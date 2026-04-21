Proyecto Zorro: Sable Resources confirma sistema de cobre a gran escala

Sable Resources presentó los resultados del mapeo estructural y el análisis de 156 nuevas muestras de roca del objetivo Zorro Cu, correspondientes a su Proyecto Zorro ubicado en la provincia de San Juan . Los datos, que complementan los resultados iniciales publicados en enero de 2026, confirman la presencia y continuidad de la mineralización de cobre , plata y oro en la zona.

Tras completar un mapeo geológico detallado, un análisis estructural exhaustivo y un muestreo sistemático de canales en toda la zona de afloramiento de vetas de calcopirita, la compañía confirmó valores de cobre de hasta 3,2% Cu , con 17 muestras superiores al 1% Cu y 35 muestras superiores al 0,5% Cu. En cuanto a la plata, los resultados alcanzan hasta 44,7 g/t Ag , con 14 muestras por encima de los 10 g/t Ag. El oro, por su parte, registró valores de hasta 5,31 g/t Au , con 16 muestras superiores a 0,1 g/t Au.

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La mineralización se delimita dentro de al menos cinco corredores orientados hacia el noroeste, cada uno con un ancho real aparente de entre 10 y 50 metros. El sistema permanece abierto a lo largo del rumbo hacia el noroeste, y la cobertura parcial por gravas de pedimento poco profundas indica un potencial de expansión significativo.

Un sistema de múltiples estilos mineralizados

Los resultados respaldan la interpretación de un sistema Cu-Ag-Au aflorante y bien mineralizado, con atributos clave de los yacimientos cupríferos a gran escala. La integración del objetivo Zorro Cu con el objetivo magmático-hidrotermal Zorro North —de tamaño similar— y el objetivo epitermal Zorro Veins configura lo que la empresa denomina un "presupuesto generoso de Cu-Ag-Au" que se manifiesta en múltiples estilos de mineralización.

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"Nos sentimos muy alentados por la cantidad, la amplia distribución y la ley de la mineralización de cobre que aflora dentro de la gran zona transtensional en Zorro Cu. Al integrarse con el objetivo magmático-hidrotermal de cobre Zorro North y el objetivo de oro y plata Zorro Veins, el proyecto presenta un generoso presupuesto de Cu-Ag-Au que se manifiesta en múltiples estilos de mineralización, un atributo clave de los sistemas de cobre a gran escala", dijo Ruben Padilla, CEO de Sable Resources.

El ejecutivo subrayó que la compañía avanza con rapidez hacia su primera campaña de perforación, con estudios geofísicos y gestiones de permisos en marcha. "Creemos que los objetivos de Zorro representan una nueva e interesante oportunidad de descubrimiento", afirmó el ejecutivo.