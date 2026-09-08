Techint en Vaca Muerta: las obras y proyectos que impulsan una nueva etapa para la industria

El crecimiento de Vaca Muerta abrió un nuevo frente de inversión para la industria petrolera: después de acelerar la producción, el desafío es contar con la infraestructura suficiente para sacar cada barril de la cuenca. En ese escenario, Techint quedó al frente de una de las obras que buscan anticiparse a ese cuello de botella: Duplicar Norte , el nuevo oleoducto que ampliará la capacidad de transporte desde el norte neuquino hacia Río Negro.

La obra, adjudicada por Oldelval , tendrá unos 207 kilómetros y conectará la estación de bombeo Auca Mahuida , en Neuquén, con Allen , en Río Negro. Desde allí se integrará con el sistema troncal de transporte y con el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , formando parte de un corredor que permitirá llevar mayores volúmenes de crudo hacia las futuras terminales de exportación.

El proyecto tiene una particularidad: su capacidad crecerá por etapas. En una primera instancia permitirá transportar hasta 220.000 barriles diarios, mientras que la ampliación posterior llevará el sistema hasta 300.000 barriles por día y, con la habilitación definitiva prevista para el primer trimestre de 2027, alcanzará los 500.000 barriles diarios.

Avanza Duplicar Norte: el oleoducto que unirá Neuquén y Río Negro llegó al 50% de obra.

Duplicar Norte, el oleoducto de Techint en Vaca Muerta

La construcción de Duplicar Norte está a cargo de Techint E&C bajo un contrato EPC. El ducto tendrá 24 pulgadas de diámetro y su recorrido atravesará las provincias de Neuquén y Río Negro.

Además del tendido principal, el proyecto incluye 150 cruces especiales, instalaciones para trampas de scraper y 13 predios de válvulas. En el momento de mayor actividad, la obra tendrá una dotación de unas 850 personas, entre trabajadores directos e indirectos.

La conexión con Allen es uno de los puntos centrales del proyecto. Allí Duplicar Norte se incorporará a la red existente de Oldelval y también tendrá vinculación con VMOS. De esa manera, el nuevo ducto funcionará como parte de un sistema más amplio destinado a ampliar la evacuación del petróleo de Vaca Muerta.

En una primera etapa, prevista para fines de 2026, el Duplicar Norte permitirá transportar 220.000 barriles de petróleo por día.

Además, el proyecto es la continuidad la ampliación anterior en la que la UT Techint-Sacde construyó el Módulo 2 para Oldelval. Ese tramo alcanzó los 254 kilómetros.

El petróleo de Vaca Muerta busca una salida cada vez más grande

La necesidad de sumar infraestructura está directamente relacionada con el salto de producción de la formación neuquina. El crecimiento del shale oil llevó a que los oleoductos existentes comenzaran a quedar cada vez más exigidos y obligó a las compañías a avanzar con ampliaciones antes de que la capacidad de transporte se convierta en un límite para los nuevos pozos.

En ese esquema aparece VMOS, otro proyecto en el que Techint participa junto con Sacde. El oleoducto tiene 437 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro y conecta el sistema de transporte de Vaca Muerta con Punta Colorada, en la costa de Río Negro.

El proyecto fue diseñado para convertirse en una nueva vía de salida para el petróleo argentino. Su puesta en operación permitirá incrementar de manera significativa los volúmenes que pueden dirigirse hacia los mercados internacionales, mientras que futuras ampliaciones elevarán todavía más la capacidad del sistema.

El proyecto VMOS avanza en infraestructura clave para llevar el petróleo de Vaca Muerta a los mercados internacionales.

La UT Techint-Sacde completó recientemente la construcción y el precomisionado del tramo que tenía bajo su responsabilidad, luego de 15 meses de trabajos. Durante la ejecución se utilizó soldadura automática y una planta de doble junta, además de técnicas especiales para atravesar distintos obstáculos de la traza.

El oleoducto también incluye cruces especiales, entre ellos intervenciones sobre el río Negro, que requirieron soluciones constructivas específicas.

La infraestructura que permitió ampliar el gas

El avance de la infraestructura petrolera es la nueva etapa de un recorrido que Techint ya realizó en el sistema de gas. La empresa dirigida por Paolo Rocca participó, junto con Sacde, de la construcción del Gasoducto Perito Moreno, que incorporó 573 kilómetros de ductos de 36 pulgadas y permitió aumentar la capacidad de transporte del sistema nacional. También intervino en la Reversión del Gasoducto Norte, una obra destinada a modificar el sentido de circulación de parte de la red para permitir que el gas de Vaca Muerta llegue a las provincias del norte.

El desafío para Techint: un mercado con más competencia

El avance de estos proyectos ocurre mientras el mercado argentino de grandes obras energéticas se vuelve más competitivo. Techint-Sacde mantuvo durante años una fuerte presencia en los principales gasoductos y oleoductos del país, pero ahora enfrenta a nuevos jugadores en los proyectos vinculados con la próxima etapa exportadora de Vaca Muerta.

En los últimos meses, la compañía quedó afuera de las licitaciones del gasoducto San Matías, asociado al proyecto de GNL de Southern Energy, y del gasoducto de Argentina LNG, impulsado por YPF, ENI y XRG.

En paralelo, Tenaris, otra empresa del Grupo Techint, perdió frente a la india Welspun la provisión de los caños para el gasoducto de SESA.

De los oleoductos de Vaca Muerta a una megaobra minera en Chile

La experiencia de Techint en infraestructura de gran escala también se extiende fuera del sector hidrocarburífero argentino.

En Chile, la compañía terminó el Proyecto Suministro de Agua Desalinizada Distrito Norte (SADDN), una obra desarrollada para Aguas Horizonte con una inversión cercana a US$1.000 millones.

Techint en Chile: cómo funciona el sistema que lleva agua desalinizada a Chuquicamata. (Foto: Linkedin/Claudio Perillo Faria)

El sistema permite transportar agua desde la costa del Pacífico hasta las operaciones mineras de Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales, de Codelco. Para hacerlo, Techint construyó más de 160 kilómetros de tuberías de 48 pulgadas, tres estaciones de bombeo y un reservorio de 250.000 metros cúbicos.

El agua comienza su recorrido en una planta ubicada cerca de Tocopilla, donde se realiza el proceso de desalinización mediante ósmosis inversa. Desde allí debe ser impulsada hasta instalaciones situadas a más de 3.000 metros de altura.

Durante el pico de la construcción participaron más de 7.000 personas entre trabajadores propios y contratistas.

El presidente para la Región Andina de Techint, Claudio Perillo Faria, explicó la complejidad del sistema: "Parece simple, pero para que el agua desalinizada llegue a una mina en la cordillera, cuatro sistemas independientes deben operar en perfecta sincronía".