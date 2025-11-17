YPF oficializó el traspaso de 7 áreas a Terra Ignis: ¿desde cuándo operará la empresa provincial?

YPF formalizó la cesión de siete áreas convencionales a Terra Ignis , la empresa estatal de energía de Tierra del Fuego . La firma del acuerdo, realizada días atrás en la Casa de la Provincia en Buenos Aires, contó con la presencia del gobernador Gustavo Melella ; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín ; y el titular de la firma provincial, Maximiliano Dalessio . El traspaso marca un nuevo avance en la estrategia de la petrolera nacional de concentrar sus inversiones en Vaca Muerta.

La operación incluye los bloques Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E. Es el paso definitivo de un proceso que comenzó en agosto con la firma de un Memorando de Entendimiento. Ahora, el traslado deberá ser refrendado mediante decreto provincial y luego aprobado por la Legislatura.

Terra Ignis operará los yacimientos desde 2026

El Gobierno provincial confirmó que Terra Ignis tomará control de los yacimientos a partir del 1 de enero de 2026, y aseguró que la transición contemplará la reubicación del personal actualmente asignado a las áreas.

WhatsApp Image 2025-11-10 at 18.20.23 Autoridades de YPF y del gobierno de Tierra del Fuego, presentes en la firma del acuerdo.

Melella definió al convenio como “un avance histórico hacia la soberanía energética de Tierra del Fuego”. La negociación también prevé la extensión del plazo de concesión y la continuidad operativa bajo administración provincial, mientras que la Secretaría de Hidrocarburos, el Ejecutivo provincial y luego la Legislatura deberán completar el proceso de aprobación.

Pozos maduros, caída de producción y el plan para recuperarlos

Tras la firma del acuerdo, el mandatario explicó que se trata de campos maduros y en declinación natural, pero sostuvo que la falta de inversión aceleró la caída de la producción en los últimos años. En ese contexto, planteó que la salida de YPF no implica una crisis, sino “una gran posibilidad de crecimiento”.

4945250358963931965-1-1200x480 Melella y Marín, en la firma del acuerdo por la cesión de las áreas.

Según información oficial, el esquema provincial se apoya en distintos ejes: recuperar pozos para elevar la producción por encima de los niveles actuales y promover asociaciones con empresas que aporten capital y capacidad técnica. El gobernador detalló que Terra Ignis ya sumó especialistas propios y trabaja con equipos externos en relevamientos ambientales y diagnósticos de pozos. “Se está asociando con empresas que tienen muchísima experiencia y mucha capacidad financiera y técnica”, afirmó.

Interés internacional

En tanto, Melella confirmó que existen "tratativas avanzadas" con compañías de capitales chinos, árabes, rusos y brasileños. “Buscamos que vengan a todo el mundo a invertir en la provincia porque necesitamos generar trabajo”, dijo. En este punto, hizo énfasis en las posibles tensiones geopolíticas por el interés de firmas chinas: “Es la provincia la que determina y señala el rumbo”.

También mencionó un cruce directo con representantes de la Embajada de Estados Unidos, quienes, según relató, le aseguraron que no estaban interesados en invertir. “Si no quisieron invertir, lo lamento. Si quieren venir a invertir, bienvenido sea, y le abrimos al mundo entero que venga a invertir, menos a los británicos”, añadió.

Asimismo, indicó que no espera objeciones del Gobierno nacional, dado que “sería un contrasentido” desalentar inversiones que generen trabajo y divisas.

Próximos pasos

Por su parte, la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, explicó que, tras la firma con YPF, el acuerdo pasará al Ministerio de Energía provincial para finalizar el trámite mediante decreto, que luego será remitido a la Legislatura. Allí se votará tanto la aceptación de la cesión como la extensión de la concesión a un plazo de 10 años.

“El objetivo no es sostener el área hidrocarburífera, sino hacerla crecer en explotación”, dijo. Para ello, la funcionaria planteó la necesidad de intervenir pozos existentes y avanzar en exploración en áreas vacantes. “No se trata solamente de tener la actividad extractiva, sino la mejora y los procesos secundarios, para tener mayor valor agregado”, agregó.

“Reserva hay. Hay que invertir para que esa reserva se transforme en un activo económico importante”, detalló la ministra.

Para finalizar, Melella anticipó un debate intenso en la Legislatura fueguina, donde se deberán habilitar formalmente la operatoria de la empresa en las áreas. “Lo que uno espera es que la Legislatura entienda que es una necesidad de preservar puestos de trabajo y recursos para la provincia”, sostuvo el mandatario, y llamó a evitar que “intereses secundarios” comprometan el proceso.