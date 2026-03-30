Avanza el VMOS en Allen: finaliza la prueba hidráulica en el principal tanque de almacenamiento

Los hitos recientes del Vaca Muerta Oil Sur ( VMOS ) confirman que el tramo final ya está en marcha y el inicio de operaciones se acerca con fuerza. El VMOS , el oleoducto que unirá los yacimientos de Vaca Muerta con la terminal marítima de Punta Colorada en Río Negro, registra un avance general del 58% al cierre de marzo de 2026. Liderado por un consorcio de ocho petroleras, este proyecto representa la mayor inversión privada en infraestructura energética de las últimas décadas en Argentina.

En las últimas semanas acumuló hitos clave: la prueba hidrostática exitosa de un tanque en Allen, el cruce subterráneo del río Negro y la soldadura automática completada en toda la extensión del ducto. El objetivo es claro: iniciar exportaciones en diciembre de 2026 con capacidad inicial de 180.000 barriles diarios .

Prueba hidrostática en Allen

La Estación Cabecera de Bombeo Allen, punto de partida del oleoducto, completó esta semana la prueba hidrostática de uno de sus tanques de almacenamiento. El proceso consistió en un llenado controlado durante 14 días que verificó la integridad estructural y los estándares de seguridad. El tanque cuenta con capacidad de 70.000 metros cúbicos, equivalente a más de 1.500 camiones cisterna de combustible.

La construcción utilizó el sistema Cantoni, que ensambla las estructuras de arriba hacia abajo con elevación hidráulica, lo que reduce tiempos y riesgos. Allen alojará tres tanques en total; en la primera fase operativa se habilitarán dos. La próxima etapa incluye la instalación de un domo de aluminio de 65 metros de diámetro y una membrana flotante para minimizar venteos y maximizar la seguridad ambiental.

En Allen, VMOS le da trabajo a más de 950 empleados alcanzado un pico de obra en la provincia de Río Negro.

VMOS Allen tanque de almacenamiento petróleo Río Negro (1)

Cruce del río Negro: el hito técnico más desafiante

El 20 de marzo, el VMOS concretó el cruce subterráneo del río Negro en el kilómetro 120, entre Chelforó y Chimpay. La operación empleó perforación horizontal dirigida para instalar una cañería de 30 pulgadas a 25 metros de profundidad. La perforación principal de 800 metros se realizó en apenas 28 días, aunque los trabajos totales en la zona demandaron cinco meses.

“Este hito une Allen con Punta Colorada, cruzando por debajo del río Negro, con todo el valor simbólico que tiene este río que le da nombre a la provincia. Es un proyecto pionero que cumple con los más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente”, declaró Gustavo Chaab, CEO de VMOS.

Por su parte, Gustavo Gallino, presidente del consorcio VMOS y vicepresidente de Infraestructura de YPF, agregó: “El cruce del río Negro marca un hito clave para el VMOS. Nos acerca a concretar una obra estratégica que amplía la capacidad de evacuación de petróleo, promueve nuevas exportaciones y contribuye al desarrollo productivo regional”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó: “El VMOS va a cambiar la historia de la costa rionegrina y consolida a Río Negro como eje del desarrollo energético nacional”.

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Estado de la obra al 30 de marzo de 2026

Ducto principal (437 km) : Soldadura automática completada en toda la extensión. Cruce del río Negro finalizado. Pruebas hidráulicas ejecutadas en Allen–Chelforó. El tramo Chelforó–Punta Colorada avanza en terminaciones.

: Soldadura automática completada en toda la extensión. Cruce del río Negro finalizado. Pruebas hidráulicas ejecutadas en Allen–Chelforó. El tramo Chelforó–Punta Colorada avanza en terminaciones. Estación Cabecera Allen : Prueba hidrostática del tanque de 70.000 m³ completada. Avance en fundaciones eléctricas y prefabricado de cañerías.

: Prueba hidrostática del tanque de 70.000 m³ completada. Avance en fundaciones eléctricas y prefabricado de cañerías. Estación de Bombeo 1 – Chelforó : Avances en obra civil, bases premoldeadas, piping interno y estructuras para trampas de scrapers.

: Avances en obra civil, bases premoldeadas, piping interno y estructuras para trampas de scrapers. Terminal Punta Colorada: Bases de los seis tanques construidas. Protección catódica instalada en casi todos. Tres tanques (TK404, TK401 y TK406) en montaje activo. Obra marina en preparación; monoboya prevista para septiembre de 2026.

Hoja de ruta hacia las operaciones

Marzo 2026: Cruce del río Negro y prueba hidrostática en Allen completados. Avance general: 58%.

Septiembre 2026: Arribo de la primera monoboya. Inicio de operaciones offshore.

Diciembre 2026: Primera exportación con capacidad inicial de 180.000 barriles diarios. Al menos dos tanques y una monoboya operativos.

Mediados de 2027: Segunda fase con 390.000 barriles diarios.

2028: Capacidad máxima de 550.000 barriles diarios, seis tanques, dos monoboyas y todas las estaciones de bombeo en funcionamiento.

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Magnitud del proyecto: inversión, empleo y divisas

La inversión total ronda entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones, financiados en un 70% mediante un préstamo sindicado de US$ 2.000 millones liderado por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander. El 30% restante lo aportan los socios. El VMOS fue el primer proyecto de hidrocarburos en incorporarse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El consorcio integra YPF, Vista Energy, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol, Shell Argentina y Tecpetrol. La obra genera más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos, con fuerte participación local rionegrina.

Una vez operativo, el sistema podría generar exportaciones por más de US$ 15.000 millones anuales, según estimaciones del consorcio. El ducto de 30 pulgadas (76 cm) de diámetro utiliza la misma tecnología de soldadura automática aplicada en el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. En octubre de 2025 se alcanzó un récord sudamericano: 175 uniones automáticas en una jornada, equivalente a más de 4 km de avance diario.

“Este nuevo oleoducto consolida por completo el plan de crecimiento de YPF para alcanzar unos 250.000 barriles diarios para finales de 2026, lo que permitirá alcanzar medio millón de barriles diarios para 2030”, señaló Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

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Terminal Punta Colorada: el nodo exportador del Atlántico sur

La Terminal Portuaria de Punta Colorada, en el Golfo San Matías cerca de Sierra Grande, constituye el componente de mayor complejidad. La infraestructura offshore operará con dos monoboyas Single Point Mooring (SPM) instaladas a 15 km de la costa, conectadas por oleoducto submarino. Cada buque podrá transportar hasta 2 millones de barriles por viaje.

En tierra, la terminal alojará seis tanques de 120.000 m³ cada uno —los de mayor capacidad construidos en Argentina—, con 82 metros de diámetro y 38 metros de altura. La capacidad total de almacenamiento alcanzará 720.000 m³ en 2028.

El VMOS no solo resuelve cuellos de botella logísticos, sino que posiciona al shale oil argentino como generador clave de divisas y coloca al país en la senda de exportador global de petróleo. Con el 58% de avance y hitos cumplidos en tiempo récord, el proyecto entra en su fase decisiva.