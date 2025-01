Santa Cruz busca sostener su industria petrolera tras la salida de YPF

Se promovió la exploración de nuevas áreas, sobre todo con el estudio del potencial de la formación Palermo Aike en la cuenca Austral, que se considera una ventana productiva no convencional que podría atraer a nuevos inversores. A la par, se buscó incrementar la participación de empresas locales, tanto en la provisión de insumos como en la prestación de servicios.

Cesión de áreas

Un hito importante destacado por el Ministerio de Energía santacruceño fue la cesión de las áreas Koluel Kaike – El Valle y Piedra Clavada, de Pan American Energy (PAE) a Crown Point, con una inversión comprometida de 41,5 millones de dólares hasta 2026 en la producción de petróleo y gas. Además, se implementó un programa de trabajo contingente que incluirá la perforación de diez nuevos pozos y otras actividades, lo que representa una inversión adicional de 90,8 millones de dólares.

santa cruz 2.jpeg Durante 2024 Santa Cruz intentó detener el declino de la producción.

Por otro lado, se informó que PAE se comprometió a mantener sus operaciones en el yacimiento Cerro Dragón, en el norte de la provincia, y a avanzar con la exploración en la zona cercana de Meseta Cerón Chico. En 2024, la empresa ejecutó un plan de inversiones de aproximadamente 90 millones de dólares, que incluye la perforación de 22 pozos de desarrollo, la intervención de 25 pozos en Cerro Dragón y la perforación de un pozo exploratorio en Meseta Cerón Chico. Si los resultados son favorables, se prevé un ambicioso plan de trabajo que podría incluir hasta 35 nuevos pozos en esa área.

En cuanto a las áreas marginales de la Cuenca del Golfo San Jorge, la Secretaría de Hidrocarburos logró la extensión de plazos para las concesiones de Ingeniería Alpa S.A. en El Valle y Quintana E&P en Anticlinal Aguada Bandera. Este logro asegura la continuidad de la actividad en estas áreas y la llegada de nuevas inversiones.

La esperanza de Palermo Aike

Respecto al potencial de la producción no convencional, los primeros avances en la exploración de la formación Palermo Aike buscan abrir nuevos horizontes.

Un hito importante fue la perforación del primer pozo no convencional tipo shale en el yacimiento Cañadón Deus, en la Concesión El Cerrito, mediante una asociación entre YPF y CGC. Este pozo, con una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares, tiene una profundidad vertical de 3.500 metros y una rama horizontal de 1.000 metros. La perforación comenzó en octubre de 2023 y se completó en febrero de 2024.

palermo aike.jpeg Santa Cruz busca revivir su industria con el no convencional de Palermo Aike.

Además, YPF anunció el inicio de nuevas exploraciones no convencionales en las áreas La Azucena y El Campamento Este, también en Palermo Aike, lo que se traducirá en la creación de 110 nuevos empleos y la expansión de las inversiones en la región.

La Secretaría de Hidrocarburos inició un proceso de revisión y ajuste de las regalías hidrocarburíferas, con reclamos por un total de aproximadamente 2,5 millones de dólares en 2024, además de ajustes a precios con empresas como PAE, YPF y CGC, que sumaron otros 4,7 millones de dólares.

La larga salida de YPF

El ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Álvarez, destacó que la situación actual refleja una herencia de gestiones anteriores que no priorizaron las inversiones en la provincia. En sus declaraciones, Álvarez cuestionó la gestión de Pablo González al frente de YPF, al asegurar que las inversiones se centraron en Vaca Muerta, mientras que la provincia de Santa Cruz no recibió la atención que requería. Según el ministro, el objetivo actual no es señalar culpables, sino resolver los problemas y seguir adelante con una estrategia de desarrollo a largo plazo para Santa Cruz.

La salida de YPF de Santa Cruz se definiría en las próximas semanas, luego de un proceso que ya lleva varios meses de contramarchas. Una de las cuestiones centrales es que se generará una importante baja de puestos de trabajo por parte de contratistas.