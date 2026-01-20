Ruta 9: el acceso a Punta Colorada se transforma para acompañar la obra del VMOS

Río Negro avanza en la mejora del acceso a Punta Colorada, clave para la terminal del oleoducto VMOS

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el proyecto de enripiado integral de la Ruta Provincial 9 , vía de acceso directo a Punta Colorada, donde se está construyendo la terminal de exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) . La iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en un tramo estratégico para la actividad energética provincial.

El gobernador Alberto Weretilneck adelantó que la licitación de la obra se realizará en febrero. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, aseguró.

Detalles del proyecto vial

El plan contempla la intervención de 28,1 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y Punta Colorada. Los trabajos incluyen ensanche de la calzada hasta 7 metros, enripiado completo, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores críticos, además de mejoras en alcantarillas, señalización vertical y defensas metálicas en puntos estratégicos del tramo.

En febrero vamos a licitar el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, el acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la terminal de exportación del oleoducto VMOS. No es un camino más: es una vía clave para el desarrollo… pic.twitter.com/3eLtBBGPLX — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) January 16, 2026

La obra forma parte de un paquete financiado con el Bono VMOS, un fondo surgido del acuerdo entre el Estado provincial y las empresas que operan el oleoducto, como YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell. La inversión destinada específicamente a la Ruta 9 asciende a $3.251 millones.

El Bono VMOS

Desde mediados del año pasado, el Gobierno de Río Negro anunció que la inversión total del bono alcanzaría los 60 millones de dólares, destinados a infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Weretilneck destacó que “invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”.

En materia educativa, los fondos permitirán construir seis nuevos edificios escolares y ampliar dos existentes, incluyendo Centros de Educación Técnica (CET) en El Bolsón, Luis Beltrán, Villa Manzano y Cipolletti, así como escuelas primarias en General Roca y Fernández Oro.

En salud, la inversión contempla la construcción de dos hospitales nuevos en Sierra Colorada y Barda del Medio, la incorporación de equipamiento de última generación y la habilitación de un nuevo piso en el Hospital de Bariloche con terapia intensiva neonatal, seis quirófanos y sala de partos.

tanques vmos rio negro El VMOS conectará Allen con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros. (Foto: Gobierno de Río Negro)

La iniciativa también prevé obras en infraestructura urbana y deportiva. La municipalidad de Sierra Grande recibirá un 5% del Bono VMOS para pavimentación de calles, renovación de luminarias y adquisición de maquinaria municipal. Además, se construirán una terminal de ómnibus en San Antonio Oeste y dos polideportivos en Villa Regina y Allen.

Dentro del sector productivo y energético, se instalará una planta de frío en la Terminal Pesquera de San Antonio Oeste y un nuevo edificio institucional para la Secretaría de Energía y Ambiente en Sierra Grande.

La inversión también incluye mejoras en los servicios provinciales y educación tecnológica: 20 aulas digitales, 50 kits de robótica, 215 kits específicos para escuelas secundarias, 500 computadoras y 20 vehículos para traslado de estudiantes con discapacidad. Además, se adquirirá un nuevo vehículo para el Registro Civil, ampliando su cobertura en todo el territorio.