemia. El rubro “Bullón dorado/doré” se desplomó -37,7% y “Plata y oro y sus concentrados” cayó -12,6%. Algunas minas de alta ley en Santa Cruz y San Juan redujeron drásticamente su producción por agotamiento de reservas y costos operativas.

Con estos datos en el escenario, el mes de octubre marca un punto de inflexión estructural: la minería argentina ya depende más del shale oil y del litio que del oro y la plata tradicionales. Mientras Vaca Muerta y los salares del NOA empujan el IPI minero hacia nuevos récords, la minería metalífera cordillerana atraviesa su peor crisis en décadas.

Los números del INDEC confirman que la transición hacia los minerales críticos y los hidrocarburos no convencionales no es una proyección futura: ya es la realidad productiva del sector minero argentino.