Petroleros lograron un aumento en zona desfavorable y un seguro laboral por 5 años

Marcelo Rucci oficializó un aumento del 5% en zona desfavorable y seguro laboral de 5 años para los petroleros de la Cuenca Neuquina

Ante una multitud de más de 20 mil trabajadores , el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci , oficializó un aumento del 5% en zona desfavorable y seguro laboral de 5 años para los operarios de la Cuenca Neuquina.

Los nuevos convenios implican el aumento de cinco puntos en el adicional por zona desfavorable, que llega ahora al 85%, y la puesta en marcha de un seguro por siniestros laborales y de vida , rubricado con YPF y Tecpetrol , que garantiza la continuidad de ingresos por cinco años para el trabajador en caso de accidente grave o para su familia en caso de fallecimiento.

“Lo dijimos siempre: la dignidad no se negocia. Conseguimos que la zona llegue al 85% y que, si hay un siniestro grave, la familia del trabajador tenga la tranquilidad de un salario por cinco años. Eso no es un favor: es justicia”, afirmó Rucci frente a la multitud.

El dirigente advirtió que el gremio exigirá que todas las operadoras se sumen al esquema: “Hemos dejado la propuesta sobre la mesa: algunas empresas firmaron; otras todavía no. Si no lo hacen, nos van a tener en los yacimientos, porque el costo de implementación son monedas comparado con la vida y la tranquilidad de una familia”.

La unidad de los trabajadores

Rucci explicó que estos avances fueron posibles gracias a la unidad de los trabajadores, la confianza en la dirigencia y la capacidad de diálogo.

En ese marco, destacó el acompañamiento del gobernador Rolando Figueroa, quien dispuso medidas fiscales para sostener la actividad convencional y reincorporar a cientos de despedidos. “Cuando había más de 800 compañeros afuera, fuimos a pedir una mano y el gobernador nos la dio. Redujo regalías e ingresos brutos y comprometió que esos incentivos se destinen a recuperar puestos. Eso hoy significa que cientos de familias vuelven a tener trabajo. Gracias, Rolando”, subrayó.

El secretario general también recordó los episodios recientes de despidos y presiones empresariales: “No vamos a permitir que nadie pisotee a un compañero. Ningún petrolero es variable de ajuste. Si alguna empresa viola lo firmado o se niega a adherir al seguro, actuaremos con la misma firmeza con la que defendemos a nuestros afiliados”, aseguró.

Petroleros Privados Neuquén Marcelo Rucci (2)

Fuerza Neuquina Federal

Durante la asamblea, Rucci remarcó además la necesidad de que los trabajadores cuenten con representación política propia. En ese sentido, anunció que el gremio avanza con la consolidación de Fuerza Neuquina Federal, el espacio creado para que “los destinos de los trabajadores no dependan de otros, sino de quienes conocen el esfuerzo del día a día”.

“Las decisiones en política no las toman los trabajadores, sino personas que no saben lo que significa el esfuerzo. Por eso decidimos formar un partido para que alguno de ustedes ocupe esos lugares en la Legislatura, en las intendencias y en los concejos. Ninguno de nosotros va a estar en esas listas, tienen que estar ustedes”, enfatizó Rucci.

El secretario adjunto del gremio, Ernesto Inal, respaldó el mensaje destacando la importancia de la unidad en los momentos más críticos. Recordó las luchas en La Pampa y Buta Ranquil y aseguró que el sindicato “tiene 28 mil soldados para dar la lucha” si algún trabajador es atacado.

Ambos dirigentes coincidieron en que el año que se inicia será complejo, pero remarcaron que la fuerza del gremio está en la unidad y el acompañamiento permanente a cada trabajador y su familia.

Representación

En este sentido, Rucci expresó su respaldo a los candidatos de Rolando Figueroa en las próximas elecciones. “Tengo una amistad de muchos años con Julieta Corroza, que ha demostrado ser fiel y tener convicciones. Le dije que la voy a acompañar, y estoy seguro de que todos vamos a hacerlo junto a Pepe Ousset, porque necesitamos legisladores que levanten la mano para frenar la reforma laboral que busca quitarnos derechos y convertir a los trabajadores en esclavos”, afirmó.

El dirigente aclaró que el acompañamiento se debe al compromiso asumido por ambos candidatos en la defensa de los derechos laborales, y advirtió que “del otro lado hay quienes ya votaron en contra de los trabajadores”.

Asimismo, Rucci lanzó un mensaje directo: “Seguimos con el puño en alto. No vamos a bajar la guardia hasta que cada trabajador tenga garantizados sus derechos. Esto es apenas un paso: vamos por más trabajo, más seguridad y más dignidad para nuestra gente”.