Weretilneck: "A fines de 2026, el VMOS comenzará a exportar petróleo desde Río Negro"

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) empieza a tomar forma concreta en la costa rionegrina. En Punta Colorada, al sur de la provincia, avanzan las obras de la terminal de exportación de petróleo que permitirá despachar crudo de Vaca Muerta directamente al Atlántico.

Durante una recorrida por el frente de obra, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , destacó el grado de avance de los trabajos y puso fecha al inicio de una nueva etapa para el país. “A fines de 2026, la Argentina comenzará a exportar petróleo”, afirmó.

La terminal para exportar el shale de Vaca Muerta

La terminal marítima de Punta Colorada es uno de los eslabones centrales del VMOS, el oleoducto que conectará Allen con la costa rionegrina y que busca aliviar el cuello de botella del transporte de crudo desde la cuenca neuquina. Allí se construyen seis tanques de almacenamiento que, en conjunto, permitirán acopiar hasta 720 millones de litros de petróleo antes de su despacho al mercado externo.

terminal punta colorada vmos 2 Avanza la obra de la terminal de Punta Colorada del VMOS.

Con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares, el proyecto se consolida como la principal obra de infraestructura energética actualmente en ejecución en el país. El sistema completo incluirá cuatro estaciones de bombeo y 28 válvulas de bloqueo distribuidas a lo largo de la traza.

La capacidad inicial del oleoducto será de 180.000 barriles diarios, con puesta en marcha prevista para diciembre de 2026. En una segunda etapa, proyectada para el segundo semestre de 2027, el sistema escalará hasta 390.000 barriles por día, con una expansión final que podría llevar el transporte a 550.000 barriles diarios.

Hitos técnicos del VMOS

A comienzos de noviembre, el proyecto alcanzó un punto técnico relevante con la ejecución de la última soldadura automática del ducto que une Allen con Punta Colorada a lo largo de 437 kilómetros. Desde entonces, los trabajos se concentran en las pruebas hidráulicas, las obras civiles y el montaje de instalaciones complementarias.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (9) El VMOS avanza sin contratiempos.

En paralelo, la terminal de exportación concentra el mayor volumen de tareas: estructuras principales, impermeabilización, protección catódica, montaje de domos, caminos internos, drenajes y redes de servicios forman parte del cronograma en ejecución.

El impacto del Vaca Muerta Oil Sur

Durante su visita, Weretilneck mantuvo intercambios con trabajadores, responsables técnicos y autoridades del proyecto, y supervisó en detalle el avance de los tanques y las obras. En ese marco, subrayó la dimensión del proyecto: “Es una de las obras más grandes, no solo de Río Negro sino del país. Esto es realidad, son hechos concretos. Lo que en su momento fue un objetivo para Neuquén, para Río Negro y para la Argentina, hoy se está cumpliendo”.

El impacto económico del VMOS también se refleja en el empleo. En el pico de la construcción, previsto para marzo y abril de este año, se estima que trabajarán alrededor de 1.600 personas en forma directa.

Desde la provincia, el gobierno rionegrino monitorea el cumplimiento de la Ley 80/20, que establece que el 80% de la mano de obra en obras estratégicas debe ser local. A esto se suman controles permanentes en materia de seguridad e higiene, tanto en la traza del oleoducto como en los campamentos operativos.