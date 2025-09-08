López Anadón: "Llegar al millón de barriles será como crear una nueva industria"

La Argentina abrió oficialmente la Argentina Oil & Gas Expo 2025 (AOG 2025) en Buenos Aires, y el inicio estuvo marcado por un mensaje contundente. El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, advirtió que para que el país logre superar el millón de barriles diarios de petróleo, como se proyecta desde Vaca Muerta, será necesario levantar una industria completamente nueva.

El directivo recordó que el sector ya duplicó en los últimos años su capacidad productiva, pero señaló que los próximos objetivos “serán mucho más exigentes” .

Una industria en expansión

La exposición abrió sus puertas con una magnitud inédita. Según López Anadón, la muestra se expandió hacia afuera del predio y espera recibir más de 30 mil visitantes durante sus jornadas. La agenda incluye conferencias técnicas, rondas de negocios, presentaciones de jóvenes profesionales y actividades específicas para proveedores.

“Esta expo es apenas una pequeña porción de lo que representa la cadena de valor. Aquí se encuentran pymes nacionales, empresas internacionales y actores que, en conjunto, facturan en promedio 4.000 millones de dólares por año”, remarcó el presidente del IAPG.

La relevancia de la AOG quedó plasmada en la diversidad de empresas y organismos presentes, consolidándola como una de las muestras más importantes de la industria energética en la región.

AOG_0008

El desafío del millón de barriles

López Anadón fue claro al plantear que el horizonte productivo argentino no puede conformarse con los niveles actuales. “Desde hace tiempo Vaca Muerta debería estar superando el millón de barriles diarios. La industria ya comenzó a trabajar para duplicar esas cifras”, aseguró.

Sin embargo, reconoció que llegar a esa escala no será un proceso lineal. “Para alcanzar un millón y medio de barriles por día, debemos pensar en una infraestructura equivalente a la de una nueva industria. Es una tarea compleja y extremadamente demandante”, explicó.

El presidente del IAPG respaldó sus palabras con datos del instituto, que señalan la necesidad de ampliar capacidad de transporte, logística, servicios petroleros, almacenamiento y procesos industriales que acompañen el salto productivo.

Un esfuerzo titánico para la economía

El discurso en la inauguración de la AOG 2025 también dejó en claro que el esfuerzo de la industria no se mide solo en inversiones o en volumen de extracción. López Anadón remarcó que el objetivo tendrá un impacto directo en la economía nacional.

“Nos espera una tarea titánica. Estoy convencido de que la industria cumplirá con sus objetivos. No hace falta ser redundante sobre el efecto que tendrá en la economía, pero todos sabemos que el impacto será enorme”, sostuvo.

AOG_0007

El rol de los proveedores y pymes

Uno de los puntos destacados de la exposición es la presencia de empresas proveedoras, tanto grandes como pequeñas, que forman parte esencial de la cadena energética. El IAPG subrayó que estos actores no solo generan miles de puestos de trabajo, sino que también serán determinantes en la posibilidad de alcanzar los nuevos niveles de producción.

López Anadón insistió en que sin la articulación entre operadoras, pymes, servicios y la logística adecuada, el desafío de superar el millón de barriles será inalcanzable.

AOG 2025, vidriera del futuro energético

Con el telón de fondo de Vaca Muerta y las expectativas de crecimiento, la AOG 2025 se presenta como un espacio clave para definir los próximos pasos de la industria petrolera argentina.