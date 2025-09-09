Qué ofrece la AOG 2025 en su segunda jornada

El martes 9, la AOG, uno de los eventos más relevantes del sector energético en América Latina, ofrecerá una jornada repleta de actividades clave para profesionales, empresas y expertos de la industria hidrocarburífera. Este día, que se desarrolla en el predio ferial de La Rural, en Buenos Aires, estará marcado por conferencias, mesas redondas, encuentros con líderes del sector y rondas de negocios, consolidando a la AOG como un espacio de networking e intercambio de conocimiento.

image

Propuestas integrales del IAPG

Desde las 8:30 hasta las 17:00 horas, el Pabellón Blanco será el escenario del 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos, un evento arancelado que reunirá a especialistas para discutir avances técnicos y operativos en la perforación y gestión de pozos. Un punto destacado será la Mesa Redonda: “Abandono de pozos”, de 15:30 a 17:00 horas, donde se abordarán los desafíos técnicos, regulatorios y ambientales relacionados con el cierre responsable de pozos, un tema crítico para la sostenibilidad de la industria.

Paralelamente, en el Auditorio Principal del Pabellón Rojo (Hall 4), de 14 a 16 horas, se desarrollarán las conferencias sobre “Economía y Financiamiento de la Energía en la Argentina”. A las 14 horas, Claudio Zuchovicki y Dreizzen liderarán el “Diálogo sobre Economía, Energía y Finanzas”, analizando el impacto económico del sector energético. A continuación, de 15 a 16 horas, representantes del sector bancario, encabezados por Pablo Fernández Blanco, expondrán sobre el “Financiamiento del Oil & Gas”, explorando las perspectivas y oportunidades desde la visión financiera.

image

La visión de los CEOs

En el Auditorio B (Hall 3), de 14 a 19 horas, se llevará a cabo el Ciclo de Conferencias de la AOG. Este ciclo incluirá tres charlas relevantes: a las 14 horas, la Comisión de Compliance abordará la “Gestión de grandes proyectos”, destacando la importancia de la transparencia y el cumplimiento normativo. A las 16 horas, la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico presentará un informe sobre “¿Cuántas divisas genera y generará la industria hidrocarburífera para la Argentina?”, un análisis clave para entender la contribución del sector a la economía nacional. Finalmente, a las 18 horas, la Comisión de Sustentabilidad discutirá los “Escenarios de desarrollo sostenible”, delineando estrategias para una transición energética responsable.

Otro evento destacado será el Encuentro con los CEOs. En la primera sesión, participarán Martín Rueda (Harbour Energy), Ana Simonato (Chevron) y Julián Escuder (Pluspetrol). Luego, será el turno de Alejo Calcagno (Techint Ingeniería y Construcción), Carlos Mundín (BTU) y Pablo Brotier (SACDE) compartirán sus perspectivas estratégicas.