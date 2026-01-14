Obra por obra: en qué etapa está el oleoducto VMOS en Río Negro

VMOS, la obra que abrirá una nueva vía de exportación de petróleo desde la Patagonia. (Fuente: Gobierno de Río Negro)

El proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) consolidó durante el último año una serie de avances técnicos que lo posicionan como una de las obras de infraestructura energética más relevantes actualmente en ejecución en el país. Con una traza de 437 kilómetros, el ducto ya completó gran parte de las pruebas hidráulicas, lo que marca el inicio de la etapa de integración y terminación operativa de cara a su futura puesta en marcha.

Los trabajos, que conectan Allen con la costa atlántica rionegrina en Punta Colorada, avanzan ahora sobre los componentes clave que permitirán cerrar el sistema: estaciones de bombeo, válvulas de bloqueo, cruces especiales y la infraestructura de almacenamiento y despacho para exportación de crudo.

Un año marcado por hitos técnicos y definiciones clave

El cronograma de VMOS estuvo atravesado por una serie de hitos que ordenaron el ritmo de obra y despejaron incertidumbres para su continuidad. Entre ellos, se destacó el acuerdo alcanzado entre la provincia y los desarrolladores del proyecto, que establece un esquema de inversiones superior a los US$ 1.000 millones a lo largo de 13 años, junto con compromisos de empleo local y adquisiciones dentro del territorio rionegrino.

vmos El oleoducto VMOS completa los principales hitos técnicos (Foto: Gobierno de Río Negro)

En paralelo, durante el invierno se puso en marcha el plan de pruebas hidráulicas y se completaron los tramos finales de soldadura en dirección a la costa. De acuerdo a información oficial, ese proceso tuvo un punto clave en noviembre, cuando se ejecutó la última soldadura automática en el ingreso a la terminal de Punta Colorada.

Avance de obra: ducto y pruebas en ejecución

Según el último informe técnico presentado por la Secretaría de Hidrocarburos de Río Negro, se completó el tendido troncal y las pruebas hidráulicas alcanzaron el 84% del total, con 367 kilómetros verificados.

vmos 2 El oleoducto VMOS se prepara para exportar crudo. (Fuente: Gobierno de Río Negro)

Allen: tanques y obras complementarias

En la cabecera del sistema, continúan las tareas sobre los tanques de almacenamiento TK-7 y TK-8, que registran avances del 77% y 55% respectivamente en la instalación de virolas. A la par, se ejecutan trabajos en cañerías colectoras, sistemas contra incendios y obras civiles destinadas a equipos y edificios auxiliares.

Válvulas, cruces y estaciones de bombeo

En el trazado del ducto ya se colocaron 13 de las 28 válvulas de bloqueo previstas, junto con las casetas de energía, comunicación y obras asociadas. Uno de los puntos técnicos más sensibles es el cruce del río Negro: en la margen norte se desarrollan las tareas previas a la perforación direccional, mientras que en la margen sur el tramo soldado y probado aguarda su inserción definitiva.

En cuanto a las estaciones de bombeo, en Chelforó (EB1) avanzan las obras civiles, la instalación de cañerías de ingreso, el piping interno y las estructuras para trampas receptoras de scrapers. En la Estación de Bombeo 2, los trabajos se concentran en el movimiento de suelos y la preparación de fundaciones y bases.

Punta Colorada: eje del esquema exportador

En la futura terminal de exportación ubicada sobre la costa rionegrina ya se construyeron las bases de los seis tanques previstos, con protección catódica instalada en casi la totalidad de ellos. Actualmente, hay tres tanques en proceso de montaje (TK404, TK401 y TK406), además de las bases del sistema contra incendios y de las trampas de scraper que integrarán el circuito operativo.

Cómo siguen las obras del VMOS

La obra ingresa en una etapa decisiva. El foco operativo está puesto en completar las pruebas hidráulicas restantes, finalizar los cruces especiales, avanzar con la instalación de válvulas y estaciones de bombeo y acelerar el montaje de tanques e infraestructura en Punta Colorada.

El objetivo oficial es que el sistema esté en condiciones de iniciar despachos de petróleo desde el Golfo San Matías a comienzos de 2027.

VMOS 3 VMOS entra en su fase final y apunta a exportar petróleo desde Río Negro. (Fuente: Gobierno de Río Negro)

Impacto productivo y empleo local

Durante una reciente recorrida por la obra, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, puso en valor la dimensión estratégica del VMOS y su impacto más allá del ámbito provincial, al considerar que se trata de una infraestructura clave para el desarrollo energético del país.

Los datos oficiales muestran una fuerte participación de mano de obra local. En una inspección realizada en octubre en la cabecera Allen se contabilizaron 420 trabajadores activos, de los cuales 360 eran rionegrinos, superando los porcentajes exigidos por la normativa provincial. En ese contexto, el mandatario afirmó: “Lo prometimos y lo cumplimos”, al señalar que el proyecto ya generó más de 5.000 puestos de trabajo, con predominio de empleo local.