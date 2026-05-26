Tierra del Fuego: Buscaban 30 operarios para convencional y recibieron 17.000 CVs de todo el país

Una búsqueda laboral de escala acotada derivó en uno de los procesos de selección más masivos que registra la industria petrolera argentina en los últimos años. Velitec , la empresa cordobesa que asumió la operación de las áreas hidrocarburíferas d e Tierra del Fuego tras la retirada de YPF, publicó una convocatoria para cubrir 30 vacantes técnicas y operativas en el sector de upstream y recibió, en respuesta, 17.000 currículums de todo el país .

La proporción habla por sí sola: más de 560 postulantes por cada puesto disponible . El dato no solo refleja el estado del mercado laboral en el sector energético, sino también el peso simbólico y económico que representa cualquier oportunidad de empleo formal en la industria de los hidrocarburos en la Patagonia austral.

El contexto: YPF se enfoca en Vaca Muerta

Para comprender el alcance de este fenómeno, resulta indispensable enmarcar el escenario en el que ocurre. YPF lleva más de un año en proceso de desinversión de sus áreas convencionales maduras, en el marco del denominado Plan Andes, una estrategia impulsada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, con el objetivo de concentrar todos los recursos de la petrolera estatal en Vaca Muerta y el negocio no convencional.

El plan original identificó 55 áreas en 30 bloques distribuidos en cuatro cuencas productivas del país. La decisión de Marín, confirmada públicamente en el marco del CERAWeek —el mayor evento mundial de la industria de los hidrocarburos—, fue terminante: YPF dejará de operar en todos los bloques convencionales donde actúa como operadora, incluidos los de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

En ese contexto, los bloques Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego pasaron a manos de un esquema mixto: Velitec como socio operador y Terra Ignis, el brazo hidrocarburífero de la provincia, como contraparte estatal. La firma cordobesa se impuso en una compulsa pública ante otras diez empresas competidoras y asumió formalmente el control de las operaciones el 1 de mayo de 2025.

image La pyme cordobesa compitió con otras diez empresas y se impuso en la licitación pública provincial. Velitec

Perfil de los puestos y criterios de selección

La nómina de posiciones requeridas abarca un amplio espectro de perfiles técnicos y operativos. Entre los puestos en búsqueda figuran supervisores de campo y planta, recorredores y operadores de campo, operarios para plantas de compresión y personal de seguridad. También se incorporan ingenieros civiles, técnicos mecánicos, electricistas, especialistas en compresión, soldadores calificados y operarios de montaje.

Desde Velitec precisaron que el proceso de selección otorgará prioridad a la mano de obra local y a trabajadores provenientes de empresas contratistas con experiencia comprobable y capacidad de adaptación al nuevo operador. El objetivo declarado es que quienes ya conocen el yacimiento convivan con los nuevos talentos en una estructura organizativa horizontal, pensada para agilizar la toma de decisiones.

Los interesados deben enviar sus antecedentes a [email protected], con el puesto al que aspiran indicado en el asunto del correo.

Un plan de reactivación

Velitec llega a Tierra del Fuego con una hoja de ruta técnica concreta. La empresa prevé un desembolso inicial de 6 millones de dólares y la intervención de más de 100 pozos en los próximos dos años, con foco en tareas de workover (reparación profunda de pozos), recuperación secundaria y adecuación de instalaciones de superficie.

La producción actual de las áreas asciende a 154 metros cúbicos diarios de petróleo, y la meta de Velitec es lograr un incremento de entre el 20% y el 50% en la extracción de crudo y gas. Para evitar los sobrecostos de contratación que suelen frenar la operación en áreas maduras, la empresa ya desplegó en la isla sus propios equipos de torre, incluidas unidades de pulling de operación permanente.

El contrato de servicios, estructurado inicialmente por seis meses, evolucionará hacia una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que acompañará la titularidad de las concesiones hasta su vencimiento en 2037.

image Velitec asumió el 1° de mayo la operación de los bloques que YPF dejó en Tierra del Fuego. Velitec

La nueva industria

El modelo que Velitec replica en Tierra del Fuego ya tuvo aplicación exitosa en yacimientos de Mendoza y el norte del país. La empresa, con diez años de trayectoria en el sector hidrocarburífero y herramientas de modelado de procesos con Inteligencia Artificial, se especializa en activos convencionales que las grandes corporaciones consideran marginales dentro de sus portafolios.

No es un caso aislado. El nuevo mapa de operadores que surge del retiro de YPF incluye a firmas como Pecom, PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), Bentia Energy —fundada por el ex secretario de Energía Javier Iguacel— y el consorcio Quintana-TSB, entre otras. Un ecosistema de empresas medianas y pequeñas que apuestan a la eficiencia en boca de pozo como ventaja competitiva frente a la estructura de costos de las grandes corporaciones.

Vale recordar que, pese al avance sostenido de Vaca Muerta, el 40% de la producción de la industria petrolera argentina sigue siendo convencional. Las áreas que abandona YPF no son residuos del sistema: son activos en producción, con acceso a infraestructura de transporte y, en varios casos, con plantas de tratamiento propias.

El aluvión de currículums que recibió Velitec en Tierra del Fuego no es solo un indicador del mercado laboral. Es también una señal que, en el sur del país, la transición energética apuesta a que los yacimientos maduros.