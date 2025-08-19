YPF se retira de Tierra del Fuego: avanzan en el traspaso de áreas petroleras a Terra Ignis

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, firmaron un acuerdo por siete áreas maduras.

YPF y el Gobierno de Tierra del Fuego dieron un paso clave en el traspaso de siete áreas convencionales que la petrolera opera en la provincia. El gobernador Gustavo Melella y el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín , firmaron este lunes en Buenos Aires un Memorando de Entendimiento (MOU) para avanzar en la cesión de Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego Fracción A, B, C, D y E a Terra Ignis, la empresa provincial de energía.

La firma ya había definido su salida de yacimientos maduros en distintas provincias patagónicas, y este acuerdo refuerza esa estrategia. Para la provincia, en cambio, el objetivo es garantizar la continuidad de la producción y el desarrollo energético a través de su firma estatal.

“Es un paso importante para potenciar la producción de hidrocarburos en la provincia, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de seguir concentrando los esfuerzos en el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó Marín.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 10.13.56 Mellela y Marín, este martes en Buenos Aires.

El trato alcanzado se inscribe en el plan estratégico 4x4 de YPF, que plantea un reordenamiento del portafolio de activos para canalizar inversiones hacia proyectos de mayor escala, especialmente en la formación neuquina. Según estimaciones de la petrolera, esta estrategia permitirá habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares hacia 2030.

YPF se retira de Tierra del Fuego

Con la firma del MOU, las partes acordaron continuar con la negociación de un contrato definitivo que formalice la cesión de las concesiones de explotación a Terra Ignis.

YPF ya definió su salida de áreas en Santa Cruz y avanza ahora con el traspaso en Tierra del Fuego. Durante el año pasado, la petrolera implementó un esquema de transición para garantizar la continuidad operativa en la provincia, mientras la empresa estatal fueguina comenzó a trabajar en la recepción de las áreas con el objetivo de sostener la producción y asegurar el desarrollo hidrocarburífero en la isla.

“Ya veníamos reclamando este traspaso de los yacimientos a la provincia porque hoy perdemos recursos, se complican el empleo y la producción y queremos que nuestras áreas rindan al máximo. Éste es el primer paso, un traspaso ordenado, cuidando a los trabajadores y proyectando más producción, que serían más recursos”, señaló Melella, quien estuvo acompañado por el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D´Alessio, y la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo.

4981412905555701480-800x480

“Es un proceso que ya arrancó hace un año pero que empieza a ser mucho más intensivo, donde iniciamos un relevamiento ítem por ítem y de manera certificada sobre cuál es la operación que tiene YPF en la isla y los horizontes que vamos a tener para que Terra Ignis asuma esa actividad”, indicó D´Alessio por su parte.

Los próximos pasos

El vicepresidente y gerente financiero de Terra Ignis, Pablo Carreras Meyer, señaló que la transferencia de áreas incluye recursos que permitirán a la empresa provincial asumir pasivos ambientales, algunos de los cuales quedarán a cargo de YPF, además de contar con un capital adicional para desarrollar nuevos negocios hidrocarburíferos.

En los próximos 60 días se trabajará en la redacción del contrato definitivo de cesión. Una vez aprobado por el Directorio de YPF, el traspaso deberá formalizarse mediante un decreto y, finalmente, ser ratificado por la Legislatura de Tierra del Fuego.