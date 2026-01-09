Salarios petroleros: comienza la puja tras el cierre de inflación 2025

Los gremios hidrocarburíferos buscan blindar el poder adquisitivo de los operarios frente a los datos finales del costo de vida.

La semana próxima se conocerá el dato oficial de inflación de diciembre y, por ende, la cifra acumulada del aumento de precios en 2025. Aunque habrá que esperar al informe del INDEC , los analistas del mercado —incluidos en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA)— descuentan un 2,3% mensual y un 30,2% anual . En este marco, se llevará a cabo una nueva reunión clave en la antesala de la paritaria petrolera .

De acuerdo con la última acta firmada, los representantes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) acordaron reunirse con el dato del IPC sobre la mesa para analizar "lo que se tiene que recomponer y cómo hacerlo".

¿Habrá anuncios ahora o habrá que esperar?

“Forma parte del proceso normal”, explicaron fuentes del sector, al tiempo que advirtieron que la definición podría darse ahora o directamente en marzo, junto con la nueva paritaria. Es probable que en lo inmediato no haya un porcentaje de aumento del salario para comunicar; esa información clave se conocería recién cuando se cierre la negociación, hacia el mes de abril.

Petroleros trabajador operario fracking etapas de fractura 1 La actividad petrolera entra en una fase clave de definiciones paritarias para compensar el impacto inflacionario de 2025.

Hasta esa fecha, se mantiene vigente el acuerdo paritario difundido en junio del año pasado. “Se estableció el esquema para el período abril 2025 – marzo 2026, que contempla un aumento anual del 12%, distribuido en cuotas del 3% cada tres meses", detallaba en su momento el comunicado oficial de la Secretaría de Trabajo.

El desfasaje que preocupa a los trabajadores del sector

"Este incremento se calcula sobre la base salarial de abril de 2025, lo que implica que, en términos acumulados, el aumento mensual promedio es inferior al 1%”, detallaba aquel comunicado, dejando en evidencia que el salario no le ganaba a la inflación.

Este incremento promedio quedó notablemente rezagado frente al IPC, que rondó el 2% mensual durante casi todo el año. Si bien entre mayo y agosto el IPC osciló entre el 1,5% y el 1,9%, exceptuando el pico del 3,7% en marzo, el indicador se mantuvo entre el 2,1% y el 2,8% durante la mayor parte del período, presionando la necesidad de una actualización urgente para los trabajadores de Vaca Muerta.