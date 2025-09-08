Medele: "Vamos a llegar a los 10.000 millones de inversión"

Este lunes comenzó en Buenos Aires la AOG Expo 2025, la feria más importante de la industria de los hidrocarburos del país, y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, dejó algunas definiciones clave sobre el futuro de Vaca Muerta. En diálogo con +e , habló de la infraestructura financiada en esquema público-privado; de cómo se puede mejorar la competitividad para exportar, de incentivos a la producción de campos maduros y se mostró confiado al decir: “Este año vamos a llegar a los 10.000 millones de dólares de inversión que estaban previstos” .

Se está por firmar un acuerdo con operadoras, ¿no?

El año pasado comenzamos con la pregunta: ¿Qué necesita Vaca Muerta para desarrollarse internacionalmente? Hasta hace poco la hipótesis era conseguir suficiente gas y petróleo para el abastecimiento argentino. Ya con una roca probada, el planteo fue: ‘Hay que exportar’. Ahora, exportar significa vender a precios que son internacionales y que los compradores van a comprar el más barato. Por lo tanto, había que empezar temprano a entender la cadena de valor y qué era lo que precisaba Vaca Muerta para ser este sostenible en el largo plazo. De ahí salieron las mesas vaca muerta.

Se le preguntó a las operadoras cómo podían reducir el riesgo. Había muchos accidentes y segundo, bajar costos. Bueno, de ahí salió obras de infraestructura vial, obras eléctricas, redes eléctricas, obras de agua, redes de gas, etc.

Entonces, a partir de ahí se empezó a trabajar finalmente en este proyecto que se termina de firmar hoy con la pavimentación del bypass de Añelo con aporte de la provincia y aporte también de las operadoras. Así que fue un largo camino, con un esquema en el que la provincia pone una parte y las operadoras también.

¿Tiene estimado cuánto podría mejorar precios o beneficios para la provincia y para las empresas?

La pregunta es: ¿A qué precios sería imposible vender el petróleo afuera? Entonces, hoy en día todos entendemos que 60 o 65 dólares sería un número apretado para poder trabajar. Hoy claramente, como estamos con las sobras que tenemos y todo, quizás se complica un poco llegar a los 45. Sin embargo, claramente es el objetivo. Bajar nuestro costo de producción para poder vender a los precios que dicta el mercado. Se hace cada vez más barato y entonces es una competencia que tiene que ver con proceso, gente, tecnología y condiciones de mercado que hacen que el petróleo va a seguir en niveles asequibles. Tenemos que estar en ese mercado internacional y esto es parte de eso. Abalatar costos, ser más seguros y poder poner siempre nuestro producto en venta.

Los costos tienen que ser muy ajustados, ¿se entiende desde la provincia?

Es nuestra hipótesis, que el producto que ofrecemos tiene que ser competitivo porque seguramente es el producto que primero va a recibir los golpes de caída de precio. Y segundo, le estamos agregando no menos de 10.000 kms de transporte. Entonces, nuestro producto tiene que llegar a los centros de consumo y ese costo de transporte tiene que estar absorbido por el producto. Tenemos que aprender a trabajar en esa lógica internacional en la que lo que tenemos que hacer es mantener nuestros costos bajos y vender más.

¿Cuál es la perspectiva que tienen para la exportación del gas, por ejemplo, a Brasil?

La perspectiva es la misma lógica de exportación y es de la ingeniería reversa. Decir: ¿A qué precio hay que llegar a Brasil, por poner el el ejemplo que mencionas? Hay que llegar al precio que hoy Brasil deje de comprarle a alguien para comprarnos a nosotros. Ese es el precio que tenemos que llegar. Hoy hay una hipótesis de poder exportar. Ahora bien, ¿qué tiene que pasar? Bueno, hay que buscar los canales de llegar a Brasil por gasoductos.

Y acá hay varias alternativas que, obviamente, a nivel conglomerado empresarial de Brasil se están analizando junto con el estado argentino y de Brasil para ver cuál es el mecanismo más económico. Ahora bien, es claro que hay un producto para vender. Es claro que podemos llegar a Brasil con precios competitivos. Ahora hay que hacer toda la ingeniería de producción, la ingeniería de instalación de ductos y y el tratamiento para llegar.

¿Cómo se va a trabajar con la estacionalidad?

Nuestra oferta puede ser constante y eso le agrega mucho valor al comprador. Creemos que poder abastecer conglomerados industriales le va a dar mucha más estabilidad a la oferta y nos va a permitir a nosotros poder tener una actividad más constante. No nosotros tener que tener ajustarnos a picos y valle.

¿Cuánto crees que va a ser la inversión para cerrar el año?

Este año vamos a llegar a los 10.000 millones de dólares de inversión que estaban previstos. Es claro que, como en toda actividad que tiene que trabajar en ciclos, cuando ya el año que viene empiece a necesitarse mucho fondeo para Vaca Muerta Sur, que es un proyecto de varios miles de millones. Con lo que de alguna manera se va sentir impactada la actividad por ahí en pozo, en pos de construir estos ductos.

Este ciclo lo vamos a seguir viendo porque si te das cuenta del Vaca Muerta Sur, ya casi que está comprometido, ya tiene su venta. Una vez que se hagan los ductos para los proyectos de GNL, va a pasar lo mismo. Vamos a hacer los ductos y ya va a estar ese producto comprometido, por lo tanto hay que ya ir pensando en los próximos proyectos. La lógica de conseguir primero el comprador y luego desarrollar la infraestructura es lo que ha regido a esta industria siempre a nivel internacional y no creemos que vaya a pasar algo muy distinto en Argentina.

¿Se viene un tratamiento específico para los campos maduros?

Sí, estamos trabajando sencillamente porque es una necesidad. Y tiene mucho que ver con la cadena de valor. Estamos con algunos proyectos para diagramar, entender y visibilizar la cadena de valor. ¿Cuánto cuesta producir un barril del convencional? Y ahí tenemos que ser muy quirúrgicos, porque tocar la parte fiscal, es decir, tocar regalías o ingresos brutos, es muy genérico y quizás no termina eh reduciendo el costo de ese barril. Entonces, la propuesta nuestra es hacer un diagnóstico de la cadena de valor y ayudar en aquellos puntos que van directamente a reducir el costo de producción de ese barril convencional. Y entendemos que es una necesidad.