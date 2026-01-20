Ruta 9: el acceso a Punta Colorada se transforma para acompañar la obra del VMOS
El Gobierno de Río Negro licitará en febrero el enripiado del camino que conecta con la futura terminal de exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
El Gobierno de Río Negro puso en marcha el proyecto de enripiado integral de la Ruta Provincial 9, vía de acceso directo a Punta Colorada, donde se está construyendo la terminal de exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). La iniciativa busca mejorar la conectividad y la seguridad vial en un tramo estratégico para la actividad energética provincial.
El gobernador Alberto Weretilneck adelantó que la licitación de la obra se realizará en febrero. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, aseguró.
Detalles del proyecto vial
El plan contempla la intervención de 28,1 kilómetros entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y Punta Colorada. Los trabajos incluyen ensanche de la calzada hasta 7 metros, enripiado completo, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores críticos, además de mejoras en alcantarillas, señalización vertical y defensas metálicas en puntos estratégicos del tramo.
La obra forma parte de un paquete financiado con el Bono VMOS, un fondo surgido del acuerdo entre el Estado provincial y las empresas que operan el oleoducto, como YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, GyP, Chevron y Shell. La inversión destinada específicamente a la Ruta 9 asciende a $3.251 millones.
El Bono VMOS
Desde mediados del año pasado, el Gobierno de Río Negro anunció que la inversión total del bono alcanzaría los 60 millones de dólares, destinados a infraestructura, educación, salud y desarrollo productivo. Weretilneck destacó que “invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”.
En materia educativa, los fondos permitirán construir seis nuevos edificios escolares y ampliar dos existentes, incluyendo Centros de Educación Técnica (CET) en El Bolsón, Luis Beltrán, Villa Manzano y Cipolletti, así como escuelas primarias en General Roca y Fernández Oro.
En salud, la inversión contempla la construcción de dos hospitales nuevos en Sierra Colorada y Barda del Medio, la incorporación de equipamiento de última generación y la habilitación de un nuevo piso en el Hospital de Bariloche con terapia intensiva neonatal, seis quirófanos y sala de partos.
La iniciativa también prevé obras en infraestructura urbana y deportiva. La municipalidad de Sierra Grande recibirá un 5% del Bono VMOS para pavimentación de calles, renovación de luminarias y adquisición de maquinaria municipal. Además, se construirán una terminal de ómnibus en San Antonio Oeste y dos polideportivos en Villa Regina y Allen.
Dentro del sector productivo y energético, se instalará una planta de frío en la Terminal Pesquera de San Antonio Oeste y un nuevo edificio institucional para la Secretaría de Energía y Ambiente en Sierra Grande.
La inversión también incluye mejoras en los servicios provinciales y educación tecnológica: 20 aulas digitales, 50 kits de robótica, 215 kits específicos para escuelas secundarias, 500 computadoras y 20 vehículos para traslado de estudiantes con discapacidad. Además, se adquirirá un nuevo vehículo para el Registro Civil, ampliando su cobertura en todo el territorio.
